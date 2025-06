El Barcelona Atlétic que cayó ante el Córdoba CF, no era tan 'mini'

Ya en el encuentro en el Johan Cruyff pudo comprobar el Córdoba CF que el rival no llegó a la final por el ascenso de casualidad o por suerte. Más allá de puntos débiles, como todos los equipos, el Barcelona Atlétic de Rafa Márquez expelía calidad por todos sus poros. Pero el Córdoba superó en El Arcángel, el 23 de junio del 2024, a un equipo que, hombre por hombre, estaba llamado a altas cotas. Y en tan sólo un año lo ha cumplido en muchos de sus protagonistas.

El once inicial azulgrana

Marc Vidal (13). Jugó en el partido de vuelta en El Arcángel. Pasó al Celta Fortuna y es titular, ha ido en varias convocatorias del primer equipo y es habitual en sus entrenamientos.

Héctor Fort (32). Anotó el gol azulgrana en El Arcángel. Jugador del primer equipo del FC Barcelona, ya que con el filial sólo ha jugado un partido y con los mayores sumó una veintenta de apariciones, tres de ellas como titular. Debutó en Champions en el 5-0 al Young Boys en Montjuic. Campeón de Liga, de Copa y de la Supercopa.

Pelayo (23). Fichado por el Rayo Vallecano. Ha ido convocado en 23 jornadas de Liga, e Íñigo Pérez lo hizo debutar en Primera. Además, jugó dos rondas de Copa, la primera ante el Villamuriel (0-5) y ante Unionistas (2-3), ambas como titular.

Mika Faye (15). Firmado por el Rennes de la Ligue 1 por más de 10 millones de euros. Le ha costado adaptarse a la máxima categoría del fútbol francés y, pese a todo, ha disputado 11 encuentros, siete como titular. El equipo francés va por el tercer entrenador y eso le ha afectado, sin olvidar la irregularidad del propio jugador. Rafa Márquez ya admitió en su etapa en el filial azulgrana que el senegalés se sentía tan superior en el apartado físico que se confiaba en exceso y perdía la atención.

Gerard Martín (3). Quizá uno de los más infravalorados de aquel equipo, pero al que Flick le ha dado confianza y minutos. Ha jugado 28 partidos de Liga con el primer equipo, 11 de ellos como titular. Entre Champions, Copa, Supercopa y Liga ha participado en 42 partidos. Campeón de Liga, Copa y Supercopa.

Marc Bernal (27). Le dio tiempo sólo a disputar tres partidos de Liga a las órdenes de Flick antes de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. No se le espera hasta la 2025-26, pero la fe que se le tenía se mantiene intacta.

Moha Moukhliss (8). Uno de los pocos casos de aquel equipo que se mantiene en Primera Federación, concretamente, en el Real Murcia, en donde fue vital para Fran Fernández tras terminar su cesión en el Barcelona Atlétic. A mediados de enero tuvo una lesión de rodilla que indicaba, en principio, un mes y medio o dos de baja, por lo que regresó en marzo, volviendo a ser vital para su equipo, al que no logró ascender.

Marc Casadó (6). Una de las sensaciones del FC Barcelona de esta temporada, sobre todo en su primera parte. Con Flick fue un fijo no sólo en las rotaciones, también en los onces titulares. 23 partidos de Liga, 20 de ellos como titular y más de 1.500 minutos dicen a las claras lo importante que se ha convertido para el club azulgrana, con el que ya jugó en todas las competiciones. A pesar de que perdió protagonismo en la recta final, se proclamó campeón de Liga, Copa y Supercopa.

Unai Hernández (20). Media temporada en el filial azulgrana, en el que anotó nueve goles en los 20 partidos que disputó, lo que no evitó que descienda de categoría. En el mercado invernal se marchó a la liga saudí por medio de un traspaso por 4,5 millones más variables que le llevaron al Al-Ittihad, con el que se proclamó campeón, junto a Karim Benzema.

Pau Víctor (19). Se le dio dorsal y ficha del primer equipo tras la final de El Arcángel. Pero pelear con los Raphinha, Yamal y, sobre todo, Lewandowski es una tarea titánica. En poco más de 200 minutos de competición ha conseguido anotar dos goles: al Mallorca y a Osasuna. Campeón de Liga, de Copa y de Supercopa.

Marc Guiu (29). Una semana después de la final en El Arcángel, el Chelsea pagó al FC Barcelona los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión. En Londres no le fue fácil durante la primera mitad de la temporada. Apenas participó en tres partidos de Liga, condenado al ostracismo. Eso sí, supo aprovechar sus oportunidades en Copa y, sobre todo, en Conference League, en donde anotó seis goles en ocho partidos. Maresca estaba dispuesto a darle protagonismo ante la lesión de Jackson, delantero titular, pero el catalán también cayó lesionado. Campeón de la Conference League.

El Barcelona Atlétic, un años después. / CÓRDOBA

El banquillo

Rafa Márquez (técnico). Segundo de la selección mexicana con Javier Vasco Aguirre.

Astralaga (1). Sigue en el Barcelona Atlétic y es habitual en los entrenos del primer equipo. Campeón de Copa y de la Supercopa. Descendió con el filial azulgrana a Segunda RFEF.

Pocho Román (18). Anotó el gol azulgrana en el Johan Cruyff. Descendió a Primera RFEF con el Cartagena, en donde nunca logró adaptarse y sólo anotó dos goles. Ahora milita en el Independiente de Avellaneda argentino.

Alarcón (7). Descendió con el Barcelona Atlétic a Segunda RFEF.

Trilli (2). Si en su primera campaña con el filial culé rozó el ascenso, en la segunda descendió a Segunda RFEF.

Sergi Domínguez (5). Volvió a tener minutos con el primer equipo, con el que se proclamó campeón de Liga y Copa, pero fracasó con el filial.

Edu Sánchez (16). El lateral izquierdo salió cedido al Mérida, equipo que hizo una notable campaña jugando el play off de ascenso a Segunda, pero el futbolista no tuvo protagonismo.

Darvich (21). Descendió con el Barcelona Atlétic.

Kochen (24). Descendió con el Barcelona Atlétic.

Prim (26). Descendió con el Barcelona Atlétic.

Olmedo (34). Descendió con el Barcelona Atlétic.

Guillermo (40). Descendió con el Barcelona Atlétic.

