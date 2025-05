Jacobo González no viajará con el Córdoba CF a Eibar

El Córdoba CF llega a la recta final de la temporada con el depósito dando el aviso de que le resta el combustible justo para completar las 42 jornadas. El penúltimo encuentro en El Arcángel sirvió para comprobar que este año el conjunto blanquiverde se ha visto incapaz de superar en casa a los candidatos al ascenso y también que ser el equipo que más faltas comete en Segunda División en la temporada 2024-25 pasará factura hasta el último minuto de competición.

Una larga lista

Desde hace unas la amenaza de las sanciones por las cartulinas amarillas se cernía sobre siete jugadores de la plantilla blanquiverde, que se encontraban a solo una tarjeta amarilla de perderse una jornada. Carlos Marín, Carlos Albarrán, Marvel, Jacobo González, Ander Yoldi, Jon Magunazelaia y Xavi Sintes forman un grupo que condiciona -y mucho- los planes del bloque, obligado a gestionarse con un extra de cautela. Casi un tercio del equipo, entre algodones disciplinarios, en la parte más delicada del curso.

Jacobo González, durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Cádiz. / A.J. González

El último que se sumó a esa lista de apercibidos fue Xavi Sintes, que vio su cuarta amarilla frente al Cádiz en El Arcángel (4-2). Un aviso que llegó en un encuentro limpio por parte del Córdoba CF, que solo registró esa amonestación. No estuvo en ese partido Rubén Alves, su habitual pareja en el eje de la zaga, sancionado precisamente por ciclo… pese a no haber jugado ni un minuto en la cita en Elda, donde fue amonestado desde el banquillo por protestar. Tampoco pudo participar Magunazelaia, en la misma tesitura tras ser expulsado.

Pero tras el encuentro frente al Mirandés, la lista ha bajado a seis apercibidos, ya que Jacobo González vio la amonestación y no podrá viajar a Eibar, el próximo domingo (18.30 horas).

El cuadro dirigido por Ania -quizá por la voracidad de su filosofía- es el equipo más amonestado de toda la categoría: 124 tarjetas amarillas en 40 jornadas. Una media de más de tres por partido. Y también es, con diferencia, el que más faltas comete: 634 en total, a una media de 15 por cita. La estadística habla claro: por cada cinco infracciones, una amarilla. Un ritmo que penaliza en la tabla y en la gestión del grupo, sin ir más lejos.

No son solo los apercibidos. José Calderón, Antonio Casas y Théo Zidane también caminan cerca del alambre, todos con ocho tarjetas acumuladas y a dos de cumplir sanción. Una advertencia extra que acompaña a un vestuario que arrastra además una enfermería llena: Alberto del Moral, Isma Ruiz, Matías Barboza y Adilson Mendes no estuvieron ante el Mirandés y alguno de ellos están descartados para las dos jornadas restantes.

Por tanto, el contexto obliga a Ania a no reservar nada, pero a tenerlo todo en cuenta. No se espera que el técnico asturiano renuncie a ningún titular por precaución el equipo no está para especular-, aunque sí medirá los riesgos con más conciencia. Y así encara el Córdoba CF la recta final, entre con bajas, con tensión… pero también con fe.

