El balance final: el Córdoba CF se lleva el notable en la temporada de su regreso a Segunda

El Córdoba CF ya empieza a sacar las últimas lecturas de su campaña 2024-2025 en el fútbol profesional, la de su regreso a Segunda División, a la que frente al Albacete en El Arcángel, el pasado domingo (1-1), acabó poniendo un broche algo difuso: amargo por la mala recta final, aunque dulce si se contempla el paisaje total del curso. Y es que durante buena parte del campeonato se instalaron los de Iván Ania en la zona aledaña de los puestos de privilegio, coqueteando con la sexta plaza e incluso soñando -con argumentos- en una calificación para el play off que no se dio. Porque se torció la narrativa en los últimos compases del calendario… El bajón de rendimiento en mayo diluyó prácticamente todas esas opciones, llevando, de forma definitiva, al cuadro blanquiverde a su posición final esta temporada. Decimocuarto, con 55 puntos y un buen colchón de distancia tanto de la parte alta como baja de la tabla, 14 y diez, respectivamente.

Eso sí, pese al cierre con matices, el balance es claro: aprobado con nota. Porque el objetivo real, más allá de cualquier ensoñación, era asegurar la permanencia. Y esa misión se cumplió con una solvencia casi inesperada. El Córdoba CF cerró la temporada como el mejor de los cuatro recién ascendidos desde Primera Federación, por encima -en puntos, juego y sensaciones- de históricos como el Deportivo de la Coruña, el Málaga o el Castellón. Además, con su propuesta alegre, ofensiva y valiente, aunque a veces un tanto temeraria, el cuadro cordobesista no solo se ha trabajado el sitio en LaLiga Hypermotion, sino también con el «respeto» de la categoría.

Una adaptación notable

De menos a más. Así ha sido la evolución de un equipo que regresaba al fútbol de plata tras cinco años de ausencia y que, precisamente, necesitó su tiempo para sacudirse la novatada. El primer tramo de la temporada fue irregular, marcado por errores puntuales y cierta falta de oficio, sobre todo a domicilio. Pero con el paso de las jornadas, el bloque fue creciendo en confianza, automatismos, resultados y un El Arcángel que por momentos fue el sostén de la permanencia. Y entonces, sí, se vio a un Córdoba CF ambicioso, capaz de competir con cualquiera. Al igual que ocurrió con otros recién llegados, el ritmo de Segunda exigió cierto período de adaptación, pero se acabó interpretando.

«Nos hemos tenido que ganar el respeto», reiteró Ania en esta última fase del ejercicio. Y no le faltó razón. Su escuadra cerró convertida en una de las revelaciones del año, al igual que buena parte de los futbolistas entre sus filas -y que ahora, de forma lógica, oyen esos típicos cantos de sirena previos al mercado estival-. La permanencia matemática llegó con cuatro jornadas de antelación, si bien ya estaba más que encarrilada desde mes y medio antes… Por tanto, más allá del desenlace, el proyecto ha dejado cimientos sólidos sobre los que construir la próxima temporada, a la que los más agoreros tildan de maldita, por esa estadística negativa que acompaña a los recién ascendidos en su segundo año, mientras que los sectores más optimistas ya apuntan a la fase de ascenso.

Iván Ania, durante un lance del Córdoba CF-Albacete. / A.J. González

Lo que está claro es que, tras la remodelación que tendrá lugar en este verano, inevitable tanto por altas como bajas, en términos de experiencia, conocimiento y competitividad, el club de El Arcángel tiene mucho terreno ganado.

Las áreas, el gran debe

Si hay una lectura pendiente que deja el campeonato es la que apunta a las áreas. Ahí, sin rodeos, el Córdoba CF ha mostrado sus debilidades más visibles. A nivel defensivo, el equipo ha terminado entre los más goleados de la categoría (63) -el tercero junto a otros tantos, concretamente-, algo que, sin ir más lejos, ha tenido una influencia directa en la caída final de posiciones. La falta de contundencia atrás, ya sea por errores individuales o por desequilibrios estructurales, ha pesado más de la cuenta.

Arriba, en cambio, los registros goleadores han sido aceptables. Incluso notables en ciertos tramos. Pero no del todo suficientes. Porque la producción ofensiva del equipo fue, en muchas jornadas, abundante, aunque no siempre se tradujo en goles (59). Faltó algo más de pegada, de puntería o de instinto. Como quiera llamarse. Una de esas piezas diferenciales que marcan la diferencia cuando los partidos se atascan. Antonio Casas se despidió como el pichichi particular de los blanquiverdes, un año más, con diez dianas en su haber. Detrás de él se quedó Jacobo, que hizo nueve, mientras que en el tercer peldaño del podio tanto Theo Zidane, Carracedo como Álex Sala firmaron cinco.

Antonio Casas, durante el homenaje a su trayectoria en la previa del duelo con el Albacete. / A.J. González

Ilusión renovada

Y es que el final de curso deja, si bien con cierto sabor agridulce, una estela de optimismo. El Córdoba CF ha firmado una campaña más que digna en su retorno a Segunda, ha defendido con buena planta uno de los peores presupuestos de la sección e incluso ha logrado instalarse en la categoría con notable personalidad. También ha detectado varios de los errores que le han condenado en la lucha por objetivos más nobles que la mera estancia en la categoría -que no es poco-, por lo que de cara al futuro, con los debidos ajustes, podría verse una versión incluso más productiva del plantel.

Y con un verano que se prevé intenso en los despachos, la entidad trabaja para que la temporada 2025-2026 no sea solo la de la consolidación, sino también la de la ambición.

