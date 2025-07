Sebas Moyano, ex del Córdoba CF, se convierte en el primer fichaje del Real Zaragoza

Sebas Moyano cambia de aires. El villaduqueño, que defendiera la camiseta del Córdoba CF durante cinco temporadas, se ha convertido en el primer fichaje del Real Zaragoza de cara a la campaña 2025-2026 en Segunda División. El extremo, de 28 años, aterriza en La Romareda con la carta de libertad tras finalizar contrato con el Real Oviedo y firma por dos cursos, a falta únicamente de pasar el pertinente reconocimiento médico.

No le faltaban pretendientes al atacante cordobés, cuyo perfil había sido sondeado por varios equipos de la categoría. Sin embargo, ha sido el cuadro aragonés el que ha cerrado la operación tras una negociación relámpago. Y es que Moyano no encontró continuidad en el equipo asturiano durante el pasado ejercicio, en el que disputó 36 partidos -14 de ellos como titular- y acumuló 1.327 minutos, pero quedó completamente relegado del equipo en la fase decisiva: no jugó ni un solo minuto durante el play off de ascenso que llevó al Oviedo a Primera División.

Por tanto, una salida previsible por el Estadio Carlos Tartiere... al igual que otras tantas que se esperan en las filas ovetenses tras el salto de categoría, con opciones como Alberto del Moral, fundamentalmente, en el punto de mira de la planta noble califal, que pretende el regreso del mediocampista toledano para el próximo campeonato.

Un convulso pasado blanquiverde

De vuelta a Sebas Moyano, de este modo, el cordobés volverá a pisar El Arcángel la próxima temporada, aunque una vez más como rival. Y con cierto poso amargo tras su convulsa salida años atrás. Formado en la cantera blanquiverde y ascendido al filial con apenas 16 años, debutó con el primer equipo en la temporada 2016-2017, en Segunda División, en un partido frente al Numancia. Su marcha, sin embargo, estuvo rodeada de polémica: el ya célebre episodio del Elefante Cósmico, en una operación que acabó con el atacante en manos del fondo de inversión Sports Global Rights y un amplio panel de litigios con la entidad blanquiverde. Incluso hubo una resolución del TAS de por medio, con la que el jugador pasó a ser valorado en 730.000 y en propiedad del citado grupo inversor.

Tras su adiós definitivo al club califal, con una cesión al Valencia Mestalla antes del adiós, el de Villanueva del Duque encontró cierta estabilidad en Ebro y especialmente en Lugo, donde se consolidó como pieza clave en el fútbol de plata. Desde allí saltó al Oviedo, donde ahora ha completado su ciclo, pese a que meses atrás se hablaba de una posible renovación.

