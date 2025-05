Isma Ruiz, tras su renovación: “Yo si firmo aquí es por algo, por soñar con algo grande”

Se sigue moviendo el Córdoba CF por su mercado interno en esta recta final de temporada en Segunda División, en la que anda repartiendo los esfuerzos entre cerrar nuevos refuerzos para el próximo proyecto y también asegurarse la continuidad de algunos de los pilares de su esquema. En ese sentido, el último en sumarse a la lista de renovaciones ha sido Isma Ruiz, que si bien contaba con contrato vigente hasta 2026, ha decidido extender su vinculación con el club por otras dos temporadas. «Yo si firmo aquí es por algo, por soñar con algo grande. A quién no le gustaría jugar en Primera División. Me dijeron de renovar, no me lo pensé dos veces. Mi club era el Córdoba CF y estaba dispuesto a ello. Toda esta confianza depositada en mí espero demostrarla en el campo con muchos éxitos», afirmó satisfecho el granadino este viernes en la sala de prensa de El Arcángel, por la que, al menos, seguirá apareciendo hasta junio de 2028.

Enchufado e ilusionado

Y es que en apenas dos campañas el de Gójar se ha destapado como uno de los mayores talentos de presente y futuro de la entidad. Ya fue clave el pasado curso a la hora de certificar el ascenso, dejando un rendimiento de menos a más para acabar siendo indiscutible, mientras que este año, el del retorno al fútbol profesional, ha vuelto a subir el nivel bajo la batuta de Iván Ania, su técnico: «El míster ha sido una pieza fundamental para mí. Cuando llegué, me dijo que ya había reforzado el mediocampo y que tenía que ganarme el sitio. Juntos hemos seguido creciendo, un ascenso y este año también ha sido exitoso», señaló.

Tanto así que se ha convertido en la segunda pieza de campo más empleada en la plantilla a lo largo del presente campeonato, tan solo por detrás de Christian Carracedo. Además, confesó el ex nazarí que había recibido otras ofertas: «Es cierto que ha habido interés de otros equipos, pero mi primera opción siempre ha sido el Córdoba CF, así lo valoré con mi gente y alrededor. Había equipos, pero en segundo plano», manifestó.

Isma Ruiz abraza a Monterrubio durante el acto de su renovación. / A.J. GONZÁLEZ

El momento deportivo

Por otra parte, es una obviedad que la escuadra blanquiverde atraviesa aguas de relativa incertidumbre en este último arreón de Liga, con la opción de engancharse a la fase de ascenso prácticamente desechada -aún no de forma matemática-, la salvación en un puño desde hace varias jornadas y aún algunas fechas por delante entre la pasada visita al Burgos y el duelo del próximo lunes frente al Mirandés (20.30 horas). «Afrontamos los partidos con la misma intensidad, somos un equipo joven, cada vez queremos más. Aunque queden tres partidos, vamos a ir a lo nuestro. Creo que en la clasificación hay que intentar quedar lo más arriba posible. En el Reino somos grandes y podemos ganar a cualquier equipo», zanjó.

Patrimonio del club

«El día tiene un valor más allá que una simple renovación contractual. Anunciamos la renovación de uno de nuestros futbolistas más importantes, consolidamos un proyecto, identidad, un futuro. Hace un par de días hablábamos de un proyecto con rumbo, estabilidad y futuro. Esto es una prueba de ello. Renovamos una pieza clave de nuestra columna vertebral del equipo, sobre la que pivota la construcción del equipo. Le conozco desde que tenía 14 o 15 años. Le firmé su primer contrato profesional, hoy es un día muy importante, verlo aquí, maduro, consolidado y comprometido con el escudo. Siendo uno de los futbolistas líderes de este proyecto», sostuvo también Antonio Fernández Monterrubio, CEO de la entidad, presente a lo largo del acto oficial en torno al «8».

«Es un chico al que le tengo especial cariño, no sé si darle la enhorabuena a él o dárnosla a nosotros mismos. Conseguimos la estabilidad con gente tan especial, no solo en el verde, sino en lo personal», añadió Juanito, director deportivo blanquiverde.