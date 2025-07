Las colas llegan por primera vez a la campaña de abonados del Córdoba CF

Las colas han llegado al final a la campaña de abonados del Córdoba CF. Han tardado pero ya pueden verse en la mañana de este miércoles en las taquillas de El Arcángel. Las colas se han producido como consecuencia del inicio de la fase de mejora de asiento para los abonados que lo soliciten, ya que es presencial y sin cita previa de manera obligatoria en cumplimiento de la normativa de LaLiga. Esta fase de mejora de asiento tendrá lugar los días 16 y 17 de este mes.

Centenares de aficionados esperaban la hora de apertura de las taquillas desde la madrugada. Todos quieren mejorar su sitio para ver de cerca el juego durante los partidos de la apasionante campaña 25-26 que se avecina. Los cambios y mejoras de asiento estarán disponibles únicamente para aquellos abonos que hayan sido renovados durante la primera fase de la campaña.

Desde las 8.30 horas estarán los empleados del Córdoba CF repartiendo números para los aficionados que se encuentren en la cola. Las taquillas estarán abiertas para la mejora de asiento los días 16 y 17 de este mes en horario de 9.30 a las 13.30 horas y de 17.30 a las 20.30 horas. Cada persona podrá gestionar cambios o mejoras de un máximo de cuatro abonos.

Los requisitos a cumplir en la fase de mejora de asiento

Los socios, si gestionan la mejora de asiento en nombre de otra persona, deberán presentar copia del DNI del titular del abonado que no acuda personalmente y la autorización firmada en que se indique nombre completo y DNI del titular y de la persona autorizada.

Los socios podrán solicitar el cambio en cualquier zona en que haya disponibilidad. Deberán abonar la diferencia si es a una zona de precio superior. Sin embargo, si es hacia una zona de menor coste no les será reembolsada la diferencia. La reimpresión del nuevo abono no tendrá ningún coste. Las modalidades de simpatizantes “Soy Cordobesista” y “Koki” no podrán participar en los días de cambio o mejora de asiento, ya que no tienen asiento asignado. Además, el club no expedirá nuevos carnés de estas modalidades hasta el 28 de julio.

El Córdoba CF hay que recordar que ya cuenta con 14.808 abonados tras la finalización de la primera fase de su campaña de abonados. Más del 90% de los aficionados de la pasada campaña han manteniendo su vinculación con la entidad blanquiverde. El objetivo fijado por el club de alcanzar la cifra de los 17.000 socios está cada vez más cerca.