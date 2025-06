Así quiere el Córdoba CF reforzar su centro del campo: equilibrio, jerarquía y versatilidad

La reconstrucción del Córdoba CF de cara a la campaña 2025-2026 avanza con ritmo medido pero firme. Sin embargo, hay una línea que, hasta la fecha, sigue sin reforzarse de forma directa: el centro del campo. Pese a haber sido la parcela más brillante del pasado curso -clave en el notable desempeño del conjunto blanquiverde en Segunda División-, la medular ha sufrido tres bajas obvias tras el cierre de temporada, de distinto calado: las de Alberto del Moral, Jon Magunazelaia y Genaro Rodríguez. Y es justo ahí donde la comisión deportiva de El Arcángel tiene centrados ahora varios de sus esfuerzos.

Del Moral, un anhelo más cerca

El nombre que encabeza la lista de deseos no es nuevo. La comisión deportiva blanquiverde no pierde de vista a Alberto del Moral, a quien considera una prioridad absoluta para cubrir el vacío en el pivote defensivo. El toledano, que dio sus primeros pasos profesionales en El Arcángel antes de firmar por el Villarreal, milita actualmente en el Real Oviedo, club con el que tiene contrato hasta 2027 y que lo mantuvo cedido en territorio cordobés durante el segundo tramo del pasado curso. Apenas pudo brillar el «12» durante su corta estancia, marcada por las lesiones, aunque no es ningún secreto que tanto Iván Ania como su equipo técnico lo quiere de vuelta. Además, el reciente ascenso carbayón a Primera podría facilitar su salida, al no contar con sitio en el nuevo proyecto en la élite.

Y la opción más deseada pasa por una llegada en propiedad, aunque una cesión no se descarta. Su regreso, además de simbolizar un movimiento sentimental, aportaría equilibrio, despliegue y experiencia en un esquema que necesita, al menos, dos fichajes para no perder competitividad.

Alberto del Moral, durante un entrenamiento del pasado curso con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Sala y Isma, los cimientos inamovibles

Lo que sí permanece intacto es el núcleo que sostuvo al Córdoba CF durante prácticamente el grueso de la competición. La dupla formada por Álex Sala e Isma Ruiz es intocable para Iván Ania, es una realidad, quien los convirtió en su brújula táctica durante toda la temporada. Ambos son el punto de partida sobre el que gira cualquier reconstrucción de la medular.

Pedro Ortiz, tercer hombre en ese engranaje, también se mantiene en la nómina. Su perfil más llegador le sitúa como complemento natural en el tridente, aunque su rol podría variar según los perfiles que lleguen desde el mercado. Si finalmente se logra el fichaje de un mediocentro puramente defensivo -ya sea Del Moral u otro-, Isma podría liberarse de ciertas responsabilidades atrás y desplegarse con mayor recorrido ofensivo, algo que beneficiaría tanto a su juego como al del equipo. Además, Theo Zidane, que debe dar un paso al frente, es otra baza.

Dalisson y el posible regreso del enganche

Entre las novedades del plantel, hay una que, sin ser un fichaje directo para la sala de máquinas, podría influir en su estructura: Dalisson de Almeida. Porque el hispano-brasileño brilló en el Pontevedra como mediapunta o incluso falso nueve, pero también conoce la posición de interior. Su versatilidad ofrece alternativas a Iván Ania, que ya durante la exitosa etapa en Primera Federación apostó por un sistema con enganche.

La salida de Kuki Zalazar en enero dejó huérfano ese rol en el último curso -y no había cuajado el uruguayo, igualmente-, y ni Jacobo González ni Ander Yoldi tampoco lograron consolidarse ahí. Dalisson abre, por tanto, una nueva vía para recuperar esa figura creativa entre líneas, bien como parte del trío de mediocampistas o como enlace por detrás del punta.

Un mercado decisivo y sin margen de error

Otra cuestión evidente es que, pese a que el Córdoba CF ha sido ágil en otras líneas, la pausa en el mediocampo responde a una estrategia clara: acertar. Porque reforzar la medular no solo va a ser cosa de números, sino de perfiles. El equipo terminó como la sexta defensa más goleada de la categoría, y la aportación de un ancla posicional que sostenga al bloque se antoja vital.

Por tanto, la comisión deportiva blanquiverde, sabedora del impacto que tendrá esta ventana estival, sigue jugando con los tiempos en esta parcela, y también con las oportunidades que pueda brindar el mercado.

