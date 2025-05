Antonio Casas dice adiós al Córdoba CF: homenaje en su último partido en El Arcángel

Es una obviedad que el partido de este domingo frente al Albacete iba a ser, como casi todas las últimas jornadas de cada Liga -más en las que clasificatoriamente ya existe poco en juego-, una cita más de sensaciones que de puntos. Incluso, de despedidas. Y en ese escenario aparece ahora uno de los nombres propios en la historia reciente del Córdoba CF, al que se le acabó el culebrón con el desenlace que se vaticinaba desde hace un tiempo: Antonio Casas no seguirá vistiendo la blanquiverde. No hubo renovación, no hubo acuerdo y tampoco se salvaron las diferencias económicas que impedían que la sociedad entre el delantero rambleño y el club extendieran su contrato más allá de junio. Por tanto, ya es una realidad: frente a los manchegos el «20» tendrá su despedida.

Y será de forma oficial, puesto que el club brindará un sentido homenaje a su goleador en la previa del cruce con los de Alberto González, que servirá de clausura tanto para el campeonato regular en Segunda División como para la primera temporada del bloque en el fútbol profesional cinco años después y, además, la del estreno del artillero cordobesista en la categoría de plata, en la que en su debut suma diez dianas.

Un recorrido completo

Llegó durante el mercado estival previo al curso 2021-2022 en Segunda Federación, dentro de una horda de fichajes -reestructuración completa, prácticamente- con el objetivo de atajar rápidamente el paso por el sótano del deporte español para, como mínimo, regresar al escalón de bronce. Ya en su primera campaña despuntó el ariete, formado en el Séneca y fichado tras cerrar su etapa en el Sevilla Atlético, del que vino mano a mano con Simo Bouzaidi. Aunque fue Casas quizá el nombre más destacado de aquella primera campaña, en la que pasó por todos los escenarios: de suplente a revulsivo habitual, después titular, para acabar consagrándose como estandarte del plantel y el máximo goleador particular tanto del equipo como del Grupo 4 por aquel entonces, con 17 dianas.

Buena parte de su sello tuvo el ascenso a contrarreloj hacia la reformulada Primera Federación, un paisaje que no había tocado el Córdoba CF en su historia -antes era la extinta Segunda B- y por el que le tocó pagar el peaje en su primera temporada. De más a menos, todo acabó en tintes dramáticos, también fue el peor año del «torpedo» a nivel anotador, sumando tan solo siete goles. Su rendimiento, eso sí, fue uno de los pocos salvables en una competición marcada por la irregularidad, que no logró reconducirse ni bajo la batuta de Germán Crespo ni después, al cierre, de Manuel Mosquera.

Todo cambió con la llegada de Iván Ania, al siguiente año. Bajo las instrucciones del asturiano recuperó Antonio Casas su voracidad, siendo el tercer máximo artillero de la sección sur de la categoría, con 14 muescas en el casillero. Tanto solo otro cordobés, como el pontano Roberto Fernández -ahora en el Espanyol, cedido por el Braga- o Jesús de Miguel, del Castellón, pudieron superar los registros del ariete blanquiverde.

Antonio Casas celebra un gol esta temporada con el Córdoba CF, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Legado y futuro

Se cierra así un paso dorado del de La Rambla por el Córdoba CF, del que se despedirá con un arsenal de hazañas colectivas y, sobre todo, individuales. Llegó en el cuarto peldaño del fútbol nacional, para marcharse en el segundo, antesala de la élite. Por el camino, ha anotado 51 goles defendiendo la casaca ribereña, que lo colocan como el séptimo máximo goleador histórico de la entidad, por detrás de un elenco de lo más distinguido: Manolín Cuesta (98), Juanín (77), Mariano Mansilla (67), Loreto (64), Burguete (61) y Manolo (58). Además de ser el jugador de la plantilla actual que más encuentros ha disputado con el grupo de El Arcángel. Sin ir más lejos: este domingo, de disputar un solo minuto, alcanzará su partido número 150 con el equipo.

Y otros tantos se esperan más allá de tierras cordobesas, donde el ariete seguirá dando forma a su carrera deportiva. Entre otros nombres, uno de los más interesados por hacerse con sus servicios ha sido Las Palmas, que lo lleva tanteando desde finales del pasado año y, tras confirmar su descenso a Segunda División, no ha abandonado la idea de incorporarlo. Getafe y Leganés también han tenido al goleador en su radar, mientras que el Espanyol, último en sumarse a la lista, parece entre los mejor posicionados en la puja por su fichaje. Incluso más allá de España, donde el rambleño tiene mercado y tampoco se antoja una opción del todo descabellada...

