Obolskii, tras su gol ante el Eibar: "Cada minuto en segunda para mí es como un regalo"

Con regusto amargo cerró Nikolay Obolskii el cruce de su Córdoba CF frente al Eibar en Estadio Municipal de Ipurúa (4-1), del que los blanquiverdes escaparon sin rascar nada del botín y, además, cerrando la temporada como visitantes de la peor manera: con goleada en contra. Aunque, personalmente, el delantero ruso se mostró «contento y feliz» por su labor durante la temporada. «Cada minuto en segunda y cada partido en segunda para mí es como un regalo. Yo lo quiero aprovechar al máximo y lo quiero disfrutar siempre ayudando al equipo. Por mí, ojalá que la temporada no se acabe», señaló tras el encuentro.

Nivel personal

Y más allá del revés, ante el cuadro armero pudo el ruso anotar su tercera diana de la temporada. «Estoy contento conmigo mismo, porque he estado disponible para el míster toda la temporada, es decir, no he tenido lesiones. Durante todo el año yo he dado todo entrenando y jugando lo que me tocaba», manifestó.

También tuvo tiempo para analizar su crecimiento en el club, pasando de revulsivo a titular absoluto en punta durante este tramo final de temporada: «Durante los cinco años que llevo aquí en España siempre he ido creciendo poco a poco. Yo siempre decía en las ruedas de prensa que me puedo adaptar a cualquier categoría. Es solo cuestión de tiempo, porque sé que con el trabajo que hago puedo lograr todo lo que me propongo», afirmó ambicioso.

«La verdad que al principio de temporada yo tampoco estaba con confianza. Tampoco me sentía bien en las velocidades del juego ni me entendía muy bien con compañeros. Ahora yo creo que estoy mejor. Estoy bien, pero todavía sé que yo puedo estar mucho mejor y jugar mucho mejor. Yo estoy para dar todo para el club», indicó.