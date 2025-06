Los más utilizados por Ania: medio Córdoba CF de Segunda viene del ascenso

En plena semana de celebración por el primer aniversario del ascenso del Córdoba CF, conviene poner en valor el papel que tuvo aquel grupo también durante su primera campaña en el fútbol profesional. Porque buena parte de los protagonistas de la gesta en Primera RFEF no solo se mantuvieron en el equipo, sino que siguieron siendo piezas clave en Segunda. De hecho, siete de los héroes del ascenso se colaron entre los once jugadores más utilizados por Iván Ania en LaLiga Hypermotion. Y no es un dato menor: los cinco con más minutos en el campeonato fueron, en este orden, Carlos Marín, Carracedo, Isma Ruiz, Albarrán y Casas. Todos ellos, herencia directa del equipo que devolvió a la entidad al lugar que le corresponde.

Y además, salvando el caso del rambleño, con miras también a seguir siendo el motor del equipo para los retos venideros.

Carlos Marín y Carracedo, los estandartes

Carlos Marín fue, por tercer curso consecutivo, la pieza más estable del bloque -algo lógico, sea dicho-. El guardameta almeriense sumó 3.600 minutos repartidos en 40 encuentros, manteniendo su portería a cero en nueve ocasiones y deteniendo cinco penaltis, más que ningún otro arquero en Segunda. Fue, de nuevo, un capitán silencioso y del que se sigue esperando el mismo liderazgo para la próxima campaña. Con contrato hasta 2028, su rendimiento cerró la puerta a Ramón Vila, aunque la ahora llegada de Iker Álvarez podría abrir un interesante debate en portería.

Justo por detrás, Christian Carracedo se convirtió en el futbolista de campo con más minutos de toda la plantilla: 3.295 repartidos en 40 partidos, 38 como titular. Sumó cinco goles y once asistencias -el que más intervenciones de gol tuvo en el plantel-, y encabezó la tabla de ocasiones creadas en toda la categoría (121), superando a nombres ilustres como Iñigo Vicente, Carlos Álvarez o el exblanquiverde Andrés Martín, entre otros. A sus 29 años logró el ansiado debut en el fútbol profesional y, lejos de acusar el salto, ofreció el rendimiento más elevado desde su llegada a El Arcángel.

Christian Carracedo celebra un gol con el Córdoba CF este curso en El Arcángel. / Manuel Murillo

Isma Ruiz-Sala: la medular que se consolidó

En la medular, la marcha de Diarra al Tenerife dio alas a Isma Ruiz y Álex Sala. El primero sumó casi 3.000 minutos antes de lesionarse, siendo titular en cada aparición. El segundo, el catalán -fichado en propiedad durante el pasado verano, tras una primera campaña en préstamo por parte del Girona-, terminó con cinco goles y cinco asistencias en una temporada de absoluto despegue. Ambos se convirtieron en indiscutibles para Ania, sin ir más lejos, quienes solo cambiaban de once cuando no estaban disponibles.

El papel del tercer centrocampista fue más variable, eso sí. Theo Zidane empezó ocupando esa plaza, Jacobo en la mediapunta apareció puntualmente, pero tras el mercado invernal, Pedro Ortiz tomó el relevo con más firmeza que ninguno de sus competidores anteriores. Queda por ahí también la espinita con Alberto del Moral, una pieza que estaba llamada a ser diferencial en la medular y que, entre lesiones y recaídas, apenas pudo sumar sobre el verde durante su escueta estancia como cedido.

Isma Ruiz, en el centro, junto a Carracedo y Magunazelaia durante un entrenamiento. / CCF

Laterales con caminos opuestos

Por otra parte, los caminos de los dos laterales titulares en el año del ascenso tomaron rumbos bien distintos en su salto al fútbol profesional. Carlos Albarrán se consolidó aún más y firmó una temporada notable -incluso de cara a puerta, con cuatro dianas-, mientras que José Manuel Calderón -que fue el noveno jugador más empleado esta campaña-, pese a arrancar con protagonismo, fue perdiendo peso hasta caer del radar. Su punto de inflexión llegó en enero, con esa expulsión directa ante el Almería que marcó un antes y un después. Desde entonces, Iván Ania dejó de contar con él de forma regular… Y eso que era el único lateral zurdo puro de la plantilla. Aun así, el técnico prefirió reubicar a Albarrán a pierna cambiada o recurrir a alternativas como Carlos Isaac o incluso Marvel antes que devolverle la titularidad al ex del San Fernando.

En el caso del ex del Algeciras, todo apunta a que seguirá siendo clave de cara al próximo curso 2025-2026, mientras que para el sevillano el futuro es más incierto. Contrato tiene, por otra temporada, aunque no sería descabellado ver su nombre en el próximo capítulo de salidas.

Carlos Albarrán celebra un gol esta temporada con el Córdoba CF. / A.J. González

El adiós del delantero de la casa

Y por último, Antonio Casas cerró su ciclo en el Córdoba CF tras anotar diez goles en Segunda División. Comenzó el curso como titular, arrancó enchufado de cara a puerta, pero acabó perdiendo mordiente -solo dos goles en todo el 2025- e incluso cediendo terreno ante un Obolskii que se hizo con la titularidad en el tramo final. El rambleño disputó 39 partidos y llegó a la simbólica cifra de 150 encuentros con la blanquiverde, antes de poner fin a su etapa en El Arcángel después de cuatro ejercicios. Es, por ahora, el único de esa base del ascenso que ha hecho las maletas.

