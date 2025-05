Iván Ania y la derrota ante el Eibar: «Nos falta intensidad defensiva para poder competir en el fútbol profesional»

El Córdoba CF no logró despedir la temporada fuera de casa con buen sabor de boca y cayó derrotado en su visita al Estadio Municipal de Ipurúa frente al Eibar. A pesar del esfuerzo del equipo de Iván Ania, que intentó romper su mala racha, los goles de Corpas, Bautista y Chema, junto a una segunda mitad paupérrima, fueron determinantes para que los locales se quedaran con la victoria. Con esta, ya son tres las derrotas consecutivas para los blanquiverdes en esta recta final de temporada. «Desde el día de Burgos, tengo la sensación del principio de temporada cuando íbamos de visitante. Tanto el día de Burgos como hoy, de que nos falta intensidad defensiva para poder competir en el fútbol profesional. Así es muy difícil poder ganar un partido contra un equipo que se estaba jugando lo mismo que nosotros, pero parecía que realmente ellos se jugaban muchísimo más», valoró el técnico blanquiverde al término del choque.

Tercera derrota consecutiva

Y es que los de Iván Ania no lograron reencontrarse con el triunfo frente al Eibar, firmando un resultado que deja un sabor amargo y pone el broche más doloroso al último desplazamiento de la temporada. «Modificamos cosas, hicimos cambios para intentar mejorar, pero al final cada centro lateral lo defendimos mal. Nos hicieron cuatro goles e incluso pudieron habernos hecho alguno más. Tuvimos la capacidad de reacción, empatar el partido y a los dos minutos, en lo más fácil de defender, que es un golpeo directo del portero, no somos capaces de ganar esa disputa y luego nos ganan por dentro, cuando tendríamos que haber cerrado por dentro y dejar que fuera por fuera. Al final son muchos detalles», explicó.

Y con esta, ya son tres derrotas consecutivas. Ante esto, el entrenador blanquiverde afirmó que «tuvimos bajas el día del Cádiz, siete o ocho bajas, y fuimos capaces de ganar. Eso no es motivo. Fuimos anticompetitivos en momentos de la segunda parte y de ahí que perdiéramos este partido. Cuando hablo de anticompetitivos, no solo es ser intenso, es ser intenso y tomar buenas decisiones. Fuimos tan al límite en tantísimas jornadas que en el momento que se nos escapó el objetivo de poder aspirar algo más, el equipo ya no es el que era. Tenemos que terminar la liga con una victoria, con un buen sabor de boca, pero si vamos a competir como hoy es imposible que podamos ganar al Albacete».

Obolskii y Magunazelaia, los mejores del partido

A pesar del resultado negativo, el entrenador quiso resaltar aspectos positivos del juego de su equipo, especialmente durante la primera parte, aunque también reconoció errores que explican el desenlace. «Evidentemente siempre que pierdo estoy enfadado. Hemos hecho cosas bien, sobre todo en la primera parte. La sensación era de que podíamos hacer gol, de que estábamos superando fácil su presión, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que en el último tercio ellos son definitivos y a nosotros nos costó. Pero hicimos cosas bien, me voy a quedar con eso, pero también tengo que hacer autocrítica y mirar por qué nos falta tanta intensidad defensiva», añadió.

«Para mí hoy los dos mejores son Obolskii, ya no solo por el trabajo, sino que es él el que hace el gol. Y Maguna, ya que hoy se jugaba mucho porque estaba en su casa y para él no era un partido más. Entonces de ahí que fuera posiblemente el mejor de nuestro equipo junto con Niko», concluyó.