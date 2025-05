El Córdoba CF, otra goleada en Ipurúa y los síntomas de su desinflamiento

No cabe duda, el Córdoba CF ha sido esta temporada un equipo de principios claros: valiente con la pelota, atrevido con el planteamiento y, a menudo, encantador para el espectador neutral -no tanto para el propio-. Pero también ha sido un equipo con un defecto estructural que ha vuelto a aparecer con crudeza en el peor momento: la defensa. Y es que la goleada sufrida en Ipurúa (4-1) no fue el primero de esos castigos, sino más bien un síntoma repetido. Cuatro veces ha encajado ya el bloque de Iván Ania derrotas por tres o más goles. La última, esta. Y la anterior, no hace tanto. La conclusión es nítida: sin echar el cerrojo atrás, no se puede mirar hacia arriba.

Iván Ania atiza

Y no se mordió tampoco la lengua el técnico asturiano tras el naufragio en tierras vascas. Visiblemente contrariado, dejó entrever algo que muchos ya intuían: la plantilla ha bajado un peldaño en cuanto a exigencia desde que se esfumaron las opciones reales de pelear por algo más que la permanencia. «Tal vez no supe transmitir la importancia del partido», llegó a admitir Ania. «Desde el día de Burgos tengo la sensación del inicio de temporada, cuando salíamos fuera de casa. Tanto ese día como hoy nos ha faltado intensidad defensiva para competir en el fútbol profesional», añadió con autocrítica, sin paños calientes.

Porque sus palabras, más que un análisis puntual, destaparon una verdad incómoda: el Córdoba CF acumula tres derrotas consecutivas por primera vez en toda la campaña. «Fuimos tan al límite en tantísimas jornadas, que cuando se nos escapó el objetivo de aspirar a más, el equipo ya no fue el mismo», sentenció. Una frase que condensa bien el sentimiento de agotamiento competitivo con el que el equipo ha encarado este mes de mayo…

Iván Ania, visiblemente intranquilo durante el pasado Eibar-Córdoba CF. / LOF

Lo más llamativo es que el golpe en Ipurúa supuso un epílogo doloroso para una segunda vuelta a domicilio que, hasta casi entonces, había sido sobresaliente. De hecho, los califas han firmado 18 puntos de 30 posibles en campo ajeno durante la segunda mitad del campeonato, empatando con el Levante como el mejor visitante de todo el 2025 en LaLiga Hypermotion. Un mérito que queda algo ensombrecido tras las dos últimas salidas.

La cuarta goleada en contra

Además, el castigo en Eibar se suma a otras tres goleadas dolorosas sufridas este curso. La primera llegó pronto, en la sexta jornada, con un contundente 4-1 en El Alcoraz ante el Huesca. Diez fechas después, el Almería aplicó otro correctivo en el UD Almería Stadium (4-0). Y los propios almerienses repitieron castigo en El Arcángel, ya en 2025, con otro 0-3 para abrir el nuevo año de la peor forma imaginable. Es decir, casi veinte jornadas habían pasado desde la última caída tan abultada.

Más allá de esas cuatro derrotas amplias, hay otros tropiezos que dejaron especialmente tocado al bloque. En Elche, los califas cedieron por 3-1 en su segundo revés de la temporada. Y hace apenas unas semanas, ante el Burgos, volvieron a encajar tres goles (3-2).

Como resultado, las consecuencias están claras. El golaveraje, que se estabilizó brevemente hace apenas cuatro jornadas, ha vuelto a caer en números rojos: el Córdoba CF presenta actualmente un -4. Solo una victoria por cinco tantos ante el Albacete podría revertirlo, algo improbable. Y ese detalle, ahora tan simbólico como revelador, podría explicar ese quiero y no puedo -en torno al play off- que tantas veces se ha rumiado en este tramo final de competición en el fútbol de plata.

