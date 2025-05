Cuando falta Isma Ruiz, el Córdoba CF lo paga: solo un triunfo sin él

Cuando Isma Ruiz no está, el Córdoba CF lo nota. Lo sienten los compañeros, lo percibe el banquillo y lo evidencian los marcadores. De los seis partidos en los que el mediocentro granadino ha faltado esta temporada, el equipo solo ha logrado una victoria. El resto: cuatro derrotas y un empate. El último de esos reveses, precisamente, ante el Eibar en Ipurúa (4-1) en la pasada jornada, la segunda consecutiva con el de Gójar fuera de combate. Y es ese un balance que subraya la importancia de una pieza que, en su segunda campaña en el club El Arcángel, se ha consolidado como uno de los engranajes imprescindibles del sistema de Iván Ania.

No es casualidad. El granadino es, tras Christian Carracedo, el jugador de campo más utilizado del curso. Acumula 35 encuentros -todos ellos como titular-, dos goles y 2.962 minutos. Una cifra que lo coloca en la cima de la regularidad dentro de un equipo que ha encontrado en su figura una mezcla de equilibrio, talento y, sobre todo, mucha entrega. Y ante su ausencia -o algo antes, cuando andaba tocado-, se entiende mejor el declive blanquiverde en estos últimos compases de Liga, sin ir más lejos.

Presente y futuro

El ex del Granada ya dio muestras de su potencial en el curso del ascenso, creciendo desde un rol secundario hasta erigirse como una de las referencias del centro del campo. Este año, ya en Segunda División y con continuidad en el fútbol profesional, su rendimiento ha sido incluso más rotundo. Tanto que el club decidió blindarlo con una renovación hasta 2028. «Es cierto que ha habido interés de otros equipos, pero mi primera opción siempre ha sido el Córdoba CF. Yo si firmo aquí es por algo, por soñar con algo grande», explicó el propio jugador tras oficializarse su ampliación de contrato. No escondió su ambición: «¿Por qué no pensar en Primera?», deslizó entonces.

Y es que el «8» ha encontrado su mejor versión compartiendo sala de máquinas con Álex Sala, formando una dupla que ha dado equilibrio, ritmo y salida de balón a los blanquiverdes. Si el curso pasado su crecimiento se vio algo limitado por la presencia de Diarra -intocable para Ania-, esta temporada ha disfrutado de mayor libertad, y eso se ha notado. También ha sabido entenderse con Theo Zidane y Pedro Ortiz, pero junto al catalán ha mostrado la versión más completa de sí mismo.

Lo dicen los números: cada vez que ambos han estado disponibles, el cuerpo técnico no ha mirado más allá en el vestuario, habiendo sido la dupla fija en el tridente del mediocampo en 26 citas de este ejercicio, es decir, en el 63.41% de las jornadas disputadas hasta la fecha.

Isma Ruiz celebra su gol en Cartagena junto a Álex Sala. / Pascu Méndez / LOF

Dosificándolo hasta el final

La temporada del ex nazarí ha sido notable -pese a que no se incorporó hasta la cuarta jornada por lesión-, aunque marcada por pequeñas molestias musculares que han obligado al cuerpo técnico a gestionar su carga con precaución. Iván Ania ha reconocido en más de una ocasión que el granadino ha jugado con dolor. De hecho, ha sido habitual verle trabajar al margen durante el inicio de cada semana de entrenamientos.

Ahora, con la permanencia sellada con margen, el club ha optado por darle descanso en este tramo final. Se ha perdido los dos últimos partidos, aunque no se descarta su presencia en el cierre del campeonato, este domingo ante el Albacete en El Arcángel (21.00 horas). Y sería ese el broche a un curso en el que ha confirmado que no solo es presente -y mucho-, sino uno de los grandes activos del futuro blanquiverde.

