Ander Yoldi: “No hemos sabido manejar el partido”

El atacante Ander Yoldi declaró a la conclusión del encuentro ante el Mirandés que “ha sido un partido en el que creo que nos ha costado entrar, sobre todo la primera parte, en la que han sido superiores. En la segunda sí que hemos sabido darle la vuelta, hemos jugador mejor que ellos, considero”.

El autor del gol blanquiverde ante el Mirandés apuntó que en la segunda parte “nos hemos encontrado con el gol, que nos ha venido mejor todavía. Después, no hemos sabido manejar el partido. Queríamos la victoria en casa, con nuestra afición. No sé si nos hemos precipitado o no hemos sabido manejar el final del partido, porque en una contra nos han hecho el 1-2”.

Ander Yoldi hizo una valoración de su participación en el Córdoba CF desde que llegó al club en el pasado verano. El atacante señaló que “en los últimos años he jugado más en la banda izquierda, puede ser que me sienta más cómodo en esa posición. Respecto a los minutos en el Cordoba CF, no puedo decir nada. Solo puedo decir que juegue uno, o 30, voy a dar todo lo que tenga en el partido”.

Falta de minutos

Yoldi se quejó de su falta de minutos a lo largo de la temporada. “Hago un balance, sobre todo, de aprendizaje. Puede ser que no terminaba de confiar en mí. Pasé una época mala, en cuanto a confianza personal, ahí admito que no estuve bien, me pesó mucho todo. No supe responder o manejarlo. Pero considero que estoy dándole la vuelta, que en los últimos partidos estoy haciéndolo bien, considero. Yo voy a dar todo lo que tenga, esté mejor o peor. Lo que nunca se me podré reprochar es que no dé todo hasta el último día que esté aquí”.