Monterrubio y su ultimátum a Adilson Mendes: "El tema no da para más"

Con la campaña de abonados anunciada, así como todas sus aristas, se puede decir de múltiples formas, pero la más clara es una: el Córdoba CF ha puesto la directa en estos primeros compases del mes de junio, en todos los sentidos. Y es que la entidad blanquiverde no solo ha comenzado pisando el acelerador en el mercado de fichajes, incluso en materia de renovaciones, sino también adelantando los tiempos a nivel social para sacar una iniciativa de socios que, de cara al segundo curso consecutivo en Segunda División, se antoja más ambiciosa que cualquiera de las pasadas. Y todo, de forma lógica, con el objetivo de potenciar al máximo lo deportivo, entre lo que tiene especial cabida el culebrón particular de Adilson Mendes, junto a otras muchas cuestiones…

«Como ya he comentado públicamente, llevamos desde octubre intentando renovarlo. Esta tarde voy a tener una conversación directa y definitiva con él, sin intermediarios. Tomaremos una decisión entonces, porque el tema no da para más», señaló Antonio Fernández Monterrubio, CEO del club, durante el acto de presentación de la nueva propuesta.

Avanzando el verano

Porque a nivel de plantilla, apenas semana y media después de dar por zanjado el campeonato regular, la comisión deportiva blanquiverde, encabezada por el sevillano y completada por Juan Gutiérrez «Juanito» y Raúl Cámara, ya ha cerrado seis operaciones: cinco fichajes y una renovación. «El Córdoba CF busca perfiles que encajen dentro de nuestro equipo, independientemente de la categoría. Que tengan posibilidades de crecimiento, que quieran crecer con nosotros y tenga la misma ambición. Tenemos bastantes cosas hechas, teníamos que anticiparnos con algunos movimientos, por eso lo hicimos. Pensábamos que cuando estuviéramos en pleno mercado habría más dificultades», admitió.

«A partir de ahora, seguimos teniendo claro los perfiles que necesitamos, los estamos buscando, pero también tenemos que ver cómo evoluciona el mercado. No vamos a cerrar nuestro mercado en el mes de julio, ningún club hace eso. Sabemos las posiciones que tenemos que reforzar, si saliera alguna oportunidad de mercado que saliera en alguna que estuviera cubierta, tampoco renunciamos a seguir mejorando el equipo», añadió seguidamente el dirigente.

Fernández Monterrubio, en la sala de prensa de El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

En materia de posibles salidas, eso sí, el mensaje es claro: «no tener miedo a vender», si bien el club “no lo necesita”: “"No tenemos que tener miedo a vender, es una forma de crecimiento para el club. Yo diría que la más importante. Ofertas concretas por jugadores, no ha llegado ninguna. Preguntan, pero hasta ahí. Si vendemos un jugador será porque las condiciones sean las idóneas para el club y el jugador salga beneficiado. No tenemos miedo a vender, pero no tenemos necesidad. No nos ha llegado nada por Álex Sala", desveló.

Nuevas camisetas y el patrocinio

«No tenemos la fecha totalmente cerrada, pero las tenemos, que es algo extraordinario en este club», siguió explicando Monterrubio, con un claro tono irónico en referencia al episodio vivido con Givova -anterior proveedor- hace apenas un par de temporadas, cuando el bloque blanquiverde tuvo que salir a competir en Primera Federación sin sus elásticas oficiales. «Tenemos las camisetas. Lógicamente nuestro equipo saldrá el día 25 frente al Betis con la primera equipación oficial de la temporada. Estamos cuadrando fechas, de cómo vamos a hacer la presentación, pero será pronto», manifestó.

Y para entonces, también se encontrará totalmente acoplado el letrero luminoso que continúa instalándose en la fachada de Fondo Norte, ya con el rótulo «Bahrain Victorious Nuevo Arcángel» completo y pendiente, únicamente, de rematar el frontal con el escudo de la entidad. «Bahrain Victorious seguirá siendo el patrocinador principal durante el próximo curso. Es un acuerdo muy importante y denota implicación de Baréin. Se está colocando el escudo ahora, esperamos tenerlo propio. Haremos algún tipo de acto conmemorativo. El patrocinio se firmó por tres temporadas, ese es el inicio de este contrato», apostilló.