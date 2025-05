Alessio Lisci, entrenador del Mirandés: "Es imposible ir confiado a jugar contra el Córdoba CF fuera"

Como poco menos que de «extremadamente difícil» pero que «concede» catalogan al Córdoba CF por latitudes norteñas, concretamente desde Miranda del Ebro, en Burgos, de donde por segunda semana consecutiva saldrá el rival de los de Iván Ania para su jornada de Liga. Será en esta ocasión el Mirandés, que este lunes a partir de las 20.30 horas probará la renovada fortaleza casera del bloque blanquiverde en El Arcángel. Y ante esa cita, el entrenador jabato, Alessio Lisci, trató de avanzar algunos de los peligros que detecta en torno al combinado cordobés: «Es imposible ir confiado a jugar contra el Córdoba CF fuera de casa», señaló tras la sesión de trabajo de los suyos durante este sábado.

E hizo especial hincapié el romano en las virtudes del juego ofensivo, incidiendo, sobre todo, en la verticalidad por banda, con Christian Carracedo como uno de los nombres propios de los que menos se fía: «El año pasado hizo una temporada increíble y este lo está haciendo mejor aún, siendo debutante. Ahí entra el trabajo del cuerpo técnico, que ha sabido explotar sus virtudes», indicó.

Respecto a la plantilla al conjunto, Lisci también quiso subrayar la armonía entre futbolistas jóvenes y experimentados -que son los que manos- trabajando esta campaña bajo las órdenes de Ania. «Es un equipo que me gusta a nivel individual, tiene jóvenes muy interesantes. También gente más experimentada. Me gusta mucho a nivel colectivo, tiene muchos automatismos, explota mucho el juego por fuera. Tenemos que saber contrarrestarlos. Es un partido en el que vamos a recibir puñetazos y también hay que darlos», avisó.

En «euforia máxima»

Y pese a que no se fían por territorio burgalés, también reconoció su preparador que el clima que impera estas semanas en su vestuario es nada menos que de «euforia máxima», a tan solo un punto, además, de certificar la clasificación matemática para la fase de ascenso. «Estamos en una posición privilegiada, depende de nosotros hacer un punto y entrar en play off, que sería algo muy grande. En caso de lograrlo, habría que celebrarlo. Es algo increíble y no sabemos si va a volver a pasar. Aquí cualquier logro hay que celebrarlo, ojalá se dé esta semana»

«Nuestro objetivo es asegurar el play off, es lo más importante. Cuando seamos capaces de asegurarlo, ya veremos si podemos mirar más arriba o intentar asegurar la mejor plaza posible. Estamos muy focalizados en esto. Con un punto, o igual cero, se va a conseguir algo que se va a quedar siempre aquí, siempre se hablará de estos jugadores», zanjó.

