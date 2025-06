Sin esperas ni calor y con mucha ilusión: el Córdoba CF estrena una campaña de abonos bien acogida

Nada de madrugones extremos. Ni hamacas o sillas desplegadas en la acera. Ni largas colas al sol, ni estampas de espera interminable frente a las taquillas de El Arcángel. La campaña de abonados del Córdoba CF para la temporada 2025-2026 ha arrancado de forma insólitamente fluida y sin sobresaltos. Y eso, en una ciudad donde el calor aprieta temprano y el fútbol se vive con especial intensidad en algunos sectores, es casi una revolución dadas estas alturas.

La imagen del primer día de otros años, con algún que otro aficionado acampando desde la madrugada o pequeños campamentos improvisados alrededor del estadio, ha dado paso a un modelo más eficiente y amable para el socio. En el 40 aniversario del mítico ascenso en Valdepeñas, la entidad blanquiverde ha apostado por una fórmula que parece estar funcionando incluso mejor de lo previsto: cita previa, organización interna y unos trámites que avanzan sin apenas tiempos muertos.

Desde las 9.30 horas, el goteo de cordobesistas fue continuo en dirección a las puertas del recinto deportivo. El Arenal se llenó de usuarios que, sin sobresaltos ni carreras, han ido renovando su fidelidad al club desde primera hora. En muchos casos, con gestiones resueltas en apenas minutos. Las sonrisas eran el mejor reflejo de la experiencia y los números, también. Al cierre de taquillas al mediodía el club comunicó que ya se habían concretado más de medio millar de carnets entre el formato presencial y su web.

«Muy bien, muy rápido y ya lo tengo conmigo. Creo que esta temporada vamos a luchar arriba. Primero lograr lo que hicimos este año y después, que se podrá, mejorar. Y ahí estaremos», expresaba Francisco Javier, con su nuevo abono en mano y el entusiasmo intacto.

A su lado, José Juan, otro de los muchos que dieron el paso este lunes, mostraba una alegría similar: «Yo tengo que dar las gracias a Monterrubio por estar haciendo del Córdoba CF un equipo en condiciones. Estas cosas, haciéndose así de bien, hacía tiempo que no se veían por aquí».

Sin calor ni desesperos

Y es que si había algo que tradicionalmente empañaba el arranque de cada campaña de socios era el calor. El malestar por las colas al sol se convirtió en un clásico tan cordobés como indeseado. Las colas en la misma cochera de El Arcángel, casi que también… Este año, sin embargo, esa imagen ha sido sustituida por otra más esperanzadora: la de un proceso ágil, soportable y sin perjuicios para el aficionado.

«El año pasado le dio un golpe de calor a una señora que había estado esperando como nosotros. Era ya en julio, pero estos días también está habiendo temperaturas altas y, si se pueden evitar estos casos, muchísimo mejor. Me parece muy bien la forma en la que se está gestionando esta vez», recordaba Luis Miguel, aliviado por no haber tenido que revivir esa experiencia.

Porque la normalidad, por fin, parece haberse instalado en el club. José Juan lo resumía con sorna y sorpresa: «Cuando he llegado y apenas he visto gente ni colas pensaba que me había equivocado o lo que fuera, pero no. Todo muy rápido en mi caso. Algunos familiares míos lo han tramitado por internet y también tienen ya sus abonos».

Imagen de una de las caras del carnet de socio del Córdoba CF para el próximo curso. / VÍCTOR CASTRO

Ilusión generalizada y fichajes

El tema deportivo tampoco fue ajeno en esta primera matinal de tramitaciones. Y algunos aficionados ya lo tienen claro: el próximo curso el Córdoba CF va a dar otro salto de nivel. «Pienso que debemos ser ambiciosos. Como mínimo pelear por lo que este año al final no conseguimos, aunque ha sido una temporada muy buena y hay que tenerlo siempre en cuenta. El equipo está ilusionando con los fichajes», comentó Francisco Javier.

Porque el regreso de Sergi Guardiola o la incorporación en propiedad de Rubén Alves están siendo los movimientos más elogiados por parte de los cordobesistas, generalmente: «Es un jugador que lo hizo muy bien aquí y vendrá motivado. Viene de un Primera División y este año va a darnos mucho», analizó Silvio, veterano aficionado blanquiverde, en relación al fichaje del punta de Manacor.

«Con el equipo que se está montando pienso que como mínimo lucharemos por entrar en el play off. Y todavía nos queda por traer a más gente», indicó Luis Miguel.

El cambio que muchos esperaban

El club ha estrenado así una campaña que está generando, por ahora, un alto índice de satisfacción y sin contratiempos -salvando algún caso puntual, como renovaciones que iban a tramitarse con cita previa presencial y el usuario acabó efectuándolas online, demorando la espera del siguiente aficionado agendado-. Todo marcha al ritmo previsto, las opciones presenciales y digitales están funcionando con eficacia y solo falta por activarse la opción de financiación online, que será anunciada la próxima semana a través de los canales oficiales de la entidad.

Lo que en otras partes ya era habitual, aquí empieza a dejar de ser excepcional. Aquella frase que en su día pronunció Antonio Fernández Monterrubio, la de que en Córdoba «lo normal a veces era extraordinario», empieza a perder vigencia. Y nadie parece echarla de menos.

