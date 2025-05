El Córdoba CF cae ante el Eibar y cierra sin premio su último viaje de la temporada

Derrota del Córdoba CF

95'. ¡Final en Ipurúa! No pudo ser y el Córdoba CF se marcha con las manos vacías de tierras vascas y, además, no logran cerrar con victoria su último desplazamiento de la temporada. Los blanquiverdes recortaron distancias en la segunda mitad gracias a un gol de Obolskii, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar la tercera derrota consecutiva del equipo de Iván Ania. ¡Hasta la próxima!