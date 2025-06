Sebas Moyano y el Córdoba CF: un reencuentro imposible

El cordobés Sebas Moyano se encuentra ante un nuevo punto de inflexión en su carrera. El extremo cordobés (Villanueva del Duque en 1997), actualmente en las filas del Real Oviedo, termina contrato este verano y según las informaciones que llegan desde Asturias tendrá difícil la renovación, abriendo la puerta a un nuevo destino. Uno de los síntomas que confirman ese posible futuro inmediato es que el jugador cordobés no ha sido utilizado por Paunovic, su técnico, en las semifinales por el ascenso ante el Almería. Con el mercado a las puertas, el villaduqueño es un jugador que parece ser interesante para el Córdoba CF como una opción lógica desde fuera, aunque desde el club no haya señales concretas de interés por ahora, si bien se antoja un perfil atractivo por varias razones: conoce la casa, encaja en la filosofía del equipo y, además, puede actuar en distintas posiciones del frente de ataque.

Un viejo conocido

Moyano se formó en las categorías inferiores del Córdoba CF y dio el salto al filial blanquiverde a la temprana edad de 16 años. Con el primer equipo, el extremo debutó en la 2016-2017, en Segunda División, en la cita casera de aquel curso frente al Numancia. Cinco campañas pasó defendiendo los intereses de los de El Arcángel, del que se despidió como coprotagonista del famoso episodio del Elefante Cósmico, que entre idas y venidas, y algún litigio de por medio -que obligó a la entidad a indemnizar al futbolista-, acabó con el villaduqueño traspasado al fondo de inversión Sports Global Rights, que acabó llevando al club al TAS. El desenlace: Sebas Moyano pasó a ser valorado en 730.000 euros y quedó en manos de dicha empresa.

Sebas Moyano, en un encuentro con el Real Oviedo. / LA NUEVA ESPAÑA

De forma convulsa acabó su estancia en el conjunto califal, allanando su marcha inicialmente con una cesión al Valencia Mestalla. Después, pasó por el Ebro y el Lugo, donde logró estabilidad y minutos en el fútbol profesional. Se asentó precisamente el atacante en el Anxo Carro, para más tarde dar el salto al Oviedo, por el que firmó en el mercado estival previo a la temporada 2023-2024 en el fútbol de plata. De aquella época nace la demanda que interpuso al Córdoba CF, reclamando 140.000 euros por despido improcedente.

Mientras, en el primer ejercicio como carbayón dejó detalles de su calidad: firmó ocho goles y tres asistencias. Sin embargo, su protagonismo disminuyó en la presente campaña: un total 36 partidos jugados, sin goles, aunque con cinco asistencias, con solo 1.327 minutos de saldo en la cancha. Un rendimiento más discreto que, parece ser, habría condicionado su continuidad en el equipo asturiano.

Un regreso imposible, aparentemente

Es por tanto que la idea de un potencial regreso a casa no solo tendría lógica sentimental, sino también deportiva. Moyano aportaría experiencia en la categoría, desequilibrio en banda y un plus de implicación que pocas veces se encuentra en el mercado. Y es que con la planificación del nuevo proyecto en marcha y varios fichajes anunciados -Guardiola, Fuentes o Dalisson-, la posibilidad de volver a ver al de Villanueva del Duque en El Arcángel podría darse si el Córdoba CF da el paso para también reforzarse en banda. Sin embargo, todo parece estar bastante lejos de que pueda convertirse en una opción. Motivos deportivos de valoración dentro de la comisión deportiva blanquiverde alejan al jugador de El Arcángel. Pero no es el único motivo. Canal Sur informó de que el pleito mantenido por el futbolista con el club desde hace años ya se resolvió en los juzgados y el Córdoba CF deberá pagarle 140.000 euros por despido improcedente. No sólo el Córdoba CF del Elefante Cósmico, también el Córdoba CF de la Unidad Productiva, la que compró Infinity bajo la dirección de Javier González Calvo, tampoco trató como se esperaba a Sebas Moyano.

