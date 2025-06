El Córdoba CF pisa el acelerador en el mercado: 20 efectivos y el bloque perfilado

Con prácticamente un mes por delante para el regreso al trabajo, en una pretemporada que arrancará durante la primera semana de julio, el Córdoba CF puede presumir de los avances en su bloque -entre otras muchas cuestiones-, concretamente del estado de su proyecto, que apenas consumidos la primera semana y media después de dar por zanjado el campeonato en LaLiga Hypermotion, se encuentra con buena parte de su columna vertebral concretada. Y es que a expensas de la renovación -o no- de Adilson Mendes, también de alguna posible salida o traspaso, más el regreso de Jude Soonsup-Bell, el conjunto blanquiverde cuenta actualmente con 20 futbolistas en nómina sumando los cinco fichajes anunciados, es decir: con otras tres incorporaciones más se alcanzarían las 23 fichas, sinónimo de dos por puesto.

Son números variables, eso sí. Todo queda sujeto al avance del mercado en estos meses venideros. Por ejemplo, el propio atacante inglés difícilmente se quedará en El Arcángel, ya sea por rescisión o en busca de una nueva salida como cedido. Otros perfiles, como Matías Barboza, José Calderón u Obolskii serán evaluados en función de más potenciales llegadas, mientras que Álex Sala, sin ir más lejos, podría ser uno de los traspasos.

Lo que es una obviedad es que no se están dejando los deberes para el final.

Fichajes estratégicos

En cuestión de intereses, el mediocampo es la única línea que todavía no ha sufrido ninguna modificación -aunque Dalisson puede actuar como interior-. Con Rubén Alves y, sobre todo, Juan María Alcedo, se ha inaugurado la defensa, mientras que la gran obsesión tras cerrar el curso fue fortificar la delantera, donde cayeron los tres primeros fichajes de cara a la próxima temporada. Y es que la comisión deportiva califal, conformada por Antonio Fernández Monterrubio, Juanito y Raúl Cámara, ha pisado el acelerador en este arranque de ventana de fichajes en la parcela ofensiva, donde el equipo evidenció más carencias durante el último curso. De hecho, en apenas una semana llegaron tres refuerzos de peso: Sergi Guardiola, Adrián Fuentes y Dalisson de Almeida. Tres apuestas de perfil distinto, pero con el objetivo común de mejorar la capacidad goleadora del plantel dirigido por Iván Ania.

Con el central hispano-brasileño y el lateral roteño se rompió ese compás. En total, son ya cinco los refuerzos cerrados antes de alcanzar el ecuador del mes de junio, que se suman al esqueleto que continuaba en la entidad, con renovaciones de peso como Carracedo (2028), Carlos Marín (2028), Carlos Albarrán (2026) e Isma Ruiz (2028) concretadas anteriormente.

Sergi Guardiola, durante su reconocimiento médico con el Córdoba CF. / CCF

Y existe una consecuencia directa para esto: todas las líneas ya se encuentran perfiladas, aunque llegarán más fichajes. La delantera, no obstante, es la única que podría no volver a tocarse, en el caso de que no surja ninguna opción de mercado durante el verano.

Adilson, aún pendiente

Las continuidad de Adilson Mendes, que tras asegurar la de Carlos Isaac ha pasado a ser la prioridad -aún más-, condiciona el esquema. Complejo se antoja el asunto dadas las recientes declaraciones de Fernández Monterrubio -que dio un ultimátum al atacante-, aunque, en el mejor de los casos, sumando los servicios del lisboeta el Córdoba CF se colocaría con 21 efectivos. Dejando tan solo dos fichas de diferencia hasta la marca de los 23... Y se habla de esa cifra ante la política instaurada en la entidad durante los últimos tiempos, la de construir una plantilla corta para, en vez de repartir el capital entre más futbolistas, poder acometer operaciones de mayor calado. Por tanto, de continuar con la misma filosofía, Iván Ania ya tiene al bloque perfilado para lo que viene próximamente.

Eso sí, inevitables también se esperan las salidas en las próximas fechas -ya sean rescisiones o ventas-, por lo que los guarismos irán variando sin desmarcarse de una obviedad: en El Arcángel no están perdiendo el tiempo este verano.

