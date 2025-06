Fase de ascenso a Primera: formato, fechas y eliminatorias

Con la temporada regular zanjada en Segunda División, también en las categorías anexas al fútbol de plata, el Córdoba CF ya conoce buena parte del paisaje que se encontrará el próximo curso, en el que la mayoría de los rivales a los que tendrá que medirse ya han apalabrado su presencia en la competición. No es ese el caso que se corresponde a los disputante del play off de ascenso a Primera División, no obstante, que desde esta semana comenzarán a citarse en eliminatorias a doble partido con un objetivo común: conseguir el último billete vacante en dirección a la élite.

Formato y fechas

La fase queda reservada a los equipos que cerraron el campeonato entre la tercera y la sexta plaza, es decir, el Real Oviedo, Mirandés, Racing de Santander y Almería. Como de costumbre, el formato de los cruces medirá al tercero con el sexto, mientras que el cuarto se verá las caras con el quinto. No existirá valor doble de los goles fuera de casa y la primera de las citas se disputará en el feudo del equipo que hubiera terminado el ejercicio con peor clasificación. En caso de empate tras prórroga en el segundo de los duelos, eso sí, el mejor posicionado a lo largo de la temporada -el que cerrase en mejor puesto- logrará el pase a la siguiente ronda. Los equipos vencedores de esas dos primeras eliminatorias se citarán en la final, también a doble partido, de la que saldrá el acompañante del Levante y el Elche hacia el primer peldaño del fútbol español de cara al ejercicio 2025-2026.

Con la miel en los labios se quedó el Granada, por otra parte, en la pugna por un sitio en la zona noble hasta prácticamente la conclusión del calendario. Y es que hasta la resolución de está última jornada no se dirimió la propiedad de los dos pasajes restantes que quedan por adjudicarse, pendientes de resolver la pelea entablada entre el Racing de Santander, el Almería y el Granada, respectivamente.

La primera ronda comenzará el fin de semana del 7 y 8 de junio, con los dos partidos de ida, que se celebrarán a las 21.00 y a las 18.30 horas, respectivamente. Los choques de vuelta se disputarán poco más tarde, entre semana, el miércoles 11 y jueves 12, ambos a las 21.00 horas. Posteriormente, la gran final también se disputará a doble partido. La ida está programada para el domingo 15 de junio a las 19.00, mientras que la vuelta tendrá lugar el sábado 21 de junio, a partir de las las 21.00 horas.

Los cruces

Una vez sellada la agenda de Liga, los duelos resultantes para la fase de play off son los siguientes: el Oviedo se medirá al Almería, mientras que el Mirandés se verá las caras con el Racing de Santander. Los dos ganadores de ambos duelos se citarán en la gran final, también a doble partido, de la que saldrá el tercero de los tres conjuntos ascensores de este ejercicio.

Suscríbete para seguir leyendo