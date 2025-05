«Todo el dinero que salió del club regresó al Córdoba CF»

Más de dos horas estuvo declarando Jesús León, expresidente del Córdoba CF, ante la Audiencia Provincial como epílogo al juicio que se sigue contra él por la presunta comisión de cuatro delitos: administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Si antes de su declaración la petición global al montoreño por parte de la Fiscalía se elevaba a los nueve años y medio de prisión, al finalizar y tras la redacción final del nuevo escrito de acusación, la petición se rebajó ligeramente, un año, ya que por el blanqueo se le piden ahora dos años (y no dos y medio) y por el resto de delitos, seis años y medio (y no siete, como era en el momento inicial del juicio).

El Ministerio Fiscal también dejó en dos los años de petición para la mujer de León, bajó ligeramente -a cinco años- a petición al director financiero del montoreño, Francisco López Valero, mantuvo en cuatro años y medio de cárcel para el hermano de León, Ildefonso, mientras que al otro hermano, José María, lo extrajo de la acusación, por lo que se marchó de la sala.

Si hay algo en lo que muchos de los presentes estuvieron de acuerdo es que Jesús León se preparó a conciencia su declaración. El montoreño casi parecía saberse de memoria todas y cada una de las miles de páginas del informe de actuaciones y respondía a la Fiscalía con seguridad. Fue llamativa la manera en la que narró su llegada al Córdoba CF.

La entrada en juego de Luis Oliver

«Carlos González, que es hábil, sabía que tenía una patata caliente» con el Córdoba CF en aquel 2017, según dijo León ante el tribunal, ya que el blanquiverde era entonces «un club abocado al fracaso y eso suponía bajar a Segunda B», una categoría que «es un pozo donde los ingresos de TV y otros desaparecen y Carlos González sabía que si el club bajaba estaba abocado a recuperar la categoría y mientras tanto era poner y poner dinero hasta tener la suerte de recuperar la categoría». Por lo tanto, para León, Carlos González «sabía perfectamente la situación del club, una patata caliente que tenía que soltar». Ahí apareció él, ya que construía la Ciudad Deportiva del Granada y Quique Pina puso en contacto a González con el montoreño para la Ciudad Deportiva del Parque del Canal, una relación en la que se mezclaron el interés de construcción con el de ser presidente del Córdoba CF. Sin embargo, «mi capacidad económica no era para poder abordar los 9,5 millones que costaban el Córdoba CF y Carlos González lo sabía perfectamente», aseguró.

Por eso entró en juego Luis Oliver, lo que dio lugar a aquellos movimientos de Carlos González, previos a la compraventa. Primero no puso ningún reparo y posteriormente manifestó a León su incomodidad con que estuviera en ella Oliver para, finalmente, aceptar la operación en enero del 2018. Sin embargo, León reconocía este lunes que también Javier Tebas estaba en contra del navarro: «No quiero que firme ningún contrato nadie vinculado a Luis Oliver», dice León que le manifestó el presidente de LaLiga en aquellos inicios en el Córdoba CF.

Sin embargo, en aquel primer medio año, el de la salvación, todo parecía controlado por el navarro, ya que León detalló y confirmó lo expresado hace unos días por Aythami Artiles y la manera en la que se pagaba a los jugadores -o a algunos de ellos- fuera de los cauces reglamentarios de LaLiga. «Pagar en b tiene unas connotaciones feas», dijo el montoreño, que prefería denominarlo como «pagos en efectivo». El dinero del Córdoba CF salía a empresas del hermano de León por medio de facturas de trabajos, éste recepcionaba dicho dinero y se lo entregaba a Teo Brea, director financiero entonces y mano derecha de Oliver, que era el encargado de pagar a los futbolistas. «Sólo a los jugadores de más caché», detalló León, que quiso dejar claro el poder de Brea: «Evidentemente, él sí que tenía las claves de las cuentas del club, hasta el punto que se llevó 260.000 euros de las cuentas el día del cese de Oliver. Y sí, en mi despacho había una caja fuerte, pero la llave la tenía él».

Un millón de euros

En otro momento de la declaración León regresó a González («siempre supo que yo era un candidato para comprar el club y me tuvo en la recámara y siempre le dije de que me tuviera en cuenta como candidato posible»), antes de entrar en la segunda parte de su mandato, porque «yo pasé de ser Dios a ser el diablo, pero hubo un momento en que fui Dios», recordó lacónicamente. Así, después de la salvación y la salida de Oliver, «Carlos González, junto con Luis Oliver, empieza un acoso y derribo», incluyendo un burofax del madrileño rescindiendo unilateralmente el contrato de compraventa del club. «Ahí se suma nuestra queridisima Magdalena Entrenas, que tiene el libro de accionistas y, siendo consejera, se le requirió para que lo entregara y no quiso. Y eso daba pie a tener riesgo de perder el club», relató.

Luego, Jesús León entró a relatar el asunto de la adenda del contrato de construcción de la Ciudad Deportiva, por la que cobró un millón de euros de la entidad blanquiverde. «Carlos González, Fran López Valero y yo sabemos que la adenda es real», manifestó el montoreño, que acusó a Andrés Delgado de mentir. «El documento lo redactan los servicios jurídicos del Córdoba CF. Andrés Delgado me envía electrónicamente el documento, lo imprimo, lo firmo, se lo doy a Lopez Valero y lo lleva al club. Se lo entrega a Delgado, que dice que en ese momento Carlos González no estaba y que tenía que recabar su firma. Reclamo, reclamo y reclamo y Delgado me envía al correo el documento con la firma de Carlos González», relató León, que hizo un planteamiento a la inversa. «Si tengo el 98,7% de la sociedad y quiero sacar un millón de euros de esta, lo llevo a la cuenta con socios y ya está. ¿Qué necesidad tengo yo de meter en juego un documento falso?», se preguntó el montoreño.

José María del Nido

Cuando llevaba hora y media declarando, León solicitó poder levantarse para seguir bebiendo agua, ya que la botella se le había acabado y dejó el detalle de que «José María del Nido me ayudó a descontar los pagarés por la venta de Guardiola y Aguado» al Valladolid, lo que le reportó otro pago por parte del Córdoba CF al que fuera presidente del Sevilla.

Finalmente, para las declaraciones en los días previos que señalaban que los consejos eran puros trámites, León blandió un fajo de folios con «las actas, 29 en total, de los consejos de administración del Córdoba CF, en los que se trataban cambios de entrenadores, fichajes o cumplimento normativo», expuso el que fue presidente del Córdoba CF hasta noviembre del 2019.

Finalmente, León respondió a su abogada. «Mis hijos han tenido problemas aquí. El mayor se llama como yo. No me merece la pena continuar aquí», en Córdoba, se lamentó el montoreño, exponiendo los problemas que han tenido él y su familia desde que fue detenido.

Este lunes, decimosegunda sesión del juicio que se sigue contra él, volvió a reiterar en dos ocasiones el mismo mantra: «Todo dinero que ha salido del Córdoba CF ha vuelto al Córdoba CF. Sin excepción alguna».

