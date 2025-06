La asistencia a El Arcángel aumenta un 50% en 17 años

Hace casi una década, el Córdoba CF descendía desde Primera División y caía al fútbol de plata. Sin embargo, el golpe anímico que supuso una segunda vuelta desastrosa en la máxima categoría del fútbol nacional y la pérdida de categoría en sí no se trasladó a la fidelidad de la masa cordobesista. Porque la campaña de abonos de la 2015-16 se cerró con 15.776 carnets expedidos, una cifra muy cercana a la que se alcanzó en Primera. Además, más de 12.000 de esos abonados eran renovaciones, una señal del respaldo que mantenía el club blanquiverde pese a la tristeza por el descenso.

Casi el doble de abonados

En el verano del 2024, el Córdoba CF regresaba a Segunda División A, pero lo hacía desde la tercera categoría del fútbol español y después de un lustro de ausencia. Más allá de las consideraciones de precios, que siempre hay que tenerlas en las comparativas, el hecho de estar cinco años lejos del fútbol profesional hizo que el ascenso logrado en El Arcángel, el pasado 23 de junio, supusiera un empujón anímico importante en la ciudad y la provincia. Un logro que se tradujo también en la campaña de abonados, ya que la cifra de socios superó, en mucho, los 16.000, ofreciéndose en algún caso la cifra exacta de 16.875. En cualquier caso, el número de abonados de esta temporada se encontraba más cerca de los 17.000 que de los 16.000.

La cifra supone casi el doble de abonados de los que logró captar el Córdoba CF tras su último ascenso a Segunda División A, en el verano del 2007. Para aquella campaña 2007-08 en el fútbol profesional después de dos años de ausencia, el cierre de taquillas se estableció en una cifra que rondaba los 9.000 abonados.

Por lo tanto, desde el ascenso en El Alcoraz en 2007 hasta el de El Arcángel en el 2024, la masa social de abonados del Córdoba CF ha subido nada menos que un 87,5%, por lo que prácticamente se ha duplicado en esos 17 años. Entre medias, y más allá de otras vicisitudes dentro de cada categoría, la entidad blanquiverde jugó tres eliminatorias de ascenso a Primera División, logró el ascenso en el Gran Canaria, descendió a Segunda División A, y tres años después, a Segunda B y al pozo de Segunda RFEF, cuarta categoría que no pisaba desde 40 años antes. Tras tocar fondo logró dos ascensos más: a Primera Federación y a Segunda División, el pasado verano.

Progreso del respaldo

En lo que respecta a la asistencia a El Arcángel, el aumento de respaldo al equipo blanquiverde en los 17 últimos años no ha parado de progresar, más allá de la categoría en la que militara. Con los vaivenes lógicos de los momentos deportivos concretos que vivía el Córdoba CF, la presencia de seguidores en el coliseo ribereño no paró de aumentar, respaldando la idea que existe en LaLiga de que en los últimos años la presencia en los estadios españoles no ha hecho sino crecer exponencialmente.

En aquella temporada 2007-08, el Córdoba CF inició la Liga con Paco Jémez en el banquillo, comandando un equipo que ofrecía buena imagen en lo que a juego se refiere pero al que se le escapaban muchos partidos en los últimos minutos. En aquellos tiempos, el Córdoba CF no ofrecía datos de asistencia exactos -salvo alguna excepción- en cada encuentro, aunque curiosamente sí daba las recaudaciones de los encuentros. Así, con las asistencias hay que agarrarse a las valoraciones que hacían los medios de comunicación. Eso sí, hay un dato exacto de la máxima afluencia de público a El Arcángel en la 2007-08. Fue en la jornada 15 de Liga, en la que se alcanzaron los 16.282 espectadores en el coliseo ribereño, merced a una oferta realizada desde el club a la que el público en general y los seguidores cordobesistas en particular, respondieron. Pero la temporada se complicó y ello se reflejó en la asistencia al estadio, ya que en las jornadas 30, 33 y 37 apenas se llegaron a los 7.000 aficionados en las gradas. Tomando como referencia las valoraciones de asistencia cada fin de semana a El Arcángel, se puede señalar que la media de espectadores en el coliseo ribereño, aquella temporada, superó los 10.000. De hecho, en 13 de las 21 jornadas en casa, el Córdoba CF tuvo el respaldo de 10.000 o más aficionados en El Arcángel, según las valoraciones de la prensa de aquellos entonces, que dejan la cifra aproximada de unos 10.400 asistentes por encuentro.

Ocho años después, el Córdoba CF vivía una situación diferente. En la 2015-16, el equipo blanquiverde iniciaba la Liga en Segunda tras su descenso al mando de José Luis Oltra. La temporada fue buena y, de hecho, se disputó la semifinal por el ascenso contra el Girona. Además, en la mayoría de los casos, se tenían constancia de los asistentes al coliseo ribereño gracias a las cifras que facilitaba LaLiga. Así, si el número de abonados era de más de 15.700, como se ha señalado, la media de asistencia, contando aquel partido contra el Girona, fue de 13.624. Es decir, un 30% más de media que ocho años antes, cuando estaba en torno a 10.400.

Acabada la 2024-25, el Córdoba CF ha seguido creciendo, al punto que la media de espectadores en El Arcángel, según datos de LaLiga, ha sido de 15.804, un 50% más que hace 17 años, el del último ascenso a Segunda División A, y un 16% más que hace nueve años, a pesar de que entonces no era un recién ascendido, sino un candidato a pelear el ascenso a Primera División.

Por lo tanto, resulta obvio que el objetivo para la próxima temporada en el Córdoba CF será el de mantener la masa social lograda y reducir al máximo el absentismo del abonado, uno de los lastres para el crecimiento social de la entidad, que ya intentó en esta campaña reducirlo con la novedosa experiencia de ceder el asiento, que apenas pudo poner en práctica.

En todo caso, El Arcángel también se mostró como el séptimo estadio que más butacas ocupó durante el campeonato liguero, según datos de LaLiga, ya que el Córdoba CF atrajo de media al 74% del aforo del coliseo ribereño, superado por el Racing (94%), Burgos (85%), Málaga (83%), Eldense (79%), Granada (78%) y Zaragoza (76%).

