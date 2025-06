El Córdoba CF y las salidas pendientes

El Córdoba CF aún se encuentra bajo los efectos del tsunami de renovaciones y nuevas caras que ha experimentado en apenas tres semanas. El pasado 1 de junio, el Córdoba CF disputaba ante el Albacete el último encuentro que cerraba la temporada 2024-25 en Segunda División A y menos de tres semanas después, la entidad blanquiverde ha anunciado ocho incorporaciones y varias renovaciones. No contenta con ello, y de la mano del Ayuntamiento en algunos proyectos, la entidad blanquiverde dio cuenta de los nuevos accesos de los que disfrutrará El Arcángel, los nuevos palcos de Preferencia, el nuevo césped, los nuevos banquillos, el estreno de la iluminación led y hasta de un nuevo anillo en Preferencia y el arreglo de los viejos videomarcadores en las dos gradas grandes de El Arcángel. No se puede decir que el Córdoba CF no ha aprovechado el tiempo, porque paralelamente ha conseguido arrancar una campaña de abonados que, por fin, mete a la masa social cordobesista en el siglo 21, ya que definitivamente ha dicho adiós a las colas y la digitalización para los abonados es real.

Tsunami de fichajes y renovaciones

Pero en lo estrictamente deportivo, el Córdoba CF también aprovechó la buena temporada realizada sobre el terreno de juego y si en marzo se daba por hecho que la permanencia estaba garantizada, las renovaciones y las caras nuevas llegadas en las últimas semanas confirman que el trabajo del plantel se aprovechó en los despachos. Íker Álvarez, Franck Fomeyem, Rubén Alves, Alcedo, Dalisson de Almeida, Mariano Carmona, Adrián Fuentes y Sergi Guardiola son los ocho fichajes realizados hasta ahora en menos de tres semanas, a los que hay que añadir varias renovaciones, como las de Ramón Vilá, Carlos Marín, Carlos Albarrán, Carlos Isaac, Adilson Mendes o, más lejana en el tiempo, la de Christian Carracedo.

Isma Ruiz abraza a Monterrubio durante el acto de su renovación. / A.J. GONZÁLEZ

Ahora, la ola de incorporaciones, novedades, caras nuevas y movimientos de entrada ha de dar lugar a otra etapa que aporte mayor orden a la plantilla y, sobre todo, le permita dar un paso hacia adelante en lo que a nivel se refiere. Porque 24 jugadores cuando ni tan siquiera se ha iniciado la pretemporada es un número más que excesivo que manejar de cara a los ensayos que se realizarán a partir de la segunda quincena de julio.

Así, está claro que media docena de jugadores del Córdoba CF no vestirán de blanquiverde la próxima campaña o, al menos, estarán en duda hasta el cierre de mercado de verano. La planta noble de El Arcángel intentará realizar una mejora del nivel de la plantilla y para ello deberá dar salida –preferiblemente, en forma de cesión- a varios jugadores del plantel que dirigirá Iván Ania en la 2025-26.

Los seis en el aire

El primero de ellos será Ramón Vila. El portero catalán fue renovado a primeros de marzo por el Córdoba CF hasta el 2027. Con sólo 23 años, la entidad blanquiverde ve un buen futuro al que la pasada temporada fue segundo portero, pero se le presentó una oportunidad de mercado con Íker Álvarez. El internacional andorrano, también con 23 años, tiene más experiencia en Segunda División que el propio Carlos Marín, por lo que el Córdoba CF aprovechó la oportunidad, le firmó un contrato por dos temporadas y ahora buscará salida en forma de cesión para Ramón Vila, convencido de que Íker Álvarez elevará el nivel de competencia en el arco cordobesista en la próxima campaña.

Adilson, Del Moral y Barboza, durante un entrenamiento del Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

El segundo será Matías Barboza. El central malagueño ha evolucionado muy bien de su operación muscular y estará en condiciones de realizar la pretemporada con la plantilla blanquiverde. Pero es obvio que, entre los cuatro centrales del plantel cordobesista, es el señalado para una salida en forma de cesión que permita la llegada de otro central que aumente el nivel del eje de la defensa. Una zona especialmente sensible dado el sistema y forma de jugar de Iván Ania, que necesita en el eje de la zaga a futbolistas que físicamente destaquen sobre el resto y, preferiblemente, muestren virtudes con el balón en el pie. Con Franck Fomeyem, Xavi Sintes y Rubén Alves, un cuarto central del mismo nivel, como mínimo, podría dejar un centro defensivo de garantías para afrontar la campaña, por lo que la cesión de Barboza sería imperativa, dado que cumple contrato en el 2027 tras su renovación, por lo que la 2025-26 debe ser la temporada de su recuperación para volver al Córdoba CF de manera plena para la 2026-27.

La tercera salida podría ser la de José Manuel Calderón, aunque es uno de esos nombres en el alambre. No está muy claro el futuro del paradeño, sobre todo tras la llegada de Juan María Alcedo. Si exceptuamos la campaña en la que Ekaitz Jiménez se recuperó (2022-23) a mitad de la misma, desde la temporada 2020-21 el Córdoba CF nunca ha tenido dos laterales izquierdos en su plantel. Hace cinco años tuvo a Jesús Álvaro y a Berto Espeso y, desde entonces, siempre hubo un solo lateral zurdo en la plantilla cordobesista. Además, hay que recordar que a primeros de febrero Álex López se rompió el cruzado, por lo que para finales del 2025 debe estar en disposición de volver a la competición. Y ya se sabe la fe que se le tiene al de Montemayor en El Arcángel. Por unos motivos y otros, Calderón no parece tener asegurado al cien por cien su futuro en el Córdoba CF la próxima temporada.

La cuarta salida es clara y meridiana: Jude Soonsup-Bell. Existe unanimidad, no sólo en la grada de El Arcángel, sino también en su planta noble, sobre la necesidad de que el segundo inglés en la historia blanquiverde salga del Córdoba CF este verano. El futbolista llegó como “recomendación” del segundo accionista de la entidad blanquiverde y nunca cuajó ni mostró visos de poder hacerlo. Ni tan siquiera en su etapa de cesión en el Atlético Sanluqueño ofreció alguna luz que pudiera generar alguna esperanza de cara al futuro, por lo que el joven jugador no vestirá la blanquiverde de nuevo.

Otra posible salida sería la del recién llegado Mariano Carmona. El exjugador del Coria se la jugará en pretemporada y será el propio Ania quien decidirá si da el nivel para poder aportar a la plantilla en Segunda División la próxima campaña o si, por el contrario, el salto desde la Segunda RFEF es demasiado grande para el murciano, por lo que saldría cedido, preferiblemente, a un Primera RFEF.

La última salida se daría en el frente de ataque y apunta a Nikolai Obolskii. El ruso está acostumbrado a pelear contracorriente y a terminar convenciendo a propios y extraños, pero es obvio que el Córdoba CF necesitará mucha competencia en la ofensiva y no se la puede jugar exclusivamente con Sergi Guardiola. El club blanquiverde trabaja en el mercado y una llegada de un delantero conllevaría la salida del de Tula, aunque en caso de no encontrarle hueco o de enrocarse, obligaría al Córdoba CF a “reconvertir” a Adrián Fuentes como hombre de banda. Pero, evidentemente, el primer nombre que buscaría el Córdoba CF para hacer hueco a ese nuevo atacante sería el de Nikolai Obolskii.

Por lo tanto, tras el tsunami de renovaciones y de fichajes, al Córdoba CF le toca ahora ir haciendo sitio a la última mejora de la plantilla, aquella que ha de darle el último empujón para buscar un mejor objetivo que el de la pasada temporada. En la 2025-26, el Córdoba CF aspirará a pelear una plaza en el play off de ascenso. Y para una aspiración de esas dimensiones, toda ayuda será poca.

