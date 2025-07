El Córdoba CF demanda a Javier González Calvo y le reclama 1,5 millones de euros

El Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid admitió este lunes la demanda interpuesta por el Córdoba CF contra el que fuera su consejero delegado, Javier González Calvo, por una «acción social de responsabilidad en su condición de consejero» de la entidad blanquiverde, según supo este periódico de fuentes jurídicas, en lo que entiende como una «vulneración del deber de lealtad ante el club, su consejo de administración y ante la propiedad». En dicha demanda, el Córdoba CF reclama a González Calvo un millón y medio de euros como reparación por los daños y perjuicios que entiende el consejo cordobesista que sufrió Unión Futbolística Cordobesa SAD durante la gestión del abogado extremeño al frente del Córdoba CF, desde diciembre del 2019 hasta mayo del 2023.

Por su parte, Javier González Calvo manifestó a este periódico que el ya presentó una demanda por reclamación de cantidad contra el Córdoba CF y que después de presentarla "me ha llegado esta a mí, que además se une a una en contra que han recibido recientemente", en referencia a la indemnización de 200.000 euros que deberá abonar el club a Kike Márquez por despido improcedente. "Hay cosas que ya hablaron conmigo en su momento y que están puestas sin ton ni son", declaró el extremeño. "Los gastos están todos aprobados mensualmente, la vivienda donde yo vivía también tenían constancia y me enviaban el dinero periódicamente. Lo del Algeciras me parece ya de broma: a ver si no voy a poder trabajar para nadie más y sólo para el Córdoba CF. Ahí busqué un inversor y la convesión en SAD del Algeciras. Tú me dirás en qué afecta eso al Córdoba CF", justificó. "Lo veremos en los tribunales. Me fastidia, claro, porque después del trabajo hecho, enfrentarme en los juzgados a esto no tiene sentido y además, por cosas que están totalmente probadas. No sé en qué líos se han metido. Que cada uno haga lo que quiera", aseguró González Calvo, que se mostró seguro de que "se la van a desestimar, estoy seguro. Ya me defenderé y a lo mejor en un tiempo me encuentro con algo favorable. Si después de 3 años y medio estas gilipolleces son las que encuentran, pues muy bien", finalizó.

'Due dilligence' y reflexión

La demanda del Córdoba CF contra Javier González Calvo ha experimentado un largo proceso de reflexión antes de ser presentada en los tribunales de Madrid. Tal y como adelantó este periódico en enero del 2024, Infinity estudió profundamente la gestión del abogado extremeño al frente del Córdoba CF. Tanto es así, que se realizó una ‘due dilligence’ tras su salida de El Arcángel, una radiografía a la gestión económica y social del club que arrojó unos datos que obligaron al propio Córdoba CF a reunirse, al menos en dos ocasiones, con el propio González Calvo. El extremeño, en aquellos momentos, alegó no saber nada cuando fue preguntado por este periódico. Sin embargo, la recogida de información a lo largo de este tiempo ha sido constante y ha culminado con la presentación de la demanda, que se sustenta en un rosario de argumentos que, cuanto menos, requieren un estudio, de ahí la demanda de acción social de responsabilidad durante su etapa como consejero delegado presentada ahora ante el Mercantil 5 de Madrid. Este periódico pudo conocer algunos de los argumentos del Córdoba CF para presentar dicha demanda contra el que fuera máximo dirigente blanquiverde.

Javier González Calvo, en mayo del 2023, durante su despedida del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

En ella, el Córdoba CF entiende que González Calvo firmó algunos contratos que comprometieron a la entidad blanquiverde sin tener facultades legales para ello. Entre ellos está el firmado con la firma Pro Fit Spirit, radicada en Córdoba, para la instalación de un campo de fútbol 7 en la Ciudad Deportiva. Además del contrato con esta firma, para la cual entiende el demandante que no estaba habilitado legalmente González Calvo para firmarlo, el extremeño otorgó un aval bancario por la operación, algo para lo que no estaba facultado, ya que meses antes dejó de ejercer como consejero delegado. La operación se zanjó una vez salió González Calvo del club y tras negociar el nuevo CEO, Antonio Fernández Monterrubio con Pro Fit Spirit, que había interpuesto una demanda contra el Córdoba CF por un supuesto delito de estafa. Una negociación que comenzó para el Córdoba CF negociando con Pro Fit Spirit una cantidad en torno a los 300.000 euros, aunque la entidad blanquiverde, una vez consultada por este periódico por la demanda y sus causas, declinó realizar cualquier tipo de declaración sobre este u otros asuntos relacionados con la misma.

Otro detalle que adjunta la demanda interpuesta por el Córdoba CF contra Javier González Calvo es el de la inclusión de diferentes gastos pasados por el exdirigente blanquiverde para el pago por parte del club, abonos que se entienden en la entidad cordobesista que son exclusivamente personales, tales como viajes y facturas hoteleras de personas allegadas en lo personal a él pero que nada tienen que ver con el club.

Un argumento de especial sensibilidad que se añade a la demanda interpuesta por el Córdoba CF contra Javier González Calvo es el de un episodio que no pasó inadvertido en su momento. Y no es otro que el del asesoramiento que realizó el extremeño al Algeciras mientras seguía siendo máximo representante del Córdoba CF. A lo largo del 2022, el Algeciras realizó su transformación a Sociedad Anónima Deportiva, paso previo para la venta posterior de Félix Sancho a un grupo norteamericano, proceso que, según la propiedad del Córdoba CF, fue asesorado por el entonces máximo dirigente de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, contraviniendo la Ley de Sociedades de Capital. En aquel año, el Córdoba CF y el Algeciras terminaron compitiendo en la misma categoría y según la normativa, González Calvo debía informar y solicitar permiso al Córdoba CF para realizar aquellos movimientos con el Algeciras, solicitud de permiso que no se produjo.

La rescisión de Germán Crespo

Dentro de ese rosario de argumentos que expone el Córdoba CF en la demanda contra Javier González Calvo hay uno de especial interés para el aficionado cordobesista: el del despido de Germán Crespo como entrenador de la primera plantilla blanquiverde. En su momento, Diario CÓRDOBA informó de que la renuencia de González Calvo -o del Córdoba CF- al despido del granadino tenía que ver con el coste económico de la operación, de ahí que se le aguantara en el puesto hasta primeros de abril del 2023, ya que su rescisión suponía para el Córdoba CF el desembolso de una cifra bastante por encima de los 500.000 euros. De hecho, el club cordobesista aún está pagando aquel finiqito. En la demanda se explicita que los máximos dirigentes del Córdoba CF no recibieron la información completa de lo que suponía, económicamente, el despido de Germán Crespo y que no conocieron el coste global de la salida del granadino y todo su cuerpo técnico hasta después de realizarse la rescisión.

Germán Crespo y González Calvo, en la foto oficial de la plantilla para la 2022-23. / A.J. GONZÁLEZ

Bajo el mando de Javier González Calvo, el Córdoba CF se mantuvo en el mismo nivel deportivo en el que lo tomó, la tercera categoría del fútbol español, durante los tres años y medio que fue máximo representante blanquiverde. En la media temporada inicial, la 2019-20, no logró meterse en los play off de ascenso a Segunda una vez se cortó la Liga por el confinamiento por la pandemia. En la 2020-21, primera que iniciaba González Calvo al frente del club de El Arcángel, la denominada Liga del Covid, el Córdoba CF descendió a la cuarta categoría del fútbol español, Segunda RFEF, nivel que no pisaba desde la 1984-85 y suponía el segundo descenso a ese nivel en toda la historia del club. Tras el ascenso en Mérida en la 2021-22, el equipo cordobesista se estrenó en Primera RFEF -antigua Segunda B- con una primera vuelta meteórica, aunque con un evidente desfondamiento en la segunda a causa de los problemas en el vestuario que terminaron con la citada rescisión de Germán Crespo en la recta final de la 2022-23. Esa campaña fue la última de González Calvo al frente del Córdoba CF, ya que en mayo del 2023 fue relevado de su cargo por Infinity y sustituido por Antonio Fernández Monterrubio, quien en su primer año de mandato logró que el Córdoba CF regresara al fútbol profesional tras cinco años de ausencia.

