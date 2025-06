El Córdoba CF de la 24-25: las notas finales del curso

Ya se puede decir: la temporada del regreso del Córdoba CF al fútbol profesional ha llegado a su fin, y lo ha hecho con el objetivo cumplido y la mirada ya puesta en lo que viene. El club ha empezado a mover ficha con vistas al curso 2025-2026, aunque lo cierto es que el trabajo para construir el nuevo proyecto lleva tiempo en marcha. Será el segundo año consecutivo del equipo en Segunda División, una categoría a la que ha vuelto con fuerza, aprendizaje y ciertas ambiciones renovadas.

Porque la campaña ha tenido de todo. Un inicio marcado por la lógica inexperiencia de un equipo plagado de debutantes, una evolución constante con tramos de gran nivel competitivo y, finalmente, una recta final con cierto sabor amargo por los resultados, aunque sin que eso empañe el resultado global: permanencia lograda con solvencia, crecimiento colectivo y una identidad clara sobre el césped. El cuadro cordobés regresó con la idea de quedarse y lo ha logrado con solvencia.

El plan de mínimos era asegurar la categoría, y se logró con margen. La salvación matemática llegó con cuatro jornadas de antelación, tras imponerse al Cádiz en El Arcángel (4-2), aunque en la práctica el equipo había sellado su continuidad desde la jornada 32, cuando alcanzó los 45 puntos que marcaron la frontera entre seguir o caer, según ha acabado delimitando el Eldense de José Luis Oltra, primer equipo en el descenso. El balance final habla de 55 puntos en 42 partidos, con un decimocuarto puesto en la clasificación y un saldo goleador ligeramente negativo (-4).

Eso sí, el tramo final fue el más gris del curso. Tras la victoria ante el cuadro gaditano, el equipo no volvió a sumar de tres, encadenando cuatro partidos sin ganar que le impidieron cerrar el curso con mejores sensaciones. Así lo reconoció Iván Ania tras el último encuentro ante el Albacete: «El último mes no ha sido el esperado». Pese a ello, el técnico destacó el nivel mostrado en muchas fases de la temporada: «Ha habido partidos muy buenos, aunque no siempre se reflejara en el marcador».

Más allá de los resultados, la temporada deja también lecturas interesantes a nivel individual. Algunas servirán para despedir a futbolistas que no seguirán, otras para detectar errores a corregir, y muchas para poner en valor el rendimiento de un grupo que ha dejado el sello en un año especial: el del regreso al fútbol profesional cinco años después.

Iván Ania logra el notable

Entre todos, el gran protagonista ha sido Ania. El técnico asumió el reto con solo 15 partidos de experiencia previa en Segunda, los que dirigió hace cuatro años al Racing de Santander, y ha terminado consolidado como uno de los entrenadores más reconocibles del campeonato. «Igual que el club se ha afianzado en el fútbol profesional, para mí era importante también hacerlo», explicó antes del último partido, reafirmando ese compromiso y su satisfacción por una etapa que ya supera los dos años, un hecho inédito en su trayectoria como preparador hasta ahora…

Y es que ha sido un curso de maduración también para él. Empezó con el sistema que le llevó al ascenso, el 4-2-3-1, y acabó encontrando estabilidad en un 4-3-3 más práctico y equilibrado. Supo adaptarse a las exigencias del calendario y del rival, y cuando tuvo a toda la plantilla disponible, logró sacar el máximo rendimiento. En su top cinco de futbolistas más utilizados, excluyendo al guardameta Carlos Marín, aparecen nombres ya conocidos: Carracedo, Isma Ruiz, Albarrán, Casas y Álex Sala, todos ellos presentes también en la etapa en Primera Federación. La base, por tanto, no solo resistió el salto, sino que fue clave para competir.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante una cita en El Arcángel. / A.J. González

Con la próxima temporada, Ania iniciará su tercer curso consecutivo al frente del Córdoba CF, un dato que dice mucho de la estabilidad y del crédito ganado. Su nota, pese al sabor agridulce del cierre, es de notable alto. Y lo más importante: ha demostrado estar preparado para seguir evolucionando.

¿Y en cuanto al resto de sus futbolistas? ¿Quiénes han dado un paso adelante, quiénes han cumplido y quiénes se han quedado cortos en este curso del retorno al deporte profesional?

Portería

Carlos Marín (8): Capitán y capital. Dejó más sombras que luces durante el tramo final de Liga, en el que encadenó errores de bulto, aunque en términos globales dejó una campaña casi de sobresaliente. Clave, renovado hasta 2028 y esencial en un esquema que no se entiende sin su salida de balón ni sus paradas a bocajarro. También se mostró como un especialista en los once metros y, en momentos, sostuvo al equipo él solo.

Ramón Vila (5): Tan solo tres encuentros entre Liga y Copa, aunque cumplió en todos. Encajó cuatro goles. Fundamental a la hora de hacer vestuario, aceptó su rol y tiene juventud y margen de mejora para ser un activo de valor en el club.

Carlos Marín, durante el pasado Córdoba CF-Albacete en El Arcángel. / CCF

Defensa

Carlos Isaac (7): Le costó entrar, pero se asentó. Uno de los grandes fichajes del curso blanquiverde. Potencia, zancada y colocación. Versátil tanto en defensa como en ataque y, si la situación lo exige, puede actuar en ambas bandas. Seguirá.

José Calderón (4): No ha sido su año. Acusó el salto al fútbol profesional y apenas ha contado en la segunda vuelta. Tampoco dejó buenas sensaciones en la primera e incluso Ania ha optado por ubicar opciones no naturales en su lateral antes que emplearlo. Insuficiente.

Carlos Albarrán (8): Cumplió tanto en su banda como en el perfil zurdo. Vertical, solvente en defensa y, este año, también manteniendo su idilio con el gol. Anotó cuatro dianas y fue el parche para apuntalar el carril izquierdo tras el mes de enero. Renovado y destacado.

Matías Barboza (NC): Las lesiones no le dejaron brillar en Segunda. Apenas pudo disputar tres partidos entre caídas y recaídas. Desde finales de abril ya anduvo trabajando en la Ciudad Deportiva y se espera que sea uno más en pretemporada. Talento de futuro.

Marvel (4): Le sobra potencial, pero también nervio. Por cualidades, un portento, aunque las desconexiones defensivas son su losa. Aseado a los espacios, pero sufre en la marca y, sobre todo, en el balón parado. Se esperaba mucho más de él, pero tiene futuro.

Xavi Sintes (7): De Segunda RFEF a Segunda División. Fue el líder de la defensa durante la lesión de Lapeña y tras la marcha del riojano. Discreto primer tramo, pero protagonista desde los últimos compases de la primera vuelta hasta el final. Mucho oficio, solo le faltó una chispa de velocidad.

Xavi Sintes se prepara para disputar un balón aéreo ante el Cádiz. / A.J. González

Rubén Alves (7): Dio un salto de calidad a la defensa. Se quedará en propiedad tras desvincularse del Tenerife. Serio, veloz y, además, con mucho gol. Menudo centralazo pescó el Córdoba CF en invierno. Será el pilar de la zaga del próximo curso en Segunda.

Adrián Lapeña (6): Media temporada, pero era el líder. Salió traspasado rumbo al CSKA de Sofía búlgaro en enero. De lo mejor de la primera vuelta hasta su lesión en el último tramo. El bloque, eso sí, supo cubrir su ausencia con garantías.

José Antonio Martínez (5): Otro que se fue, aunque dejó buen sabor de boca. Le lastraron las lesiones desde su llegada en enero de 2024. Cuando estuvo, fue un baluarte en defensa. Se despidió con un gol crucial para lograr la primera victoria a domicilio, en Oviedo. Ahora juega en China.

Gabriele Corbo (NC): Fichaje extraño donde los haya. Se trató de repetir la fórmula con Martínez, pero no tuvo oportunidades. No jugaba desde octubre y le costó entrar en dinámica. Solo tres partidos, ninguno completo, pero dejó detalles. No se le renovó.

Álex López (NC): Parte del Córdoba CF del futuro. Una lesión de gravedad truncó su progresión cuando más estaba entrando en juego con el primer equipo. Disputó tres partidos y fue titular en uno de ellos. Le espera Ania y también Gaspar Gálvez. Solo tiene 19 años.

Adrián Vázquez (NC): Otra promesa del filial que ha debutado en el fútbol profesional. Dos partidos, uno como titular. Dio una asistencia en el cruce frente al Real Zaragoza en El Arcángel y fue un bálsamo ante las plagas de lesiones reiteradas en defensa. Valioso.

Mediocampo

Isma Ruiz (8): Crucial en la medular. Sin él, el Córdoba CF sufre. Despliegue físico imponente, trabajo incansable e incluso un par de goles -uno un golazo, en Cartagena- para adornar su brillante campaña. Renovó hasta 2028 y seguirá siendo uno de los estandartes del equipo.

Theo Zidane (6): El francés sigue a caballo entre buenas sensaciones y, también, la de que podría dar algo más. Rebosa fútbol, es una obviedad, aunque todavía no ha exhibido su mejor nivel. Acabó la primera vuelta muy destacado, aunque perdió peso en 2025.

Genaro Rodríguez (4): Se valora su papel en el vestuario, aunque apenas entró en juego. Comenzó el curso con algo más de protagonismo, también cobró algo de peso en la recta final, aunque desde noviembre hasta mayo prácticamente no participó. No dio el nivel.

Alberto del Moral (NC): Una de las noticias negativas de la temporada. Las lesiones no dejaron lucirse en su regreso al toledano, que en lo poco que intervino en juego, dio el nivel. Iba a ser una pieza importante y Ania se deshizo en elogios sobre él. Vuelve a Oviedo.

Álex Sala (8): Una de las piezas que más han crecido con el cambio de categoría. Brillante en muchos tramos, más fino de cara a puerta y, en definitiva, el timón del Córdoba CF este curso. La comisión deportiva tratará de retenerlo, aunque su nombre suena fuerte en Primera.

Álex Sala celebra uno de sus goles durante el Córdoba CF-Granada en El Arcángel. / A.J. González

Kuki Zalazar (4): Una lesión inoportuna en pretemporada prácticamente sentenció su etapa en el club. Llegó tarde al curso y no logró encontrar su sitio. Salió en enero hacia Ceuta, donde ha logrado el ascenso y junto al que, de cara al próximo curso, volverá a El Arcángel como rival.

Pedro Ortiz (7): Junto a Alves, uno de los fichajes invernales más destacados. Jugón de futuro, polivalente y, además, con gol. Entre los máximos artilleros blanquiverdes en el 2025, con cuatro dianas. Si Ania consigue sacarle el mejor nivel, el Córdoba CF tiene oro con él.

Jon Magunazelaia (5): Destello, detalles y entrega, pero poco más. Tuvo oportunidades y no logró brillar el eibarrés, que regresa a la Real Sociedad. Implicado desde el primer día, aunque no logró tener incidencia real en el juego del equipo. Mejoró en el último tramo.

Ntji Tounkara (NC): Uno de los talentos del filial. Dos partidos. Mediocentro completo, con capacidad para asociarse arriba pero también para sujetar el esquema en labores defensivas. Mucho recorrido. El próximo año, si todo avanza igual, se esperan más oportunidades para él.

Extremos

Adilson Mendes (7): Se perdió todo desde marzo, aunque antes de su lesión atravesaba un momento muy dulce. El equipo perdió potencia en su ausencia. Estaba siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes de la temporada. Se sigue intentando renovarle.

Jacobo González (8): Le costó adaptarse, pero cuando lo logró, fue uno de los más destacados. Con nueve goles, cierra como el segundo máximo anotador del equipo en el campeonato. Especialista a balón parado y con un cañón por pierna derecha. Ha sido importante, aunque no hizo olvidar del todo a Mendes.

Carracedo (9): El mejor del campeonato. El peligro del Córdoba pasa por sus botas. Máximo intervencionista del gol en la plantilla, con diez asistencias y cinco dianas (15). Lejos de acusar el salto a Segunda, ha subido el nivel. Renovó hasta 2028 y es santo y seña del club. Irreemplazable, aunque a veces peque de algo de individualismo.

Carracedo celebra un gol esta temporada con el Córdoba CF. / A.J. González

Ander Yoldi (5): Tampoco acabó de cuajar, pero virtudes tiene, y muchas. Entrega innegociable y calidad, que no pudo exhibir de la forma esperada. Anotó tres goles y dejó un buen final de curso. Volverá al Osasuna tras no efectuarse la opción de compra en su cesión.

Jude Soonsup-Bell (2): Adaptación nula y sin expectativa de que con su regreso vaya a cambiar el asunto. Balance negativo tras la cesión en el Sanluqueño, donde solo hizo un gol. Su partido con el Córdoba en Olot, lo único reseñable. Apunta a salir.

Delanteros

Antonio Casas (7): Comenzó la campaña como un tiro, aunque se diluyó tras la primera vuelta. Pichichi del equipo, con diez goles. Se despide del Córdoba 150 partidos después, con dos ascensos, más de 50 tantos y habiendo sido una referencia de su historia reciente. Lástima el último tramo y el culebrón para su renovación, que nunca llegó a buen puerto.

Obolskii (5): El día que rompa la barrera mental que lo separa del gol, es un delantero total. Hace todo bien, aunque le cuesta lo más importante para un punta. Solo anotó tres tantos. Le dio la vuelta a su situación y acabó haciéndose con la titularidad. La grada le quiere.

