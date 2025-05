El Mirandés vuelve a verse con el Córdoba CF en el ‘Anduvarcángel’

El del próximo lunes será el décimo encuentro en el que se enfrenten el Mirandés y el Córdoba CF, todos en Segunda División A y los antecedentes son más que negativos para el conjunto blanquiverde, con un historial tétrico ante los burgaleses. El Córdoba CF sólo ganó uno de los nueve enfrentamientos previos. Eso sí, por goleada. Pero fue en Anduva (0-3) y en unas circunstancias muy diferentes a las actuales. Era el final de la temporada 2015-16 y el Córdoba CF había llegado a liderar la clasificación en la primera mitad de aquella Liga, a las órdenes de José Luis Oltra. Desde la planta noble se apostó por no reforzar el equipo en el mercado invernal, a pesar de que le grupo daba muestras de que, con lo que había, no le daba para toda la temporada. Así, sólo llegó Eddy Silvestre en la ventana de enero y aquel Córdoba CF fue perdiendo fuelle paulatinamente hasta, incluso, salir de los puestos de play off de ascenso. De hecho, aquella visita a Anduva se planteaba como la del regreso del Córdoba a puestos de eliminatorias de ascenso, mientras que el Mirandés había terminado su temporada. De hecho, los rojillos no ganaron ninguno de los últimos cinco encuentros de Liga, por lo que el partido en Anduva fue un paseo blanquiverde.

Sólo un triunfo y en Anduva

Los otros ocho encuentros entre el Mirandés y el Córdoba CF se saldaron con empate o triunfo jabato. En Anduva, dos victorias, dos empates y la derrota referida, mientras que en El Arcángel, el Mirandés ha encontrado, hasta ahora, su segundo hogar, al que bien podría llamar ‘Anduvarcángel’. En su primera visita al coliseo ribereño, de hecho, certificó una salvación para evitar el descenso a Segunda División B. Fue en la temporada 2012-13, aquella que terminó de manera esperpéntica con la incomprensible destitución de Rafa Berges y la llegada de Juan Eduardo Esnáider. Con el Córdoba CF ya de cuerpo presente, el Mirandés consiguió ganar (1-2) y evitar el descenso en la penúltima jornada de Liga, última en El Arcángel. Un año después, nuevo jarro de agua fría para los blanquiverdes, que a los mandos de Albert Ferrer intentaban remontar en la tabla en la campaña que terminó con el ascenso a Primera División. Pero el Mirandés pilló a contrapié al Córdoba CF del Chapi, que ya había espantado los fantasmas del descenso y, de hecho, se colocaba a sólo tres puntos de los play off. Con todo, el Mirandés pudo llevarse la victoria en los últimos minutos ante un Córdoba CF que no terminaba de convencer, aunque lo cierto es que había pasado de la depresión total a la irregularidad, fase previa a lo que ocurriría en el último mes de Liga, con un ascenso inesperado en el horizonte. Aquel punto, con golazo de Pedro Sánchez, supo a gloria.

López Silva, rodeado de jugadores jabatos, el día de la salvación del Mirandés en El Arcángel. / FRANCISCO GONZÁLEZ

En el último play off a Primera jugado por el Córdoba CF –por ahora-, también mojó el Mirandés en El Arcángel. De hecho, se llevó el triunfo ante el equipo de Oltra. Jugaban los jabatos en la primera vuelta en el coliseo ribereño y mostraron que los partidos en casa serían un suplicio para aquel conjunto blanquiverde. Ganaron 1-2 y ya entonces Oltra avisaba de que “la clasificación no nos debe nublar las decisiones”, en referencia a que el Alavés se escapaba en la clasificación y a que aquel equipo necesitaba refuerzos que nunca llegaron. El Mirandés, en inferioridad, se llevó los tres puntos, a pesar del mejor juego blanquiverde.

Urko evita la derrota en el 94’

Hace ocho años de la última visita, hasta ahora, del Mirandés a El Arcángel. Y fue la ocasión en la que más cerca estuvieron los rojillos de volverse a Miranda de Ebro con la primera derrota en Córdoba. El conjunto cordobesista se adelantó accidentalmente con un gol de rebote de Caro, pero el partido finalizó en un mitin cordobesista. Urko Vera (que ya en la 2013-14, en el Eibar, fue verdugo y también en su etapa en el Hércules) volvió a ajusticiar al Córdoba CF con un gol en el 94 que hacía justicia, ya que uno de los dos únicos jugadores salvables en aquel encuentro fue Kieszek, con dos paradones. El otro fue Javi Galán, muy por encima del nivel del equipo que entrenaba Carrión, que se vio incapaz de superar al entonces colista de la Liga. De hecho, aquel Mirandés terminó perdiendo la categoría, a la que regresó dos campañas después.

Esta temporada, el Mirandés vuelve a su segunda casa, el ‘Anduvarcángel’, estadio en el que después de cuatro visitas aún no conoce la derrota. Y ahora lo hace como gallito de la competición, ya que se juega nada menos que el ascenso directo contra el Elche o el Levante, entre otros. Pero en lo que se refiere a presupuesto continúa siendo el mismo club humilde de siempre, en eso nada ha cambiado. El actual Córdoba CF deberá cambiar esa constante de resultados positivos del Mirandés en Córdoba, a pesar de que su trayectoria en casa, en esta segunda vuelta, no está siendo brillante, precisamente. n

Suscríbete para seguir leyendo