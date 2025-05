Entre fútbol y farolillos: el Córdoba CF busca romper la maldición de Ipurúa

Casi a cada paso le va resonando la misma premisa al Córdoba CF en esta recta final de temporada: «el objetivo es quedar lo más arriba posible». Lo repiten desde los despachos, lo asumen en el vestuario y lo recuerda también Iván Ania cada vez que toma la palabra desde que hace tan solo unas fechas se apagó definitivamente -o más bien, de forma matemática- cualquier opción de amarrar algo más que la mera permanencia. Pero alicientes hay para quien los busca en esta última fase de Liga en Segunda División, dicho por el preparador, en la que los de blanquiverde -que tratan de mirar hacia otro lado mientras la ciudad ya celebra la Feria de Nuestra Señora de la Salud- se han diseñado un reto por el honor propio con solo seis puntos en juego, empezando por los de este domingo ante el Eibar en Ipurúa, en la última salida a domicilio de la temporada (18.30 horas).

Y es que cuestiones como el «prestigio», los «ingresos económicos» o sencillamente la «ambición» son algunos de los puntos sobre la mesa del técnico asturiano antes de las vacaciones. Quiere el ovetense que los últimos pasos del bloque que ha hecho historia en el regreso al fútbol profesional, logrando la salvación con holgura y marcando el techo de los recién ascendidos, cierre su andadura con buen sabor de boca. Además, solo un par de citas restan al actual bloque, que desde junio, por un motivo u otro, comenzará a modificarse.

Muchos desafíos en Ipurúa

Por tanto, no faltarán tampoco los estímulos en la visita a un escenario histórico como el Municipal de Ipurúa, un recinto en el que la entidad cordobesa, tras once visitas, todavía sigue sin saber lo que es marcharse con los tres puntos en el bolsillo. De «maldición» se tilda por algunas latitudes a rachas de este tipo, ya que es una realidad: el Eibar, tradicionalmente, no es un anfitrión amable para el Córdoba CF. Solo dos puntos han podido rascar los califas de sus distintos desplazamientos a suelo armero, en el que el desenlace más habitual ha sido salir con la sonrisa torcida. En la ocasión más reciente, sin ir más lejos, tocó marcharse con un agónico 3-0 en el duelo de despedida de Primera División en el ejercicio 2014-2015.

Entonces, por ahí asoma uno de los acicates para el pleito. Tampoco es desdeñable el hecho de que los de Ania, independientemente de lo que ocurra este domingo, ya se han apalabrado como el mejor visitante de toda la segunda vuelta en LaLiga Hypermotion, aunque después del mal trago en Burgos hace un par de jornadas, no cabe duda de que la idea es zanjar el itinerario por carretera con un triunfo. 18 de 27 puntos posibles han logrado los blanquiverdes lejos de casa desde enero, una cifra que podría pasar a los 21 de 30 en el caso de llevarse el gato al agua frente al combinado de Beñat San José.

Lance del Burgos-Córdoba CF, última salida a domicilio de los blanquiverdes. / LOF

Son precisamente los guipuzcoanos el equipo inmediatamente por delante del cordobés en la clasificación, tan solo un punto y puesto por encima en estos momentos. Llegan de dos triunfos consecutivos en sus comparecencias más recientes, la última en Ipurúa, precisamente, donde hace apenas unos días despacharon al Burgos. «Para mí, el Córdoba CF es uno de los mejores rivales de la categoría», ya afirmó el preparador eibarrés con vistas al encuentro, avanzando los peligros que detectan por el bando rival antes del duelo.

El penúltimo plan de Ania

Y en clave propia, también quiere Iván Ania volverse del viaje con tres puntos en la maleta por última vez esta campaña. Le tocará rearmar el plan bajo ese propósito, contando con un significativo panel de bajas para esta jornada: no estarán Rubén Alves, Isma Ruiz ni Alberto del Moral por sanción, al igual que Jacobo, sancionado.

«Mi idea es competir, no soy de regalar minutos», también aprovechó para deslizar el ex del Algeciras en su última comparecencia en sala de prensa, en vísperas del partido. No se esperan por tanto modificaciones excesivas en su planteamiento, en el que volverá a verse lo más parecido a una mezcla entre su «once tipo» con las piezas alineables en el rompecabezas. Carlos Marín seguirá bajo palos, Xavi Sintes y Marvel se quedarán en el eje, con Carlos Isaac y Carlos Albarrán repartiéndose las tareas defensivas por los costados.

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante la última sesión de trabajo antes del encuentro. / CCF

Después, en mediocampo estarán Theo Zidane, Pedro Ortiz y previsiblemente un Álex Sala que ya tuvo que actuar de urgencia durante el pasado choque ante el Mirandés, ante la baja de Isma por molestias musculares -de haber estado el granadino, el catalán no habría saltado como titular-. Por arriba, Christian Carracedo y Obolskii difícilmente se moverán de sus respectivas demarcaciones, con el costado izquierdo, sin posibilidad de tener a Jacobo González, servido en bandeja para que vuelva a Ander Yoldi a la titularidad.

No será solo cosa blanquiverde lo de bregar ante las bajas, eso sí, con un Eibar que también deberá reconducir su propuesta ante las ausencias de un buen puñado de efectivos: Arnau, Arbilla, Nolaskoain, Comas, Mada, Troncho y Alkain.

Cuidado con las amarillas

Una última curiosidad, con hasta seis apercibidos, varios de los integrantes de la plantilla podrían disputar este fin de semana su último encuentro de la temporada -o incluso de su etapa en el club- en el caso de ver una tarjeta amarilla en Ipurúa: Carlos Marín, Marvel, Xavi Sintes, Albarrán, Jon Magunazelaia y el propio Yoldi.

FICHA TÉCNICA SD Eibar: Jon Magunagoitia, José Corpas, Cubero, Cristian Gutiérrez, Arambarri, Sergio Álvarez, Matheus Pereira, Puertas, Guruzeta, Jon Bautista y Jorge Pascual. Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Xavi Sintes, Marvel, Carlos Isaac, Theo Zidane, Álex Sala, Pedro Ortiz, Carracedo, Ander Yoldi y Nikolai Obolskii. Árbitro: Salvador Lax Franco (C. Murciano). Hora: 18.30 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: Municipal de Ipurúa.

