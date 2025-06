Cambios arbitrales en Segunda y advertencia para un Córdoba CF reincidente

El Córdoba CF ya tiene deberes pendientes antes de que eche a andar la temporada 2025-2026. Tanto él como el resto de clubes de Segunda División deberán adaptarse a las nuevas directrices arbitrales que entrarán en vigor este curso. No son muchas, pero sí significativas. La primera afecta a los goles marcados tras saques de esquina mal señalados, que podrán ser anulados si, tras la revisión en el VAR, se confirma que el balón no lo tocó en última instancia un defensor, sino un atacante. En ese caso, el tanto no subirá al marcador.

La segunda modificación pone el foco en los porteros y su manejo del balón en las manos. A partir de ahora, los guardametas solo podrán retenerlo durante ocho segundos; en caso contrario, la infracción se sancionará con un saque de esquina para el rival, en lugar del libre indirecto que se venía aplicando. Además, se estudian otras reformas que podrían aplicarse a lo largo del verano dentro del fútbol profesional.

Al límite del reglamento

En clave blanquiverde, no parece casual la advertencia. Y es que el Córdoba CF fue el equipo más castigado del curso 2024-25: lideró el ránking de faltas cometidas (656), recibió más tarjetas amarillas que ningún otro (130) y fue el segundo al que más penaltis se le señalaron (11), solo superado por Castellón y Cádiz, con 13.

Hasta 15 de los 30 jugadores utilizados por Iván Ania cumplieron algún partido de sanción, ya fuera por acumulación de amarillas o por expulsión directa. Entre los más castigados por ciclos estuvieron Carracedo (13 amarillas), Álex Sala (11), Marvel (10) y Carlos Albarrán (10), todos ellos ausentes en al menos dos jornadas. En cuanto a las rojas, siete futbolistas fueron expulsados en algún momento del campeonato: Martínez, Magunazelaia, Jacobo, Lapeña, Calderón, Theo Zidane y Antonio Casas.

Jacobo González recibe una amarilla en la visita al Cádiz de la primera vuelta. / Francisco Fernández

En consecuencia, el conjunto cordobés igualmente acabó como el tercer equipo con más expulsiones de Segunda, empatado con Eibar, Cádiz y Albacete. Por delante, solo Almería y Tenerife (8 rojas), y un paso más arriba Granada y Huesca, con 9.

Queja formal desde el club

El exceso de sanciones no pasó desapercibido ni para el cuerpo técnico ni para la directiva, sobre todo durante los primeros compases del calendario. «Nos tuvimos que ganar el respeto de la categoría», lamentó Ania al término del curso, en alusión directa a las decisiones arbitrales y la relación con los rivales. Un malestar general que incluso llegó a verbalizar el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, puntualmente tras la derrota en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz (2-0), allá por la jornada 14, en la que se señaló un penalti riguroso y el VAR intervino hasta en tres ocasiones.

«Estoy bastante molesto. No suelo hablar nunca de los árbitros, pero no he entendido las intervenciones del VAR. Espero que nos faciliten una imagen clara del segundo gol porque hasta ahora no he visto ninguna imagen ni he entendido la tercera intervención. Me van a tener que explicar las decisiones», expresó entonces en Cope Córdoba.

Así que la advertencia está sobre la mesa. El Córdoba CF arranca su segundo año en el fútbol profesional con un objetivo claro: afinado todo lo posible en este tipo de acciones.

Suscríbete para seguir leyendo