Eibar-Córdoba CF: un duelo con una maldición por romper en Ipurúa

El Córdoba CF viene con un doctorado bajo el brazo después de haberse fogueado en campos de toda calaña y pelaje durante su pasado lustro de periplo por divisiones ajenas al fútbol profesional. De más o menores dimensiones, céspedes más o menos cortos, o incluso cambiando el tapete natural por el artificial en ocasiones puntuales. No cabe duda. De todo le ha tocado vivir al club blanquiverde -y un sector de la plantilla que permanece desde Segunda RFEF hasta el momento- en esta historia reciente, en la que, a su vez, también ha dejado claro que no tiene demasiadas complicaciones a la hora de adaptarse a las circunstancias. Este domingo ante el Eibar (18.30 horas), en la última salida de la temporada, tocará demostrarlo con un objetivo claro: romper la maldición de Ipurúa.

Y es que históricamente no es la cancha del cuadro armero el mejor de los escenarios para las aspiraciones cordobesistas. Sin ir más lejos, nunca se ha ganado a domicilio con los eibarreses, de hecho apenas puntuado en el total de once visitas que se contabilizan hasta la fecha, que arrastran un balance poco alentador: nueve derrotas y dos empates.

Un desplazamiento complejo

Con la mano en el expediente, la entidad de El Arcángel tampoco es que registre los mejores guarismos frente al Eibar a lo largo de sus 71 años de vida. La victoria de la primera vuelta en casa (2-1), precisamente, fue tan solo la cuarta entre el total de las 23 veces que ambos protagonistas se han enfrentado hasta la fecha. Otras siete tablas ha habido por el camino, con doce reveses -solo uno como anfitriones, no obstante-, en el total de la suma de los enfrentamientos. Es por eso que la dimensión de la mala racha en Ipurúa no se antoja tan descabellada…

Las raíces de esa dinámica surgen en el curso 1986-1987 en Segunda División B, única vez que ambos se han medido en la categoría de bronce. Aquella cita se saldó con un claro 2-0 para los locales ante un plantel en el que resaltaban nombres propios como Valentín, López Murga, Pedro Campos, Pepín o Revuelta, entre otros. No fue hasta ejercicios más de una década más tarde, en la 1999-2000, la del estreno de los de Escalante como recién ascendidos en el escalón de plata, cuando se produjo el segundo antecedente y el primero de los puntos para los califas.

Desde entonces, todo fueron derrotas salvando el caso del pleito de la 2003-2004, zanjado sin goles tras una actuación destacada del icónico Xabier Jáuregui bajo palos. Hasta la 2014-2015 hace falta remontarse para encontrar la visita más reciente del Córdoba CF a Ipurúa, además, precisamente la que también fue la última de la entidad a domicilio en Primera División, saldada con un rotundo 3-0 para el equipo departamental.

Edimar presiona un balón rival durante el Eibar-Córdoba CF en Ipurúa de la 14-15. / JUAN HERRERO / EFE

Más de dos goles encajados por visita

Por tanto, se entiende que la tendencia no es la más halagüeña para la empresa cordobesista en su idea de zanjar esa crisis particular en territorio eibarrés este fin de semana, coincidiendo con la primera de las dos jornadas unificadas de esta recta final del campeonato. Entre otras claves, las áreas se perfilan como los puntos a incidir, después de, con el histórico en mano, haber recibido la friolera de 30 tantos entre las once visitas contabilizadas -una media de 2,7 por partido- y solo haber anotado tres.

Tres duelos consecutivos arrastran los de blanquiverde sin ver puerta en Ipurúa, tras el gol -que de poco sirvió- de Asen en el ejercicio 2007-2008, en el que los de Paco Jémez, con figuras como Pierini, Javi Moreno o Arteaga en sus filas, tampoco lograron romper la maldición tras ceder por 2-1. Y hasta ahí la historia.

Suscríbete para seguir leyendo