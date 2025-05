El fiscal del juicio contra Jesús León: Groucho Marx en la barra del bar y dos sesiones más

Incluso el final será atípico. El juicio contra Jesús León, expresidente del Córdoba CF, vivirá también un final fuera de lo habitual, ya que la última sesión que debía ser la que se celebró este martes en la Ciudad de la Justicia, será en realidad la antepenúltima. Varias de las defensas no pudieron exponer sus conclusiones finales y aún deberán añadirse dos sesiones, por lo que serán finalmente 15 con las que se cerrará el juicio contra el montoreño, que fue máximo accionista y presidente del Córdoba CF entre enero del 2018 y noviembre del 2019. Bueno, se cerrará con esas 15 sesiones si no hay otra novedad. En todo caso, el juez Gálvez Rascón tuvo que seguir empleándose a fondo para controlar la sala y, de nuevo, tuvo que interrumpir el guión previsto a lo largo de la mañana para reclamar a un hermano del expresidente: “Deje de hablar, señor León, esto es un juicio, no la barra de un bar”.

Exposición del fiscal

Este martes, el fiscal hizo un repaso del devenir de Jesús León en el Córdoba CF. Jesús Aparicio recordó que Bitton Sport prestó los dos millones de euros para la compra de la entidad blanquiverde, mientras que otros dos también le fueron prestados por otros (Aceites García de la Cruz, entre ellos). El Ministerio Público, en todo caso, dejó claro que “Jesús León no puso ni un euro para la compra del Córdoba CF”.

Luis Oliver, el día de su declaración en la Audiencia Provincial de Córdoba, en el juicio contra Jesús León. / A.J. GONZÁLEZ

Además, el fiscal descartó la ajenidad y reclamó como daño el recibido por el 1,3% del accionariado, los pequeños accionistas, por lo que señaló que no era aplicable la jurisprudencia del Supremo, en donde hay dos decisiones que apoyarían aquello de que como León tenía más del 98% no hacía daño “a nadie”, pero para que se tome como jurisprudencia debería haber tres, cosa que no ocurre. En ese punto se encuentra uno de los debates jurídicos que genera el juicio y la futura sentencia contra el expresidente del Córdoba CF.

“No se puede confundir el patrimonio social con el patrimonio personal ni confundir el capital social con el capital personal. Al igual que no se responde con el patrimonio propio en casos de sociedades, no se puede confundir la personalidad física con la jurídica”, se dejó claro en la sala. Además, el fiscal recordó lo manifestado por consejeros a lo largo del juicio. “Todas las decisiones que se tomaban respecto a la gestión económica del club eran tomadas por Jesús León, sin consultar a los miembros del consejo de administración y ocultándoles información”.

Los contratos "de apoyo a la gestión"

También hizo hincapié en la ilegalidad de los contratos de apoyo a la gestión que tenía el Córdoba CF en la etapa de Jesús León, por más que el anterior presidente y máximo accionista, Carlos González, los tuviera también. La factura anual de los honorarios de León se redujo desde los 500.000 euros hasta los 400.000 euros porque el propio Javier Tebas le dijo que Carlos González cobraba menos y el propio fiscal subrayó que en otro procedimiento se ha presentado acusación por apropiación indebida contra González por cobrar 400.000 euros, con facturas en las que se señala “honorarios presidente”.

Ildefonso León, hermano de Jesús, durante una de las sesiones en la Audiencia Provincial. / MANUEL MURILLO

No dejaba de ser significativa la afirmación del Ministerio Público: “Jesús León contrata como presidente del Córdoba CF a Jesús León. Estamos ante dos contratos hechos por Jesús León, en virtud de los cuales el expresidente contrata a León (a él mismo) como administrador de Grucal y Aglomerados; esto es para que Jesús León apoye en la gestión a Jesús León”, detalló el fiscal, que remató comentando que le recordaba “a la escena de 'la parte contratante de la primera parte’ de Groucho Marx”, en clara referencia a la irregularidad, a su juicio, que se producía con el control del montoreño sobre todas sus sociedades. “Se autocontrata por 400.000 euros” al año, sentenció el fiscal.

“Estamos ante un delito de apropiación indebida, pero es que si la Sala no lo ve, estaríamos hablando de administración desleal, porque se le causó un perjuicio económico a la sociedad”, prosiguió el fiscal, que recordó que la defensa de León apeló al criterio “de caja única, que un empresario propietario de varias sociedades puede mover dinero entre ellas para atender necesidades. Es decir, que la caja de una sociedad sirva para cubrir las necesidades de otra, pero nunca para sacar dinero y dárselo a otra sociedad. Además, normalmente la caja única se puede hacer con una sola cuenta bancaria o con las cuentas de todas las empresas en un mismo banco. Entendemos que el caso que nos ocupa no es un caso de caja única”, opinó.

Sobre Fran López Valero, el financiero del montoreño, aseguró que era “cooperador necesario” en el entramado del entonces dirigente del Córdoba CF, así como “su hombre de confianza”, aunque reconoció que en su caso no hubo ningún tipo de enriquecimiento.

Después de poner en duda que los jugadores percibieran dinero en metálico, tal y como declaró Aythami Artiles, el Ministerio Público pasó a analizar la adenda al contrato de construcción de la Ciudad Deportiva y el millón de euros de indemnización cobrado por León directamente del Córdoba CF. “Nunca se ha sabido dónde está el documento original”, recordó el fiscal, para el que “la falsedad es evidente, así lo sostienen los peritos caligráficos que coinciden en que es un documento que podría haber sido fabricado. Carlos González niega la existencia de ese documento. Creemos además que el contenido de la adenda casa muy mal con el buen funcionamiento empresarial, porque ¿cómo va a firmar el super hábil Carlos González, según definición del propio Jesús León, un regalo de semejante calibre con esa adenda?” En ese documento se mantiene que si no se construía la Ciudad Deportiva, el Córdoba CF indemnizaba a Grucal con un millón de euros. Además, la Fiscalía recordó que en las memorias económicas del Córdoba CF no aparecía en aquellos momentos ningún apunte sobre esa previsión de abono. Sobre el delito de blanqueo de capitales, finalmente, la acusación pública insistió en que Jesús León y su esposa ingresaron 66.000 euros en una cuenta compartida provenientes del Córdoba CF, como estableció la Guardia Civil.

Por su parte, la acusación de Minoritarios del Córdoba CF defendió su presencia en la sala y reivindicó su legitimidad, ya que “la empresa no era propiedad al 100% de Jesús León”. “La defensa nos ha hecho creer que Jesús León podía hacer lo que quería con el Córdoba CF por tener la mayoría de las acciones, pero no era así”, reclamó.

Una vez finalizadas las acusaciones, hablaron un sector de las defensas, de ahí que en un futuro tenga que continuar el juicio con el resto de las defensas. Entre las primeras destacó la de la mujer de Jesús León, que pidió la absolución, aunque ya la Fiscalía rebajó su petición de pena de dos años y medio a dos años, con lo que evitaría su ingreso en prisión en caso de ser condenada. “No participó en ninguna operación de blanqueo de capitales”, dijo su abogada, y además “Seguimos pensando que el plazo de instrucción había prescrito y que se incorporaron conversaciones privadas violando su derecho al secreto de las comunicaciones”. Asimismo, la abogada de la esposa de León recordó que “el tipo penal de blanqueo exige que el origen de los fondos venga de una actividad delictiva previa. No se ha probado origen criminal de los bienes supuestamente blanqueados. Además, tampoco se ha probado que se quisiera encubrir u ocultar el origen de los bienes, pues todo se hizo por transferencia bancaria, declarada”.

Además, en su parte final, la defensa de la mujer de León aseguró que “la Guardia Civil ha reconocido que no analizó ni todas las cuentas bancarias de Isabel Madueño y sin comprobar la licitud del origen de los fondos. La Benemérita interpretó sin aplicar rigor técnico”.

Con un par de sesiones aún pendientes se levantó la antepenúltima. Sesiones que aún no tienen fecha, a falta de que la Audiencia y los abogados encajen sus respectivas agendas.

