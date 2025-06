El Córdoba CF empieza a trabajar en su defensa: con Alves no será suficiente

Después de un arranque del mes de junio modificando principalmente la delantera, el Córdoba CF ya se ha puesto manos a la obra también con una posición igual de prioritaria, quizás incluso más: la defensa. Y es que la continuidad de Rubén Alves se antoja el paso inicial en la reconstrucción de una zaga blanquiverde que debe elevar sus registros -y mucho- de cara a la próxima temporada en Segunda División, para la que la comisión deportiva ya anda peinando el mercado en busca de, a grandes rasgos, entre dos y tres nuevos refuerzos que la dejen totalmente apuntalada. El objetivo está claro: acertar arriba, pero, sobre todo, echar el cerrojo abajo.

Una defensa en revisión

Porque los números no mienten. El Córdoba CF fue el tercer equipo más goleado de LaLiga Hypermotion, con 63 tantos encajados. Una cifra que habla por sí sola. Y aunque el diagnóstico incluye otros factores más allá de la defensa -como la fragilidad en transiciones o la falta de contundencia en momentos clave-, lo cierto es que el sistema defensivo terminó siendo un lastre que impidió al equipo mirar más arriba que la mera permanencia. De hecho, el tramo final de campeonato, en el que Rubén Alves apenas pudo participar por lesión, reflejó esa carencia de forma evidente.

Por eso, asegurar al central de Río de Janeiro, que llegó cedido en invierno desde el Tenerife y se hizo rápidamente con el puesto, es la antesala necesaria para construir una zaga más sólida, competitiva y fiable.

Por lo que puede decirse ya: la planificación ha comenzado a todos los niveles. Y la defensa es, sin matices, una de las líneas con más trabajo por delante. El club necesita reforzar no solo el eje, sino también los costados. De momento, hay dos certezas. Una, el fichaje de Juan María Alcedo, lateral zurdo procedente del Albacete, que llega para competir -o sustituir- a un José Calderón cuya continuidad, pese a tener contrato, no está garantizada. La otra, la renovación de Carlos Isaac, que aunque no activó las cláusulas automáticas de su contrato, ya tiene acordada su prolongación.

Matías y Calderón

Con el pacense y Albarrán como apuestas fiables para el carril derecho, la atención se concentra ahora en el eje y el lateral zurdo. En cuanto a los centrales, el club necesita al menos dos incorporaciones más, y no serán secundarios: se buscan teóricos titulares para acompañar -o sumar alternativas- a Alves, o bien reforzar el costado. Las salidas de Marvel y Corbo, sumadas a la incógnita de Matías Barboza, en plena recuperación de una grave lesión y con apenas tres partidos disputados este año-, dejan un vacío evidente. El caso del zaguero malagueño será valorado en la vuelta al trabajo, aunque no se descarta una cesión, como ya se planteó en el pasado.

En el flanco izquierdo, Alcedo representa un perfil interesante por juventud, proyección y experiencia en la categoría. Pero la comisión deportiva no descarta sumar otro efectivo, en función de cómo evolucione la situación de Calderón y de las oportunidades que ofrezca el mercado... Si aparece una opción que eleve el nivel de esa posición, el futuro del sevillano podría encontrarse lejos de El Arcángel.

Iván Ania, junto a José Calderón y Pedro Ortiz en el momento de la entrada de ambos futbolistas al verde. / A.J. González

Dos o tres fichajes más

Por tanto, con las salidas ya confirmadas y las renovaciones encauzadas, todo apunta a que el Córdoba CF deberá incorporar al menos tres efectivos más -entre el eje y el lateral zurdo-, salvo que Calderón convenza o Barboza sorprenda, que haría variar la ecuación. En otras palabras: el trabajo está en marcha, pero la obra aún está en sus primeros trazos.

