El Córdoba CF acaba sin fuelle y cae sobre la bocina con el Mirandés

Regresaban las piezas, pero no los puntos. El Córdoba CF volvió a quedarse corto en casa, de nuevo ante un rival de postín, y sumó una derrota que escuece por cómo se dio y por lo que significa. Y es que el Mirandés no sólo se llevó los tres puntos de El Arcángel sobre la bocina (1-2), sino que dejó al descubierto, otra vez, las costuras de un equipo que no ha logrado acertar en su feudo en esta segunda vuelta. Ni el regreso de Alves -fugaz-, ni el buen tramo de Sala ni el empuje de Carracedo o un Obolskii enchufado -pero que sigue sin ver puerta- evitaron que el encuentro, de ritmo agitado y alternativas constantes en su mayoría, terminara escapándose en una contra y con un mensaje: hará falta afinar en las dos últimas citas que restan del calendario regular en Segunda División.

Recuperó efectivos Iván Ania tras varias semanas con la plantilla cogida con alfileres, y no le tembló el pulso a la hora de mover fichas. Hasta tres cambios introdujo el técnico respecto al once que plantó en Burgos, confirmando que cuando tiene a su once tipo, o al menos las piezas que suelen conformarlo, no duda. En la portería no hubo sorpresas: Carlos Marín volvió a quedarse bajo palos. Por delante, el eje de seguridad lo formaron Xavi Sintes y Rubén Alves -de vuelta-, escoltados por la dupla de laterales de confianza del asturiano: Albarrán se quedó en la derecha y Carlos Isaac por la izquierda, ya recuperado.

El centro del campo sí tuvo alteraciones. Isma Ruiz se cayó a última hora por molestias musculares, y su hueco lo ocupó Theo Zidane, que se mantuvo en la medular junto a Pedro Ortiz. A ellos se unió Álex Sala, de vuelta al ruedo tras tres jornadas en blanco. En ataque, tampoco hubo sorpresas. Tampoco nada se movió en punta, donde Obolskii parece haber ganado la batalla por la titularidad por el momento y tanto Jacobo González como Christian Carracedo se han hecho dueños absolutos de los costados, en los que no hay debate.

Arranque convulso

El primer aviso llevó la firma de Jacobo González. Un centro-chut envenenado, de esos que botan justo delante del portero y obligan a dudar entre blocar o despejar. Raúl Fernández optó por lo segundo, con más apuros de los esperados para una acción que parecía un simple ensayo sin intención.

El Mirandés, mientras tanto, buscaba los espacios a la espalda de la zaga cordobesista. Rubén Alves, aún algo falto de ritmo, tuvo que multiplicarse en un par de acciones exigentes. Álex Sala también sufrió en una conducción de Gorrotxa que por poco rompe líneas. La más clara llegó en una transición que cazó Iker Benito y que a punto estuvo de dejar solo a Panichelli en el área, tras ganarle la carrera a Sintes. El pase final, por fortuna para los locales, no encontró destino.

Pero quien no falló fue Hugo Rincón. Recibió un envío cruzado de banda a banda y la colocó con el interior directo a la escuadra de Carlos Marín. Un golazo que dejó helado a El Arcángel. Para colmo, en esa misma acción se rompió Rubén Alves, que apenas cumplido el minuto diez tuvo que dejar su sitio a Marvel tras tres semanas fuera de combate. Todo en contra desde el arranque.

Lance del primer acto entre el Córdoba CF y el Mirandés. / A.J. GONZÁLEZ

Un resbalón inoportuno de Álex Sala en zona prohibida abrió la puerta a una acción peligrosa del Mirandés. Alberto Reina condujo con picardía y cedió para Iker Benito, que se encontró en boca de gol. No acertó, eso sí, algo forzado por la buena presión de Carlos Isaac, que apareció a tiempo para incomodar el remate.

La respuesta local no se hizo esperar. Obolskii, muy activo, se topó con Postigo tras una galopada de Christian Carracedo, que llegó a internarse hasta las inmediaciones de Raúl Fernández.

Joel Roca también quiso la suya, pero Albarrán se llevó la carrera, justo para superar en el forcejeo al delantero rojillo cuando éste ya olía el mano a mano en solitario. Sin embargo, las costuras en el mediocampo blanquiverde seguían al aire… Otra desconexión de Álex Sala permitió al Mirandés armar una pared rapidísima que dejó a Panichelli con espacio y opción de disparo. Carlos Marín blocó bien abajo el intento del argentino. Y no sería la última del ariete cedido por el Alavés, que volvió a exigir al meta cordobés con un remate tras prolongación de Didie, obligando al capitán a una nueva intervención de mérito.

Cogió algo de impulso el Córdoba CF tras esa doble ocasión. Carracedo tuvo el empate en el 39’ tras una contra bien armada por Theo Zidane, aunque su disparo se le fue cruzado en exceso. Poco después, Sala lo intentó también desde cerca del área pequeña, tras un balón suelto, pero no logró precisar la dirección. Y justo antes del descanso, Carlos Albarrán firmó otra llegada peligrosa con un disparo escorado que se paseó por el área sin encontrar rematador.

Se reactiva la lucha

El segundo acto arrancó con el mismo aire. Theo Zidane fue el primero en agitar el árbol con un cabezazo que se marchó cerca de Raúl Fernández, mientras que Joel Roca replicó al instante con un disparo sin apenas ángulo que incomodó a Marín, aunque se perdió fuera. El duelo seguía vivo, con alternativas, y el Mirandés rozó el segundo tras una semivolea de Gorrotxa que lamió la cruceta. Antes, Marvel había firmado una acción de mérito -de mucho-, robándole el balón a Panichelli justo cuando el argentino ya saboreaba el gol.

Los cordobeses querían más y Jacobo fue el encargado de agitar el avispero. Y lo hizo con una de sus especialidades: una falta directa con aroma de folha seca, que bajó como un obús envenenado y exigió reflejos en el arco visitante. El madrileño, eso sí, no estará en la próxima cita en Ipurúa por acumulación de amarillas. Y es que apretaba el conjunto blanquiverde. Sala también probó suerte con un remate de espaldas, casi a lo pívot de fútbol sala, pero el balón murió entre un bosque de piernas rojillas. E Iván Ania movió el banquillo: dentro Ander Yoldi y Jon Magunazelaia, fuera Theo y Pedro Ortiz en la sala de máquinas.

La tuvo clarísima Joel Roca, una vez más. Esta vez con un intento de picadita de mucha calidad, repleta de intención, que se le marchó apenas unos centímetros por encima del larguero cuando en la grada visitante ya se coreaba el gol. Terminaron cantándolo los de casa, eso sí. Porque de una jugada embarrada, caótica y sin dueño en el área del Mirandés, emergió Jacobo con un disparo de exterior que, tras rozar en Ander Yoldi, acabó descolocando a Raúl Fernández. El 1-1 caía como una bocanada de aire en El Arcángel.

Carlos Albarrán se lamenta tras el segundo gol del Mirandés en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Y el intercambio de piezas no tardó en llegar, en un intento mutuo por deshacer el nudo táctico. Lisci, que ya había avisado que en Córdoba esperaba «puñetazos» por doquier, metió dinamita con Álex Calvo, Egiluz y Lachuer. Ania respondió inmediatamente: Casas arriba y José Calderón para apuntalar el carril zurdo.

Y quiso más el Córdoba CF. Con fe, con empuje, pero sin mucha idea y demasiado corazón. Álex Sala, desde la frontal, rozó el gol con un disparo seco que coqueteó con la red. Pero lo que llegó fue un zarpazo del Mirandés. Una contra quirúrgica, más bien, lanzada por un Izeta recién ingresado al verde que dejó clavado a Marvel antes de servir al segundo palo. Allí esperaba Tomeo, solo, libre de marca, para firmar el 1-2 y despachar el pleito. También, además, para hacer definitiva la maldición de este curso en casa: el conjunto califal no logró superar a ninguno de los candidatos al ascenso, salvando al Granada, al que cogió en mitad de tabla y le endosó una manita. Siguiente parada: Eibar, en la última salida del calendario.

Ficha técnica 1 - Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Isaac, Rubén Alves, Xavi Sintes, Carlos Albarrán, Theo Zidane, Álex Sala, Pedro Ortiz, Jacobo, Carracedo y Obolskii. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Marvel por Rubén Alves (11’), Ander Yoldi por Theo Zidane (61’), Jon Magunazelaia por Pedro Ortiz (61‘), Calderón por Carlos Isaac (76’), Antonio Casas por Obolskii (76’). 2 - CD Mirandés: Raúl Fernández, Hugo Rincón, Gorrotxa, Panichelli, Alberto Reina, Tomeo, Postigo, Juan Gutiérrez, Joel Roca, Iker Benito y Víctor Parada. Entrenador: Alessio Lisci. Cambios: Dadie por Iker Benito (30’), Álex Calvo por Iker Benito (76’), Egiluz por Postigo (76’), Lachuer por Alberto Reina (76’), Izeta por Joel Roca (88’). Goles: 0-1 (11’) Hugo Rincón. 1-1 (70’) Ander Yoldi. 1-2 (89’) Tomeo. Árbitro: Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán). Tarjetas: a Juan Gutiérrez (4’), Carracedo (39’), Jacobo (53’). Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, ante 15.229 espectadores.

