El Córdoba CF rescata un empate extraño en su despedida ante el Albacete

Con aroma aún a albero y festividades, El Arcángel bajó el telón a la temporada en un ambiente a medio camino entre la nostalgia y el alivio. Ya sin metas clasificatorias más allá del orgullo -y algún pellizco económico por la posición final-, el Córdoba CF se despidió ante su gente con un empate peleado, decorado con guiños al futuro y homenajes incluso a piezas que desde ya son pasado. Entre cánticos, recuerdos y alguna que otra emoción contenida, el coliseo ribereño vivió su última noche del curso con Antonio Casas como protagonista sentimental y un Jacobo certero desde los once metros. Fue una velada de esas en las que, más allá del resultado, lo importante era estar. Y por añadirse: el curso del regreso al fútbol profesional queda zanjado con 55 puntos, en la decimocuarta plaza de LaLiga Hypermotion.

Revolución inicial

Y es que el Reino se vestía de domingo mientras en los aledaños aún quedaban vestigios de la semana más festiva de Córdoba. La arena ya no estaba solo en el recinto de El Arenal, también cubría parte de las gradas del coliseo ribereño, donde el naranja y amarillo de la feria se entremezclaba con los últimos aplausos de la temporada. No fue la mejor entrada del año (11.586) -de hecho fue la peor-, ni de lejos, pero los que acudieron lo hicieron sabiendo que todavía quedaba algún que otro acicate: terminar décimos, el mejor de los destinos posibles en una Liga donde ya no había ascenso ni descenso en el horizonte. Y eso, además del orgullo, suponía una diferencia notable en cuanto a ingresos -por televisión-. Así que sí, había aliciente.

Córdoba CF-Albacete: las imágenes del partido en El Arcángel / A. J. González

Iván Ania lo sabía. Y tal vez por eso -o tal vez como carta de despedida del curso- decidió revolver la baraja. Genaro apareció en el eje de la defensa, por delante de un Corbo que se esperaba de inicio. Calderón regresó al lateral zurdo, Theo Zidane al mediocampo, y en punta no hubo sorpresas: Obolskii como referencia, aunque sin Casas, al que el técnico asturiano le negó su última titularidad como blanquiverde segundos después de ser homenajeado. Jacobo volvió a la izquierda, Carracedo siguió a la derecha. Había mezcla de pruebas, rotaciones y quizá algún mensaje entre líneas.

Pero no hubo margen para tanteos. El Albacete, con más ambición de la esperada, no tardó ni un minuto en clavar el primer diente. Fue Martón, que cazó por sorpresa a una zaga local todavía en fase de arranque, 0-1. El silencio fue tan inmediato como corto. Porque el Córdoba CF reaccionó, y lo hizo con ritmo. Con Carracedo y Magunazelaia en ebullición, y con un Theo más vertical que en otras noches. Sala probó suerte desde lejos, Calderón se animó en la izquierda y el propio Carracedo firmó una jugada de desborde que terminó en un disparo fortísimo al lateral de la red. El Arcángel aún bostezaba, pero empezaba a desperezarse.

Carracedo ensaya un disparo durante el Córdoba CF-Albacete. / A.J. GONZÁLEZ

Pero el primer tiempo se fue como llegó: a zancadas. No hubo espacio para la pausa. Carracedo, encendido como en sus mejores tardes, volvió a agitar al público con un disparo seco en el área, pero fue Sintes quien desató el primer rugido serio en El Arcángel. Su remate acrobático, más tijera que volea, casi deja un golazo para el recuerdo de la temporada. Y es que los de Ania crecían. Y crecían bien, pero sin puntería. Jacobo, bastante activo, rozó el empate con un disparo envenenado que rozó la cruceta tras una contra de libro. Theo Zidane empezaba a soltarse, con ese aire elegante y algo caótico que le hace imprevisible. En uno de sus fogonazos, también rozó el tanto: primero con un zapatazo que se estrelló en el palo, después filtrando pases al espacio que rompían líneas.

Y mientras el equipo apretaba, también surgían nombres propios inesperados. Genaro, ubicado como central de emergencia, rozó igualmente la diana en una acción de estrategia. Se elevó sobre todos, imponente, y obligó a Rivero a lucirse con una estirada de foto. El portero del Albacete era, hasta el momento, el gran culpable de que no hubiera empate. Obolskii también lo probó, con un remate a bocajarro en el descuento del primer tiempo que obligó al meta valenciano a estirarse de nuevo en una intervención que se fue entre aplausos. Méritos había habido, pero el 0-1 seguía intacto.

Más fases del combate

El fútbol volvió tras el descanso con otro fogonazo de Jacobo. El madrileño abrió la segunda mitad con un disparo que no encontró puerta. Álex Sala le siguió con un zurdazo desviado, aunque tampoco con más acierto. Pero mientras en el césped el ritmo bajaba, en la grada se instalaba la tensión. Las asistencias médicas acudieron con urgencia a la zona de Fondo Sur para socorrer a una aficionada, que tuvo que ser evacuada tras varios minutos de atención. Se marchó entre aplausos, mientras Sánchez López -que no interrumpió el juego en pleno incidente- se llevó una sonora pitada. En lo futbolístico, el duelo se había enfriado.

No quería entrar el balón. La tuvo clarísima Obolskii, pero Medina apareció sobre la línea con Rivero ya batido. El Arcángel subía decibelios. Dos acciones polémicas en el área visitante encendieron aún más el ambiente, y el juego pasó de ser liviano a embarrarse en un suspiro. El carrusel de cambios añadió más vértigo. Alberto González agotó las cinco sustituciones en apenas 20 minutos, mientras que Ania apostó por la pausa con la entrada de Pedro Ortiz en la medular.

Precisamente a pase del balear, Carlos Isaac firmó una de las más claras de la noche con un chut envenenado desde la frontal. Entre Rivero y el palo, volvieron a conjurarse para mantener a raya el empate con el tramo final asomando por el horizonte.

Obolskii controla el esférico durante un lance del encuentro. / A.J. GONZÁLEZ

Casas, un adiós con sello y emoción

Y El Arcángel se levantó de nuevo cuando Antonio Casas entró al campo. El rambleño, que vivía su partido número 150 con la blanquiverde -y último, al menos de esta etapa- fue recibido con cariño. Y casi en su primer balón, sonó la campana: penalti. Jacobo, especialista desde los once metros, no falló. El 1-1 llegó como broche perfecto para la noche, en un coliseo donde nadie se marchó sin celebrar un gol. A punto estuvo incluso de caer el segundo, tras un par de jugadas personales de Ander Yoldi. Pero el marcador no se movió más. Punto y final a la temporada. Ya pensar en la próxima, que se antoja incluso más ilusionante.

Ficha técnica 1 - Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Genaro, Xavi Sintes, José Calderón, Theo Zidane, Jon Magunazelaia, Álex Sala, Carracedo, Jacobo y Obolskii. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Pedro Ortiz por Theo Zidane (62’), Ander Yoldi por Jon Magunazelaia (78’), Antonio Casas por Obolskii (78’). 1 - Albacete BP: Rivero, Medina, Javi Moreno, Marchan, Juanma, Nabil, Alejandro Meléndez, Maratón, Jaume Costa, Lalo y Kofane. Entrenador: Alberto González. Cambios: Pepe Sánchez por Lalo (46’), Javi Villar por Marchan (59’), Pacheco por Costa (59’), Jota por Martón (69’), Marcos por Kofane (72’). Goles: 0-1 (2’) Javier Martón. 1-1 (81’) Jacobo (p). Árbitro: Rafael Sánchez López (C. Murciano). Tarjetas: a Genaro (43’), Carracedo (45’), Javi Villar (83’), Pepe Sánchez (89’). Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

