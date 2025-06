Empate en el Racing-Mirandés y ya hay finalistas del ‘play off’ en Primera RFEF

El mapa de rivales del Córdoba CF para la temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion comienza a tomar forma. Con la ida de las semifinales del play off de ascenso a Primera ya disputada, el triunfo del Oviedo lo acerca a la final -por tanto, con opciones de evitar El Arcángel la próxima campaña-, mientras que el Racing de Santander y el Mirandés sellaron un eléctrico empate en su primer careo en el Estadio El Sardinero (3-3). Y en el camino inverso se encuentran los conjuntos que están disputando la fase de ascenso en Primera Federación, en busca del último par de billetes al fútbol de plata y, en consecuencia, de entrar en el panel de rivales que acompañarán a los de Iván Ania en su segundo año consecutivo.

En esa línea, tras los ascensos directos del Ceuta y la Cultural Leonesa, el resto de aspirantes apuran sus opciones. El Nàstic de Tarragona ya tiene billete para la final tras empatar en casa (1-1) y vencer en la Nueva Condomina (0-1) al Real Murcia, en una de las eliminatorias más sonadas de los últimos tiempos. La Ponferradina, por su parte, también estará en esa última ronda tras remontar al Antequera con un 1-2 en El Maulí, tras el 1-0 inicial. El Andorra superó con claridad al Ibiza de Paco Jémez y Javi Lara (2-0 y 0-1), mientras que la Real Sociedad B hizo lo propio frente al Mérida gracias al factor clasificación tras prórroga (0-1 y 0-1).

Por tanto, de entre Nàstic, Ponferradina, Andorra y Sanse saldrán los dos nuevos equipos de Segunda División. La primera de esas finales medirá a bercianos con andorranos y la segunda, a los tarraconenses con el conjunto filial del equipo donostiarra.

Decidirá Anduva

En el play off de ascenso a Primera, el Racing de Santander y el Mirandés no pasaron del empate en El Sardinero. Cogió pronto la delantera el club jabato, con un 0-2 tempranero, aunque el empuje santanderino llevó del 1-3 posterior al 3-3 final, gol del ex blanquiverde Andres Martín incluido y con una diana de Julio Alonso en propia meta durante el tiempo de descuento. La resolución tendrá lugar el jueves en Anduva, a partir de las 21.00 horas.

