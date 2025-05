Iván Ania y la despedida ante el Albacete: “Hemos conseguido cosas que parecían imposibles”

El Córdoba CF afronta este domingo en El Arcángel (21.00 horas) su última cita de la temporada, con la intención de despedirse dejando una buena imagen ante su afición. Enfrente estará un Albacete que, pese a su discreto rendimiento como visitante, llega con confianza tras vencer al Racing de Ferrol (2-0). Ambos conjuntos comparten un mismo propósito en este cierre liguero: escalar posiciones en la tabla y ofrecer su mejor versión. Para los de Iván Ania, situados ligeramente por detrás del cuadro manchego, el duelo representa una oportunidad para reivindicarse y cerrar una campaña que, en palabras del técnico, será para «recordar». «Cuando pase un tiempo, la recordaremos. Hemos ido de menos a más Nos hemos tenido que ganar el respeto de la categoría. Hubo mucho desprecio hacia 'la peor plantilla de la categoría'... Eso hizo que sacáramos el orgullo», señaló.

«Nos acabamos convirtiendo en una referencia en cuanto a ritmo, juego, al ataque… Nos faltó ser más contundentes en las áreas. Si hubiéramos sido capaces, posiblemente hubiéramos llegado al siguiente nivel. Hemos conseguido cosas que al principio de la temporada parecían imposibles. A medida que pasó la Liga, el equipo pasó a ser temido, nadie quería jugar con el Córdoba CF», insistió.

Terminar con buenas sensaciones

Y es que el bloque liderado por el asturiano pondrá el broche a su andadura por el curso 2024-2025 frente a un Albacete que aterriza en tierras cordobesas con la moral alta. No cambia eso la hoja de ruta de los blanquiverdes, sin embargo, que confían en firmar un cierre digno frente al cordobesismo: «Siempre que sales a un campo, sales a competir, a defender un honor, un escudo, una afición, un club. Entonces claro que tenemos todavía objetivos por delante, venimos aparte de tres derrotas seguidas que no habían sucedido en toda la temporada y queremos ganar el partido».

«Tenemos un objetivo clarísimo, quedar en la décima posición y todo ello pasa por poder conseguir esa victoria. El Albacete es un equipo que nos saca tres puntos, que si le ganamos le vamos a pasar por el gol average. Ellos tienen 57, querrán acabar con 60, nosotros queremos acabar con 57 puntos. Lejos de lo que pensábamos hace tres semanas, pero las circunstancias han hecho que lleguemos a este partido aspirando a poder ser décimos y queremos serlo», aseguró.

Ander Yoldi realiza un disparo durante la sesión de este viernes en la Ciudad Deportiva. / CCF

Muchas bajas

En cuanto a la enfermería, como de costumbre, Ania tendrá que encajar un buen número de ausencias para la cita. No podrá contar con los lesionados Adilson, Matías Barboza y Alberto del Moral, ni con Carlos Albarrán y Marvel, ambos sancionados por acumulación de tarjetas. La única incorporación respecto a la última jornada será la de Jacobo González, ya disponible tras cumplir ciclo. «Los dos equipos vienen con bajas, por lo que pude leer. Venimos con las plantillas mermadas, pero tenemos que seguir compitiendo y a final de liga suelen suceder estas situaciones. Si hay uno que está dudoso es mejor no forzarlo, con el objetivo ya cumplido», zanjó.

Y en esa línea, también habrá algunas piezas del plantel que este domingo aborden la última cita de su etapa defendiendo la casaca blanquiverde, con nombres propios como Adilson Mendes y Antonio Casas -en materia de no renovaciones-, junto a los futbolistas en préstamo este año, sobre la mesa. «Tenemos varios cedidos que retornan a su equipo y luego hay jugadores que terminan contrato y todavía no tienen decidido su futuro. Está todo abierto», indicó. «Sobre los que no vayan a continuar, agradecido por el gran año que han hecho todos. Ojalá que les vaya bien donde estén. Más que un entrenador, tienen un amigo», apuntó.

El caso de Del Moral

También ahondó el ovetense en la figura de, precisamente, un futbolista cedido por el Real Oviedo en El Arcángel como es Alberto del Moral, del que, sin desvelar sus cartas, se deshizo en elogios e incluso dejó la puerta abierta de cara a una posible cesión -o al menos plantearla- para la próxima temporada: «Tuvimos muy mala suerte con la lesión. Estuvo muy poco tiempo disponible, para nosotros era un jugador que nos iba a dar un salto de calidad. Los días que pudo jugar estuvo a muy buen nivel. No pudo tener la continuidad que nosotros queríamos, pero es un jugador que gusta mucho. No sé cuál va a ser su situación, sé que tiene contrato, pero es evidente de por cómo he contado con él cuando estaba disponible, que sepáis que me gusta mucho», reveló.

«Para mí manera de entender el fútbol, es un jugador muy bueno para mi modelo», concluyó.