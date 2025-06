Xisco y la presión del 9: goles, vaivenes y controversia en el Córdoba CF

Su recuerdo provoca reacciones de todo tipo en la afición cordobesista, que le vituperó o le idolatró según soplara el viento en la trayectoria del equipo, que como es bien sabido nunca se caracterizó por largos periodos de estabilidad sino más bien por una concatenación de episodios desdichados con algún pico de (intensísima) felicidad. A Xisco Jiménez Tejada (Santa Ponsa, Mallorca, 1986) le tocó estar en primera línea durante buena parte de la segunda década de los dos mil, una etapa particularmente efervescente en el Córdoba CF.

“Es el mejor futbolista de la categoría”, dijo a propósito de Xisco el presidente por entonces, Carlos González, quien apostó por el delantero balear como imagen de marca para una temporada de altas exigencias: la 13-14 en Segunda División. En los seis meses anteriores, el ariete había jugado en calidad de cedido por el Newcastle en las filas blanquiverdes, donde estuvo a las órdenes de Berges y Esnáider. Firmó 8 goles en 14 partidos -el mejor promedio de toda su carrera- y cogió la puerta de salida.... ¿Para no volver? En absoluto. "No hay dinero para pagarle", se decía en las tertulias, donde con aire fúnebre los comentaristas lamentaban la imposibilidad de dar continuidad a la historia en blanquiverde de un jugador de un nivel desacostumbrado en El Arcángel.

Xisco Jiménez posa en el Estadio El Arcángel. / José Juan Luque

Pero lo hubo. El Deportivo -que había descendido de Primera, categoría a la que subió precisamente con un gol de Xisco- estaba en plena descomposición y no le recuperó. Otras propuestas, de España y del extranjero, no sedujeron a Xisco. El Córdoba CF esperó su oportunidad con una paciencia conmovedora y un roneo que gustó a Xisco, un tipo muy emocional pero también un profesional. Buscaba un escenario, deportivo y económico, para relanzarse en un momento laboral y vital -27 años- clave. Carlos González le convenció para que se convirtiera en la estrella de El Arcángel, una etiqueta que le venía impuesta por su remuneración -de largo, la más alta de la plantilla-, su historial y, sobre todo, la expectativa que generaba. Su fichaje fue un mensaje. Cuando en verano llegó a la concentración de Isla Canela, los aficionados se arremolinaban en torno a él como si se les hubiera aparecido un ángel. “Ha apostado por nosotros”, dijo el presidente en la presentación del futbolista balear. Su rostro apareció en la cabecera de la web oficial, en la campaña de abonados, en las promociones de los partidos... El Córdoba top estaba ahí.

¿Qué hizo?

Su única temporada completa en el Córdoba CF no fue sencilla. Al final de la primera vuelta había jugado 15 partidos de Liga y anotado seis goles. Le pedían más. La difusión en redes sociales de unas imágenes suyas de fiesta -no hubiera sido nada si el equipo fuera lider- le granjeó la animadversión de un sector de la afición. Tras marcarle un gol al Recre, no se le ocurrio mejor celebración que colocarse la mano en el oído y señalarse el nombre en su espalda ante la grada. No hizo falta más para prender la mecha. La relación con la gente se complicó desde entonces.

En el campo decreció su protagonismo, pero ahí estuvo con los tres entrenadores -Villa, efímeramente Carrión y finalmente Chapi Ferrer- que pasaron por el banquillo. Metió 10 goles y el Córdoba CF ascendió a Segunda División en aquel delirante play off ante la UD Las Palmas, con el gol de Uli Dávila en el alargue y el único salto a la élite en los últimos 53 años. Para eso le trajeron.

Xisco, aclamado por los aficionados en la estación de Córdoba. / A.J. González

¿Qué pasó después?

Siguió con el Córdoba CF en Primera División. Intervino en el histórico regreso a Primera de agosto de 2014 ante el Real Madrid en el Bernabéu -2-0 con goles de Cristiano y Benzema, con cinco mil cordobesistas en las gradas-, trató de hacerse sitio pese a fichajes como los de Havenaar, Ghilas, Fede Cartabia... Las cosas salieron mal. Fatal. Los seguidores la tomaron con él... quizá porque era uno de los pocos a los que ponían cara. A otros les sobraba y solo les conocían a la hora de cobrar. Xisco pasó un calvario. En el mercado invernal fue cedido al Mallorca para hacer hueco a otros pufos que terminaron por hundir al Córdoba. Su goles con la bermellona eran abucheados por los detractores de Xisco desde la distancia, cuando se anunciaban por el marcador de El Arcángel. Una relación tormentosa, tan loca como los tiempos que la albergaron. Xisco ya no podía volver... pero lo hizo.

Xisco pugna con Sergio Ramos en el Real Madrid-Córdoba de la primera jornada en Primera División de la temporada 14-15. / Juan Carlos Hidalgo / Efe

En la 15-16, en Segunda y a las órdenes de Oltra, peleó durante todo el curso como titular y con el brazalete de capitán por un ascenso que se escapó en la prórroga de la semifinal ante el Girona en Montilivi. Marcó dos goles en El Arcángel (2-1) y otro más en tierras catalanas (3-1) para entonar un adiós a la altura.

Y ahora...

Tras salir del Córdoba CF, Xisco continuó una carrera a la que puso fin en enero del año pasado, con 38 años. Lo hizo tras jugar en el Atlético Baleares, la última escala de una trayectoria de 18 años como profesional en la que pasó por Deportivo de La Coruña (2005-12), Vecindario (2006-07), Newcastle United (2008-11), Racing de Santander (2009-10), Córdoba (2012-16), Mallorca (2015), Muangthong United (2016-17), Osasuna (2017-19), Peñarol (2019-20), Alcorcón (2021-23) y Atlético Baleares (2023-24). Se despidió con 435 partidos a sus espaldas y 126 goles.

Xisco y sus hijos posan con las camisetas que vistió el delantero durante su carrera profesional. / Atlético Baleares

El de Santa Ponsa, una localidad de 11.000 habitantes que pertenece al municipio de Calviá (Mallorca), consiguió 6 trofeos: 1 EFL Championship con el Newcastle, un título de 2ª División con el Dépor, 1 Liga Tailandesa, 2 Copas de la Liga Tailandesa y otro título de 2ª División con Osasuna.

"He podido cumplir mi sueño y el de millones de niños. Ha sido algo mágico. Ahora empieza mi nueva etapa", dijo en un vídeo de despedida. ¿Su presente? Ahora disfruta de su familia, de sus tres hijos, viaja... y no olvida el fútbol. "Tengo intención de seguir ligado al mundo del fútbol. No sé de qué manera, porque no conozco otro mundo que no sea desde el lado nuestro, que es desde el jugador. Tengo que experimentar, tengo que sacarme los títulos de entrenador. Ya hice dirección deportiva cuando estaba en Alcorcón, y el tiempo dirá; poco a poco, todo irá volviendo a su sitio", declaró a Relevo en una reciente entrevista.

