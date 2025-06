Iván Ania y su nuevo reto en el Córdoba CF: de la reivindicación a la máxima ambición

Iván Ania se encamina hacia su tercera temporada al frente del Córdoba CF con una hoja de ruta clara: seguir consolidando al equipo en el fútbol profesional y empujar un poco más el listón competitivo. Ya no se trata solo de asentarse, sino de construir sobre lo logrado -que no es poco, sea dicho- y apuntar más alto. Y es que la permanencia del pasado curso, obtenida con holgura, no basta para saciar el hambre ni del asturiano ni de sus pupilos. Tampoco la del club, ciertamente, ni la de una afición que empieza a creer en algo más entre tanta buena noticia, avances institucionales y fichajes que están ilusionando.

Porque el técnico ovetense, que ya suma 84 partidos oficiales dirigiendo al conjunto blanquiverde, se prepara para liderar el primer proyecto con margen y planificación plena desde su llegada al club. A diferencia del verano anterior, en el que el ascenso vía play off comprimió tiempos y obligó a acelerar la pretemporada, esta vez la maquinaria se activó con semanas de antelación. Tampoco fue del todo fácil en el arranque de su primer curso, en Primera Federación, en el que tanto los primeros compases de competición como el verano fueron más de adaptación que de rendimiento. Ha cambiado el panorama actualmente, eso sí: los refuerzos comenzaron a llegar pronto, las renovaciones clave se amarraron sin sobresaltos -a excepción de la de Antonio Casas-, y el equipo afrontará el inicio de la pretemporada con una base sólida sobre la que trabajar.

Un ejercicio de aprendizaje, otro de ambición

«Para mí esta temporada era importantísima», confesaba el propio Ania en la recta final del pasado campeonato. Y lo era por muchas razones. No solo porque significaba su regreso completo a una categoría que solo había rozado durante su breve y turbulento paso por el Racing de Santander en la 2019-2020, durante apenas 15 partidos, sino porque representaba una oportunidad real de plasmar su estilo y sus ideas con continuidad. Y el resultado no dejó lugar a dudas: un Córdoba CF reconocible, valiente y competitivo, que se ganó el “respeto” -como tantas veces ha hecho referencia el técnico- en LaLiga Hypermotion.

Hubo, eso sí, un epílogo amargo. El equipo perdió solidez en las últimas jornadas y se despidió con una sensación de bajón. «El equipo se cayó en cuanto a rigor», admitió Ania, asumiendo públicamente su parte de responsabilidad. Pero ese final, más que empañar, ha servido de impulso interno para marcar el siguiente objetivo: dar ese salto cualitativo que coloque al club en la pelea por cotas más altas durante su segunda campaña en el fútbol profesional de forma consecutiva.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante un encuentro del pasado curso, en El Arcángel. / A.J. González

Una plantilla a medida

Porque las bases para hablar de éxitos, en mayor o menor medida, están. Con contrato hasta 2026 y una estructura deportiva que sigue su línea, Ania podrá contar con un bloque de garantías para la 2025-2026. El club ha trabajado con previsión y se ha movido con criterio en el mercado -después, el campo dictará sentencia-. Los refuerzos apuntan a los puntos débiles, los renovados han consolidado una columna vertebral fiable y no se descarta que algunos jóvenes del filial den el salto si convencen en verano. O al menos que tengan su cierta cuota de protagonismo durante el tiempo de preparatoria.

La campaña de abonados, en paralelo, marcha con fuerza, reflejo del entusiasmo que despierta el proyecto… El Córdoba CF ha dejado de asustarse con los fantasmas del pasado y cada vez mira con más decisión al futuro. E Iván Ania, el director de orquesta en todo este asunto, se propone ser el guía en su tercera temporada como califal, la que debe ser la del salto definitivo. Antes reivindicación, ahora confirmación e igualmente máxima ambición.

Suscríbete para seguir leyendo