El Córdoba CF, atento a la final por el ascenso entre el Oviedo y el Mirandés

El Real Oviedo y el Mirandés tienen una cita con la historia a la que no es ajeno el Córdoba CF. La vuelta de la final del play off a Primera División consumaría para los oviedistas un regreso histórico, desde 2001 sin estar en la máxima categoría, mientras que para los de Miranda sería la hazaña más importante que un club modesto ha conseguido en la época contemporánea. Por su parte, el Real Oviedo de Santi Cazorla necesita ganar este sábado (Carlos Tartiere, 21.00 horas, LaLiga TVHypermotion, Movistar) al Mirandés en esta vuelta de la final del play off para conseguir regresar a Primera División 24 años después.

El Córdoba CF y Del Moral miran de reojo

Tras el triunfo por 1-0 que el Mirandés consiguió en Anduva hace una semana, al Real Oviedo le valdría ganar por un gol de diferencia para ser equipo de Primera División, aunque para ello el partido se tendría que ir a la prórroga; si los azules vencen por más de un gol, conseguirán el ascenso tras los 90 minutos reglamentarios.

Sebas Moyano, en un encuentro con el Real Oviedo. / LA NUEVA ESPAÑA

Veljko Paunovic podrá contar con Santi Cazorla, capitán y símbolo del Real Oviedo que tras ser fundamental en el pase a la final no pudo jugar el partido de ida de la final debido a unas molestias en su rodilla izquierda.

La final no pasa desapercibida para el Córdoba CF. Más allá de otros intereses, en la entidad blanquiverde observan la opción del ascenso carbayón como una gran oportunidad para lograr el regreso de Alberto del Moral como blanquiverde. El de Villacañas disfrutó de los últimos meses en Córdoba y tiene al Córdoba CFcomo una prioridad de futuro en caso de que éste no pueda ser en el Carlos Tartiere. Y más allá de las lesiones, los pocos minutos de los que disfrutó sobre el campo como blanquiverde, el conjunto cordobesista notó su presencia en el campo. Además, tampoco hay que olvidar a un exblanquiverde que está a un paso de lograr el ascenso a Primera: Sebas Moyano.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Colombatto; Hassan, Cazorla, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Mirandés: Raúl Fernández, Hugo Rincón, Tomeo, Egiluz, Parada, Iker Benito, Reina, Gorrotxategi, Lachuer, Izeta y Panichelli.

Estadio: Carlos Tartiere

Horario: 21:00 horas.

Árbitro: Sesma Espinosa (comité riojano).

TV: LaLiga TVHypermotion.

