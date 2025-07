Oficial: Antonio Casas ficha por el Venezia de la Serie B

Antonio Casas ya tiene nuevo destino en su carrera profesional. El delantero cordobés ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Venezia FC, conjunto de la Serie B italiana con el que firma hasta 2028. Tras desvincularse del Córdoba CF una vez concluido el pasado curso, el atacante de La Rambla se incorpora ahora a un proyecto con aspiraciones de ascenso en el fútbol transalpino, dentro de un club con solera y marcado carácter internacional.

Será la primera aventura en el extranjero para Casas, que aterriza en una Liga exigente, de estilos variados, y donde tratará de afianzarse tras cerrar una etapa de lo más colorida en el club de su tierra. Y tratará de hacerlo en un recién descendido como el cuadro veneciano, que después de no lograr la permanencia en la máxima categoría durante la pasada campaña, para esta 2025-2026 se ha propuesto recuperar su sitio en la élite. «Estoy realmente contento de convertirme en jugador del Venezia para las próximas tres temporadas. Es un gran honor para mí unirme a un club con esta historia y pasión, que está construyendo un ambicioso e ilusionante proyecto. No puedo esperar para empezar esta nueva aventura y dar todo de mí en cada entrenamiento y partido para ayudar al equipo a alcanzar sus metas. Jugar en una ciudad tan única y especial será un verdadero honor», ha expresado el ariete en sus primeras declaraciones como nuevo futbolista del conjunto del Pier Luigi Penzo.

Un destino atractivo

Formado en el Séneca, el Real Madrid y posteriormente en el Sevilla Atlético, el atacante llegó al Córdoba CF en el verano de 2021 como uno de los refuerzos previos al debut en Segunda Federación. En apenas tres temporadas, fue escalando peldaños hasta consolidarse como una de las grandes referencias ofensivas del equipo blanquiverde, con dos ascensos y una Copa RFEF incluidos. Y es que durante su estancia de cuatro cursos en el club del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, Casas firmó 51 goles en 150 partidos oficiales, que lo colocaron como el séptimo máximo anotador en la historia de la entidad, tan solo por detrás de ilustres como Manolín Cuesta (98), Juanín (77), Mariano Mansilla (67), Loreto (64), Burguete (61) y Manolo (58).

Fue su renovación, o el intento de concretarla, uno de los culebrones de la pasada campaña. Diferencias económicas impidieron que el punta rambleño siguiera defendiendo la blanquiverde, tras un ejercicio 2024-2025 de ciertos altibajos y en el que incluso llegó a perder su puesto en el once durante diversos tramos. Eso sí, cerró como el pichichi particular de la plantilla, con diez dianas y un importante legado: «Me voy con el corazón lleno de recuerdos y con la certeza de que está siempre será mi casa. Nuestros caminos volverán a encontrarse», afirmaba el ya ex blanquiverde en su despedida.

El Venezia, próximo reto

Ahora, el 'torpedo' se integra en un Venezia que ya lo tenía en su radar desde semanas atrás. El acuerdo se oficializa tras superar las pruebas médicas y completar su incorporación, con un contrato de tres campañas. La entidad lagunense, que ya ha tenido otros perfiles españoles en sus filas en años recientes, como el ex del Real Valladolid Kike Pérez, apuesta así por la proyección y experiencia del ex cordobesista en plena reconstrucción para lograr el salto de categoría.

Suscríbete para seguir leyendo