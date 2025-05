Iván Ania y su intención en Eibar: “Mi idea es competir, no soy de regalar minutos”

Es una obviedad que desde hace algunas semanas existen ciertos sectores de El Arcángel que ya andan más preocupados en la confección del proyecto del próximo curso que de los últimos coletazos del presente, pero en el verde, o al menos en el área técnica colindante, sigue habiendo un nombre propio que cada vez que toma la palabra reafirma su mensaje: «hay que acabar lo más arriba posible». Y esa frase, casi lema, es de Iván Ania, entrenador del Córdoba CF, que este domingo ante el Eibar en Ipurúa (18.30 horas) también quiere que sus pupilos despidan su calendario a domicilio con la cabeza alta y otros tres puntos en el casillero: «Tenemos que competir, hacer el número de puntos posibles, intentar quedar lo más arriba posible en la clasificación. Mi idea es competir, no soy de regalar minutos. Si no te los mereciste entrenando, no te los voy a regalar jugando. Intento siempre poner el equipo que creo que es el mejor para poder ganar el partido. Si eso conlleva poner a alguien que lleve menos minutos, lo haré. Lo que no voy a poner a gente lesionada ni asumir ningún riesgo”, afirmó.

«Queremos ganar, competir y hacer bien las cosas, queremos aprovechar estos 180 minutos para cerrar bien una temporada larguísima. Tenemos que cerrarla bien, aunque parezca que no haya alicientes, los hay. Cada vez que defiendes un escudo, debes dar un grado de competitividad, de compromiso, de competir», señaló tajante.

La ambición, innegociable

Y es que la gran obsesión del asturiano desde que alcanzar la fase de ascenso pasó de quimera a un imposible matemático, ha sido zanjar la temporada en la mejor clasificación posible -sinónimo de prestigio y un mejor reparto de ingresos televisivos, entre otras cuestiones-. En un escenario casi «maldito» como el feudo armero buscará acercarse a ese fin, lugar en el que el club blanquiverde nunca ha logrado la victoria. «Tienen alguna baja, pero es una muy buena plantilla, que funciona muy bien. Varían cosas con respecto al rival, tienen variantes y alternativas, nos obligará a estar muy concentrados y a nuestro mejor nivel si queremos ganar. Si vamos allí a ver qué pasa, es imposible ganar contra ese rival y en ese escenario», avanzó.

Será, además, ante un Eibar que llega crecido y es conocido por ser uno de los conjuntos más rocosos del campeonato. También está firmando un tramo final notable, ahora un punto y puesto por encima de los califas. «Tienen grandes individualidades, pero colectivamente funcionan muy bien. Es un equipo que ha cambiado ciertos matices con respecto a cuando estaba Joseba, su anterior entrenador», manifestó.

Iván Ania, durante la sesión de entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva de este viernes. / ccf

«Sabemos que es un campo difícil. No es que sea pequeño, pero la grada está muy cerca... reduces las dimensiones. Antes era un campo que, aunque no quieras, te invita a hacer juego por bandas o exterior que el interior. A veces, te invita a sacar mucho centro lateral. Intentaremos adaptarnos lo más rápido posible a eso, a lo que nos propongan, a su inicio de juego e intentar hacer el partido más competitivo posible», apuntó más tarde.

El parte de bajas

Como cada semana, Iván Ania igualmente aprovechó para arrojar cierta luz sobre la enfermería, concretamente en lo que respecta al avance de uno de sus inquilinos por antonomasia: Alberto del Moral, junto a otros añadidos. Y es que ya suma seis jornadas sin vestirse de corto el toledano y, difícilmente, podrá volver a hacerlo de aquí a que caiga el telón en Segunda División. «Alberto del Moral no está, Isma Ruiz no está, Rubén Alves no está y Jacobo está sancionado. Después, los de larga duración, como Matías, Adilson y Álex López», apostilló.

