Doble adiós a la temporada en el Córdoba CF: Albarrán y Marvel no volverán a jugar

El Córdoba CF despachó su calendario como visitante este curso en Segunda División de la forma menos deseada: sin reacción, con una goleada sonrojante encajada en Ipurúa (4-1) y dos sanciones que condicionarán la propuesta de cara al último encuentro del campeonato. Y es que más allá del castigo en el marcador -que no fue poco, sea dicho-, el equipo de Iván Ania escapó de Eibar con dos futbolistas sancionados, Carlos Albarrán y Marvel, que llegaban apercibidos a la cita y tras ver una última amarilla en su cuenta no podrán estar presentes el próximo domingo ante el Albacete en Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.00 horas), o lo que es lo mismo: no volverán a vestir la camiseta blanquiverde esta temporada.

Marvel acaba su etapa

En consecuencia, Marvel vivió en territorio armero su último partido oficial defendiendo los intereses del cuadro cordobés. El central, cedido por el Real Madrid Castilla, no podrá despedirse de la afición en El Arcángel tras ver su décima amonestación de la campaña. Con contrato hasta 2026 con el club blanco, el defensa regresará a Valdebebas este verano, donde se espera que vuelva a integrarse en los planes del primer equipo durante la pretemporada, como ya ocurrió en anteriores campañas.

Su paso por Córdoba deja sensaciones dispares. Tuvo un inicio prometedor, pero fue perdiendo protagonismo conforme avanzó el curso. Alternó titularidades con suplencias, mostrando potencia física -que es innegable- pero ciertas dudas defensivas. Tras la salida de José Antonio Martínez, recuperó sitio en el once, aunque sin afianzarse del todo. La irrupción de Rubén Alves en enero lo relegó nuevamente a un segundo plano, hasta que la lesión del hispano-brasileño le abrió otra vez la puerta de la titularidad en este último tramo del calendario. Su actuación más sólida bien podría haber sido hace tan solo un par de jornadas en la derrota ante el Mirandés (1-2), aunque no ha bastado para cambiar la percepción general del cordobesismo: no ha dado el nivel que se esperaba en su llegada.

En total, el zaguero de Casablanca dice adiós tras 27 encuentros, 23 de ellos como titular, sumando 2.024 minutos y seis porterías a cero.

Marvel, durante el duelo ante el Mirandés de hace dos jornadas, su último en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Albarrán, pieza clave

Muy distinta ha sido la temporada de Carlos Albarrán. A sus 31 años, el lateral ha firmado su mejor curso, en el que ha debutado como profesional y se ha consolidado como uno de los nombres más fiables del bloque. Con 36 partidos disputados, 33 como titular, y 2.956 minutos acumulados, ha sido el tercer jugador de campo más utilizado por Ania. Además, anotó cuatro goles en la fase regular, un registro que supera su balance del pasado año e incluso iguala el de su mejor campaña de cara a puerta.

Su versatilidad también ha sido un arma para el técnico ovetense. Y es que comenzó el de Badalona en la banda derecha, pero tras la reestructuración provocada por el bajo rendimiento de José Calderón, acabó asentado en el lateral izquierdo. El movimiento permitió que Carlos Isaac ocupara su sitio natural, mientras él se adaptó con solvencia -y alguna que otra diana capital- al nuevo perfil durante la segunda vuelta. Fue ese buen rendimiento lo que le llevó a la renovación en marzo, sin ir más lejos, ampliando su estancia en el club y la ciudad por otra temporada, hasta 2026.

Albarrán, a la izquierda, durante un lance del Eibar-Córdoba CF. / LOF

Una zaga en cuadro

Como saldo, eso sí, la defensa blanquiverde llega mermada al cierre de campaña, que tocará frente a un Albacete sin nada en juego pero dispuesto a amargar la despedida en El Arcángel. A las sanciones de Marvel y Albarrán se suman las lesiones de Rubén Alves y Matías Barboza en la retaguardia para el pleito, lo que limita al máximo las alternativas de Iván Ania, una vez más. Salvo sorpresa, el preparador apostará por Carlos Isaac en el lateral derecho, con Xavi Sintes y Gabriele Corbo como pareja de centrales, y el regreso de José Calderón al costado izquierdo.

