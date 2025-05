Alberto González: “Con 60 puntos, la temporada ha sido muy buena”

Alberto González, técnico que interesó al Córdoba CF hace dos años regresará a El Arcángel. Si la última vez estuvo con el Linares, ahora lo hará con el Albacete, al que intenta “transmitir la importancia de cada partido. Siempre hay varias posiciones en juego, está el prestigio, y es fundamental dejar buenas sensaciones y dar una buena imagen a nuestra gente. Le damos el valor que merece, porque creemos que es mucho”, valoró sobre el duelo del próximo domingo.

Mantener un equipo competitivo

Un partido en el que “juegue quien juegue, aunque haya pequeños cambios como en los últimos partidos, la idea es mantener un equipo competitivo. Algunos como Nabil o Cristian han tenido menos minutos, pero han ido entrando. Queremos que participen más jugadores sin perder lo esencial: competir bien y buscar la victoria”. Además, el técnico malagueño anunció que Morcillo “está lesionado y no disponible. Pablo –Saenz- es duda hasta última hora por molestias. Llevamos semanas rotando jugadores por problemas físicos que han ido a más. En cuanto a Kofane, está convocado, pero pendiente de visado y billetes. Decidiremos mañana si puede estar el domingo”.

Alberto González, en la banda de El Arcángel, en un encuentro con el Linares. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Antes de jugarse el último encuentro de Liga, Alberto González hizo un balance de la 2024-25. “La temporada ha sido complicada. No hemos podido consolidar ideas por tantas bajas, pero eso también ha sido una oportunidad para dar minutos a jugadores en proceso de maduración. Ahora están más preparados. Ha sido un año difícil, pero también de crecimiento, y creo que hemos puesto una buena base para el futuro”, por lo que sin ir más lejos, esta semana empleó en los entrenamientos jugadores del filial. “Han entrenado con nosotros Capi, Jota, Dani y Marcos. Están compitiendo bien y alguno irá convocado a Córdoba, según las necesidades del equipo. Pero no soy partidario de dejar fuera a un jugador del primer equipo si está disponible, solo por dar entrada a uno del filial. Lo hemos hecho así toda la temporada y no va a cambiar ahora. Si hay hueco o necesidad, el filial completará la convocatoria”.

Kofane y las vacaciones

Al citar a Kofane, se le comentó al malagueño todo lo que se mueve en torno al futuro del delantero camerunés. “Sé que hay muchos equipos interesados; es algo que se escucha tanto desde fuera como desde dentro del club. Pero, de momento, no hay nada concreto. Lo ideal para nosotros sería poder seguir contando con él, aunque sabemos que su salida es muy probable. Cuando hay tantas propuestas y clubes dispuestos a pagar la cláusula, ya no depende de nosotros. Una vez que se paga, no tenemos poder de decisión. Lo mejor sería que el club que lo fiche valore que puede seguir desarrollándose aquí y lo deje cedido un año más. Pero dependerá tanto del club comprador como del propio jugador y de si consideran que esta sigue siendo la mejor opción para su crecimiento”.

Alberto González, en el banquillo del Carlos Belmonte. / ALBACETE

También habló González sobre las vacaciones del equipo, una vez termine el encuentro de El Arcángel. “En cuanto al cierre de temporada, el domingo, una vez finalice el partido, quedaremos liberados. Al estar en Córdoba, habrá que regresar a Albacete para recoger las cosas y, a partir de ahí, cada uno podrá organizarse. Los que estén lesionados o no viajen con el equipo pueden ir directamente a casa. La vuelta al trabajo, en principio, está prevista para la semana del 7 de julio, aunque el día exacto aún no está fijado”.

Recordó González “lo exigente que es esta categoría. Hay grandes presupuestos y equipos muy potentes. Vamos a pelear por lo máximo” la próxima temporada, “como siempre, con ambición, pero también con la humildad de saber de dónde venimos y lo difícil que es esto. Una cosa es lo que queremos y otra lo que la competición te permite. Si no respetas la categoría, te pone en tu sitio rápidamente. Así que iremos paso a paso, con los pies en el suelo, pero sin renunciar a nada”.

“La temporada ha sido muy buena, hemos conseguido 60 puntos”, declaró González, aunque en realidad el Albacete está en 57 puntos. “Ahora mismo tenemos que seguir siendo ambiciosos hasta el último momento e intentar ir a por más. Esos 60 puntos los habríamos firmado todos en pretemporada, sin dudarlo. Aun así, también entendemos que hubo momentos en los que quizás podríamos haber conseguido algo más y habernos enganchado a la pelea por el siguiente objetivo, que era el play off. Hubo un momento puntual en el que estábamos preparados para dar ese paso, pero no pudo ser. Ojalá en el futuro podamos tener más oportunidades de ese tipo y que no dependamos tanto de un solo momento clave”.

Finalmente, el técnico del Albacete aseguró que divide la temporada “en tres fases: una primera de preparación y de conocernos mejor, que quizá el año que viene se pueda acortar; una intermedia, en la que buscamos ser más sólidos y competitivos, donde este año hemos tenido altibajos; y una final, en la que ya se decide todo. Si conseguimos ser más estables en esa fase intermedia, estaremos un poco más cerca” en la 2025-26. “Al final, la diferencia entre lograrlo o no puede estar en dos partidos más o menos”.

