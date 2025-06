El Córdoba CF y las cinco de últimas en el mercado

El mes de julio no será un trámite para el Córdoba CF. La club cordobesista tiene planeado el regreso de la plantilla el próximo 9 de julio después de que en los días anteriores los futbolistas pasen el reconocimiento médico. Asimismo, la entidad blanquiverde estrenará no pocos detalles en el coliseo ribereño: desde el nuevo letrero hasta el terreno de juego, pasando por los banquillos, los palcos de Preferencia o la nueva iluminación, además del remozado de los antiguos videomarcadores, sin olvidar, ya en la recta final de campaña, los nuevos accesos peatonales al estadio.

Estreno, el 25 ante el Betis

Pero no será la única actividad en el Córdoba CF, que aspira a dejar cerrado el plantel en julio o, al menos, que Iván Ania disponga del mayor número de futbolistas que compondrán el plantel de la próxima temporada antes de la presentación en sociedad, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, para el Torneo Puertas de Córdoba, ante el Real Betis (viernes 25 de julio, 21.00 horas).

Habrá movimiento en las próximas semanas, tal y como se preveía. Y las incorporaciones no serán menos de cuatro, pudiendo llegar a cinco o seis, dependiendo también de lo que pueda ofrecer el mercado. Todo indica que el Córdoba CF aún aspira a incorporar a dos defensores, preferentemente centrales, aunque uno de ellos pueda ser polivalente y pueda desplazarse a un lateral, obviamente, el izquierdo.

El mediocampo no se tocará, pero lógicamente sí que habrá incorporaciones en los costados, zonas a las que deben llegar aún dos futbolistas, uno para cada banda, pero sin olvidar el “juego” que puede dar Adri Fuentes, ya que esa quinta incorporación podría ser un hombre de ataque. En función de su perfil y de las opciones que tenga el propio Córdoba CF de dar salida a jugadores de la actual plantilla, Adri Fuentes podría ser valorado como delantero, exclusivamente, o también como futbolista de banda.

Tras retocar la portería en un movimiento de oportunidad de mercado que pocos se esperaban, con la llegada de Íker Álvarez deberá salir Ramón Vila en forma de cesión. Así, la única línea que no será tocada del Córdoba CF de la recién terminada 2024-25 será la medular. Isma Ruiz, Pedro Ortiz, Álex Sala, Theo Zidane y el objetivo marcado desde antes de su regreso a Oviedo con Alberto del Moral, no parece que el mediocampo incorpore ninguna nueva cara, más allá de lo que significaría el regreso del de Villacañas. Por muchos rumores existentes en las últimas semanas, lo cierto es que nadie ha aparecido por El Arcángel ni tan siquiera para preguntar por un futbolista y por más que el propio Córdoba CF esté más que interesado en realizar alguna operación de traspaso al estilo de la protagonizada por Adrián Lapeña en el mercado invernal. Pero lo cierto es que, a día de hoy, el teléfono en el coliseo ribereño no suena.

Por lo tanto, el objetivo en el Córdoba CF para el mes de julio que está a punto de iniciarse es el de incorporar a esos cuatro futbolistas –posiblemente cinco, si se cuenta ese atacante que dependerá también de lo que ofrezca el mercado- para que Iván Ania disponga lo más pronto posible del plantel de la 2025-26. Las cinco de últimas para una apuesta, la del Córdoba CF, que pasará la próxima temporada por intentar asaltar una de las plazas que dan derecho a disputar el ascenso a Primera División.