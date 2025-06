Iván Ania y el cierre de temporada: "El último mes no ha sido el esperado"

Con empate frente al Albacete y varias cuestiones que trabajar durante el verano se despidió el Córdoba CF de Iván Ania del campeonato 2024-2025 en Segunda División, al que el asturiano puso el broche en una noche algo singular en El Arcángel (1-1). «Este equipo rinde bien con la soga al cuello. Rendimos mejor en la dificultad que en la tranquilidad, ahí están los resultados. Ha habido partidos en los que el equipo ha demostrado un nivel muy alto, a veces no se reflejó en el marcador, pero ha habido partidos muy buenos. El último mes no ha sido el esperado», comentó el preparador tras la última cita de la temporada, analizando el trabajo de sus pupilos y, sobre todo, colocando la etiqueta de «exitoso» pese a sus matices al regreso al fútbol profesional.

El análisis de la temporada

Y es que frente a los manchegos el cuadro cordobesista puso punto y final a una andadura de 42 jornadas, que comenzó allá por el mes de agosto frente al Mirandés en Anduva, donde se acusó cierta inexperiencia, para acabar 205 días después marcando terreno en casa. Por el camino: siendo una de las revelaciones de la categoría, logrando la salvación con un mes de anticipo e incluso pugnando por engancharse al play off a Primera División hasta la recta final. «Prefiero esperar unos días para hacer una valoración. El último mes no ha sido el esperado, cuando perdimos el objetivo de poder aspirar a algo más, el equipo se cayó en cuanto a rigor. No quería que sucediera, pero no fui capaz de encontrar cómo hacer para que eso no ocurriese. Hoy en el partido, cuando empatamos, volví a ver la posibilidad de perderlo. Es una sensación rara. Me hubiera gustado terminar de mejor manera, más allá que el global de la temporada es muy bueno», valoró.

En términos de actualidad, eso sí, Ania resaltó varias de sus conclusiones tras la despedida ante el Albacete. Muchas de ellas, presentes en otras tantas citas a lo largo de la temporada. «El partido creo que es el reflejo de casi toda la segunda vuelta como local. Todos muy similares, muchos de ellos teniendo que ir a remolque en el marcador. Los números como local no han sido nada buenos y eso no nos ha permitido aspirar a algo más. En cuanto a juego, la sensación que transmite el equipo, sí. Es dominador. A los equipos de nuestro nivel e incluso superiores, somos capaces de dominarles. Pero esto se decide en las áreas, hemos estado mal en la nuestra y no hemos podido decidir en la del rival. No hemos podido quedar en la décima posición, era el objetivo que teníamos», aseguró.

Iván Ania, durante un lance del Córdoba CF-Albacete en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Mirando a lo próximo

«En cuanto descargue el partido, lo cortaré, lo veré y mañana pensaré en el año que viene. En quién sigue, quién no; quién viene... A pesar de que los entrenadores no estamos al frente de las negociaciones sí que nos gusta ver, saber lo que vamos a tener de cara a la próxima temporada. Ya tenemos planificada la pretemporada, dónde vamos a ir de concentración... Vamos a volver la primera semana de julio, todo está ya pensado. Será un poco light durante esta semana, pero a partir de mañana, a trabajar», siguió explicando, alzando ya la vista de la 2024-2025 para posarla en la pretemporada del próximo curso, el segundo del cuadro cordobés en el fútbol profesional tras media década de ausencia.

«Va a haber cambios. Tenemos que empezar a planificar, no sé lo que me voy a encontrar de equipo la primera semana, posiblemente no esté hecha la plantilla. Hacerla muy rápido es positivo para mí, pero también cierra puertas que en verano a lo mejor no tienes abiertas y que, con el paso de las semanas, se abren», subrayó.

El adiós de Casas

Entre otras cuestiones, también tuvo tiempo el ovetense -que en agosto comenzará su tercera campaña consecutiva en el banquillo blanquiverde- de repasar el sentido homenaje a Antonio Casas, uno de los nombres propios de la historia reciente de la entidad que puso punto y final a su etapa de cuatro años en El Arcángel este domingo: «El fútbol va de momentos. Gente que viene, que se va... Desearles lo mejor a todos, allá donde estén. En el fútbol estás en una convivencia de un año a diario, y a lo mejor luego se van a otro sitio y no los vuelves a ver, a veces nunca más en la vida. Son momentos duros, el último día siempre lo es, pero los que vivimos de esto estamos acostumbrados. Es cierto que son momentos emocionantes, tienes que sobrellevarlos», manifestó.

E igualmente reconocía el entrenador del Córdoba CF, ya en vísperas del pleito, que el encuentro con el Albacete sería el último de muchos de los integrantes de la plantilla. En ese aspecto, salvo Rubén Alves -se quedará en propiedad-, todos los cedidos de este curso regresarán a sus respectivos clubes de origen: Marvel, Magunazelaia, Yoldi y Del Moral. Junto a ellos, otros tantos que terminan contrato, como Genaro, Corbo y Adilson Mendes -éste sigue sin renovar-, que zanjan su etapa. «Les guardas cariño a todos los jugadores, te pones a su disposición para lo que necesiten», apostilló.

