¿Un Córdoba CF sin cordobeses?

El Córdoba CF trabaja desde hace meses en la planificación de la temporada 2025-26, la segunda consecutiva en el fútbol profesional después de un lustro de ausencia, vagando por los sótanos del fútbol español. Uno de los movimientos que más ha afectado a los planes en El Arcángel ha sido la decisión de Antonio Casas de no aceptar la oferta de renovación de la entidad blanquiverde y aceptar alguna de las buenas ofertas -sobre todo en el extranjero- que le han presentado, aprovechando así su buen momento deportivo y su crecimiento desde, precisamente, su llegada al Córdoba CF.

El último cordobés

Porque Antonio Casas, además de la aportación en forma de goles al conjunto blanquiverde -51 tantos- también suponía la representación cordobesa en el club de la tierra, algo siempre reclamado por un sector de la afición, que pide que siempre haya un factor «identitario» en el plantel cordobesista. Para otros es algo discutible, pero siempre es objeto de debate. El caso es que, hoy por hoy, no existe ningún jugador cordobés en la plantilla que comandará Iván Ania y si el mercado de verano se cerrase de esa manera sería la primera vez en casi una década que el Córdoba CF arrancara una temporada sin ningún jugador cordobés en sus filas. Por mucho que hubiera quien alertara de ese peligro, lo cierto es que sólo se produjo en una ocasión, en la temporada 2016-17, con Luis Carrión en el banquillo blanquiverde, porque incluso en la 2014-15, única campaña en Primera División hasta ahora en más de medio siglo, había un cordobés en el plantel: Fede Vico. Una campaña después también hubo un único representante cordobés, Rafa Gálvez, mientras que en esa 2016-17, que se inició con Oltra como jefe de vestuario, el Córdoba CF no tenía ningún jugador cordobés en sus filas, algo que no ocurría desde hacía 13 años. Luego, el valenciano sería destituido en noviembre, llegaría Luis Carrión como relevo y, ya en enero, se ficharía a Javi Lara, que se encontraba sin equipo, para mantener viva la llama de la presencia de jugadores cordobeses en el Córdoba CF.

Javi Lara sube al bus oficial del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / SÁNCHEZ MORENO

Desde entonces, siempre hubo al menos un cordobés en el vestuario cordobesista. En la 2017-18, la temporada de la salvación ‘milagrosa’, además de Javi Lara se encontraba en el Córdoba CF José Manuel Fernández, mientras que en la siguiente campaña, la del descenso, volvieron a repetir ambos como únicos representantes de la tierra. Ya en Segunda B se marchó Javi Lara, pero regresó Javi Flores, quien junto al citado Fernández, Sebas Moyano, Fran Gómez, Antonio Moyano y José Antonio González hicieron aumentar exponencialmente el producto de la tierra en el vestuario del Córdoba CF.

De media docena a Flores y Bernardo

Sin embargo, una temporada después, la que supuso la debacle de la caída a Segunda RFEF, Javi Flores se quedó casi solo, ya que apenas Bernardo Cruz le acompañaba como futbolista de la tierra después de que en la anterior campaña fuera media docena. En el sótano del fútbol español, en la 2021-22, el Córdoba CF contó con cuatro jugadores de la tierra: los citados Javi Flores y Bernardo Cruz, a los que se añadieron José Cruz y Antonio Casas. Fueron los cuatro cordobeses que celebraron el ascenso en Mérida y, unos meses después, sólo uno se cayó de la lista, Bernardo Cruz, aunque bien es cierto que José Cruz saldría en el mercado invernal de aquella 2022-23.

Flores y Moreno, en el 2005, año en el que el cordobés subió al primer equipo. / SÁNCHEZ MORENO

Ya en la penúltima temporada, la del ascenso a Segunda División A, así como en la última, la de la permanencia en el fútbol profesional, sólo hubo un jugador de la tierra en el plantel del Córdoba CF, Antonio Casas, que ahora ha dicho adiós. Y visto lo visto, no será nada fácil reemplazar con producto de la tierra -sea cual sea la zona en la que juegue- al máximo goleador de la recién terminada campaña. En cualquier caso, la petición de «identidad» ha dado paso ahora, de manera lógica, al interés por la estabilidad del equipo en el fútbol profesional y buscar que éste alcance mayores cotas, sea con jugadores de la tierra o no.

