De no tener camisetas a soñar con Primera: el Córdoba CF se confiesa en un documental íntimo

Se conocen los datos, las cifras y algunas de las emociones, pero todavía quedan vivencias por contar. Un año después del regreso del Córdoba CF al fútbol profesional, ya con la campaña 2024-2025 en Segunda División más que despachada -y con buena nota-, el club ha querido echar un vistazo al pasado para abrir su alma. Y lo ha hecho a través de un emotivo documental que reconstruye desde dentro el camino hacia LaLiga Hypermotion. Un pieza audiovisual con vocación de memoria, propósito y mucha emoción, con la voz del CEO Antonio Fernández Monterrubio como hilo conductor de un relato tan íntimo como ambicioso. A fin de cuentas, la historia de una temporada marcada por el compromiso, la reconstrucción, y, sobre todo, por una palabra: comienzo.

La misión silenciosa

«Lo primero fue marcar el objetivo». Así arrancaba Monterrubio, desvelando que el ascenso fue siempre el norte del proyecto. Aunque se pronunció una sola vez de forma pública, el mensaje estaba instalado en cada rincón de la entidad, aunque de puertas para dentro. «No era normal que un club como el Córdoba CF, con la afición, ciudad y entorno que tiene, estuviera fuera del fútbol profesional», afirma. El plan estaba trazado desde el primer día.

En el vídeo, el dirigente recalca que el gran reto no era solo deportivo: «El club venía de una debacle. No nos habíamos clasificado ni para la Copa del Rey. Era imprescindible recuperar la confianza de nuestros abonados». Y eso comenzó en verano, reconstruyendo desde los cimientos. «No teníamos ni camisetas para competir», recuerda con crudeza. La tienda oficial ni siquiera estaba gestionada por el propio club... «Había que normalizar lo que no podía seguir siendo extraordinario», sentencia, repitiendo una frase a la que ha recurrido de forma ocasional en los últimos tiempos.

Y la apuesta, como confirma el sevillano, fue arriesgada. «Trajimos jugadores sin tanto nombre, pero con potencial. Muchos venían de no hacer buenas temporadas». Y funcionó. Aquel grupo acabó formando el bloque que hoy compite con jerarquía en Segunda. Una plantilla que apostó por la reconstrucción como bandera, con liderazgo de jugadores como Carlos Marín, Carracedo, Álex Sala, Adilson Mendes, Antonio Casas o Isma Ruiz, entre otros.

El cordobesismo, entregado a los suyos tras el ascenso del pasado curso en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

El técnico Iván Ania, parte fundamental del éxito, también rememora ahora aquel trayecto como «inolvidable». Y subraya un momento decisivo: «En Málaga el equipo se dio cuenta de que podía competir con cualquiera. Desde ahí, todo cambió». Aquel triunfo fue uno de los muchos hitos que Monterrubio también destaca en el documental: «El partido en Alcoy fue un punto de inflexión. Luego vino la semana de Sanlúcar con tres partidos que nos posicionaron. Y Castellón fue la confirmación. Supimos que íbamos a jugar el play off».

La mirada, en Primera División

Para el CEO, el gran valor del logro no solo estuvo en el resultado: «Conseguimos que todos los que forman parte del club se sintieran importantes: abonados, patrocinadores, medios, empleados... Esto fue un ascenso de todos». Por eso insiste en la idea de «familia» como seña de identidad. Y recalca que lo construido no se detiene: «Tenemos un plan estratégico claro: excelencia deportiva, creación de patrimonio, implicación social, identidad propia y gestión profesional».

El broche lo pone una visión de futuro sin complejos: «Estoy convencido de seguir viendo al Córdoba CF durante los próximos cinco o diez años en el fútbol profesional. Estoy convencido de que en ese plazo, y puede que antes, podamos estar de vuelta en Primera División».

Recuerdos imborrables

Desde otra perspectiva, Alberto Toril, el héroe de aquella final con su doblete al Barça Atlètic y que también es uno de los tres pilares narrativos de la pieza -ahora futbolista del Alajuelense de Costa Rica-, lo sintetiza en pocas palabras: «Fue una locura. Córdoba volcada. Momentos que se te quedan grabados». Ania, con emoción contenida, destaca la unidad irrepetible de aquel grupo: «Siempre seremos recordados por ser el equipo del ascenso. Nos unimos para siempre».

La fiesta en Las Tendillas, El Arcángel convertido en volcán, la bufanda al cuello del Gran Capitán entre Antonio Casas y Kike Márquez... fueron más que imágenes. Fueron el principio de algo nuevo. Y es que así lo resume el propio Monterrubio, sin rebajar un ápice el tono ambicioso: «Si tuviera que quedarme con una palabra, sería comienzo».

