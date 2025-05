Álex Sala, jugador del Córdoba CF: "Tengo un año más de contrato, ya veremos lo que pasa en verano"

Ha bastado un curso con minutos de verdad para que Álex Sala (Barcelona, 2001) revele todo lo que es: un mediocentro sobrio y fino, con lectura privilegiada y personalidad de veterano pese a sus 24 años. En su primera experiencia real con continuidad en el fútbol profesional, el catalán ha dado un salto de calidad tan evidente como decisivo para que el Córdoba CF haya firmado una temporada notable -como mínimo- en su regreso a Segunda. Y se ha erigido en uno de los pilares del equipo, y por ende, en uno de sus activos más codiciados. Su nombre no sólo resuena ya en la categoría de plata, precisamente, sino que ha despertado también el interés de clubes de superior rango. Pero mientras el mercado asoma en el horizonte, el «6» blanquiverde se agarra al presente -y a su año más de contrato- con la tranquilidad de quien ha hecho de El Arcángel su casa en casi dos temporadas. Allí, entre fútbol, consola y llamadas con amigos lejanos, el centrocampista se siente «importante» en un vestuario joven, unido y ambicioso. Y aunque anda algo tocado físicamente, avisa ilusionado: ya mismo vuelve al verde.

Su situación actual

-Lleva unas semanas ‘tocado’ físicamente, ¿cómo se encuentra?

Mejorando, salí del último partido que jugué en casa con unas pequeñas molestias y desde entonces hemos estado trabajando. Es cierto que estos últimos partidos no he participado, pero pronto estaré otra vez de vuelta con el equipo, seguro.

-Coincidió la lesión con uno de sus mejores momentos de forma de la campaña. Cuando mejor estaba, le tocó parar. Imagino que ha sentido cierta impotencia al respecto.

Al final es cierto que estaba, creo, en mi mejor momento. Justo me tocó parar por esas molestias, aunque por suerte no ha sido nada importante, nada que me vaya a impedir parar mucho tiempo. Tanto yo, personalmente, como en el equipo, estamos tranquilos.

-Cabe recordar que esta no es su primera temporada en Segunda, ya pudo debutar con el Girona, aunque solo sumase unos minutos hace cuatro cursos. Sí que es la primera en la que tiene continuidad real, sin embargo.

Es cierto, pude debutar. Aunque estuve con el Girona, no tuve demasiado minutos, pero sí pasé con el equipo un año entero y estuve viviendo todo desde dentro, debuté en la división. Allí jugué dos partidos de Liga y también uno de Copa del Rey. Este año está siendo diferente, claro. Creo que desde fuera se ve que estoy feliz, que estoy jugando a un gran nivel. Entonces, no lo escondo, estoy contento, con ganas de más, ganas de seguir jugando y seguir mejorando siempre.

-¿Y cómo de importante se siente en este Córdoba CF?

Sinceramente, me siento una pieza importante en el equipo. El míster me ha dado esa confianza, los compañeros también, y desde ahí lo afronto para intentar ayudar yo también en lo que pueda y entre todos conseguir el objetivo. Eso es algo que el jugador agradece.

-Está mostrando una versión incluso mejor que la del pasado curso en Primera RFEF. ¿Le ha venido bien el cambio de categoría? ¿Cómo ha afectado a su fútbol o qué diferencias ha apreciado?

Creo que este año he dado un pasito más. Estoy contento, puedo seguir mejorando, tengo muchas cosas que mejorar aún, pero bueno, sí que es cierto que igual este año he subido un poquito el nivel. La segunda división es un poquito diferente a la Primera Federación. Cualquier estadio al que vas, todos son campos más o menos parecidos al nuestro, grandes, con un poquito más de espacios… Creo que todo eso me beneficia por mi forma de jugar, hace que me sienta más cómodo.

Álex Sala, junto a la alfombra personalizada del Córdoba CF en El Arcángel. / VÍCTOR CASTRO

-Además, también se ha enchufado en los últimos metros. Suma cinco goles y cinco asistencias en lo que va de temporada.

Era algo también que tenía en la cabeza, dar más en los últimos metros, o haciendo yo más goles o ayudando a mis compañeros a hacerlos. Es algo que sé que tengo la capacidad de hacer, pero que hay que hacerlo. Es cierto que este año lo estamos consiguiendo, tanto por mi parte como gracias al equipo, a todos, pues las situaciones que he tenido las he logrado mandar adentro.

-Y la grada se lo está reconociendo. El Arcángel se ha rendido a algunas de sus actuaciones.

Sí, es increíble. Me acuerdo muchas veces del partido de Granada y creo que eso lo voy a recordar siempre. Fue mi primer doblete en el fútbol profesional, delante de nuestra afición, disfrutamos tanto nosotros como ellos, mucho. Entonces, al final esa conexión que hay con la afición del equipo, pues es algo muy bonito y que sin duda nos ayuda muchísimo.

No se moja con el futuro

-Es por ese buen rendimiento por lo que su nombre ha aparecido en el radar de otros equipos, algunos de superior categoría.

Yo tengo un año más de contrato. Creo que cuando un equipo hace una temporada como la que hemos hecho nosotros, llama mucho la atención afuera, es normal. Yo particularmente, también creo que estoy dando un gran nivel… Ahora estoy centrado en volver lo antes posible y ya veremos qué pasa en verano. Mi situación ahora mismo es completamente normal. Al final eso no depende de mí, sino de mi agente. Yo estoy centrado en lo mío, que es lo deportivo.

-Algunos compañeros, como Carlos Marín, que fue el último, han ido extendiendo sus vinculaciones. ¿Ha habido alguna conversación para ampliar su contrato?

Es eso, me queda un año más de contrato, así que creo que ahora mismo tanto el club como yo estamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa. Al final, hay que tomar la mejor decisión para el club, para mí, para todos y bueno, paso a paso. Ahora mismo todo está como al comienzo de temporada.

-Es su segundo año en el club y la ciudad, el primero como futbolista en propiedad de la entidad blanquiverde. ¿Fue difícil la decisión de desvincularse del Girona?

Desde que llegué estuve muy a gusto. El año pasado teníamos un vestuario increíble y eso también hace que un jugador que viene de fuera se adapte súper rápido. Yo, al ser de Barcelona, estaba lejos de la familia, pero era como si estuviera en casa, entonces no fue una decisión que tuviera que pensar mucho. El club pronto se puso en contacto conmigo para ver si yo estaba dispuesto a estar aquí y por supuesto que yo veía que estaba a gusto y que podía crecer aquí, así que no lo dudé. Al final creo que un jugador busca estabilidad con un sitio donde pueda rendir y a la vez se confía en él y creo que fue así, por eso yo renové aquí.

Cuando logramos el ascenso, yo ya había firmado aquí. Aquello fue mágico, nunca había vivido un estadio tan lleno ni un partido tan bonito. Te motiva más, ver que la ciudad está volcada, que al equipo le salen las cosas… es algo que te pone la piel de gallina y todos queremos vivir.-¿Y cómo es su vida en la ciudad? ¿Tiene algún lugar o rincón predilecto?

Desde que llegué la vida aquí ha sido sencilla. Es cierto que mi familia baja mucho a verme, amigos míos, un poco toda mi gente cercana sí que es cierto que baja mucho. Mi día a día es muy tranquilo, se basa normalmente en entrenar, descansar y poquito más, pero también me gusta pasear, por ejemplo. En Córdoba ya es como si estuviera en casa, sinceramente.

-¿Cómo es el Álex Sala del día a día?

Como decía, me considero bastante sencillo. Mis tardes suelen ser también de estar con amigos, jugando a la consola o algo parecido. Hablo con ellos todos los días, aunque los tengo lejos. También trato de ver mucho fútbol, sobre todo. Si hay fútbol, me gusta verlo. Cuando no estoy centrado en entrenar o en los partidos, sigo viéndolo. Entonces, al final, suelo echar muchas horas con videojuegos y viendo fútbol.

-¿Cómo definiría su rol en el vestuario? ¿Con quién o quiénes se lleva mejor?

Es cierto que soy joven, tengo 24 años, pero a la vez la plantilla también. Somos todos muy jóvenes, entonces creo que cada uno aporta un poquito sus virtudes, eso es lo que hace que al final se nos vea tan unidos. Creo que uno de los éxitos desde que yo estoy aquí ha sido el vestuario, desde que yo llegué somos como una familia, estamos todos juntos siempre. Hemos tenido malos momentos, tanto este año como el pasado, pero cada uno intenta aportar desde su experiencia. Todos tenemos nuestro rol y ese es uno de los éxitos sin lugar a dudas. Me siento importante aquí. Después, personalmente me junto mucho con Adilson, con Marvel, con Casas, con Carlos Marín… podría decir muchos nombres, pero quizás esos son los más cercanos.

-En cuanto a Iván Ania, ¿cómo es su relación?

Es buena. El míster es una persona cercana, tanto para lo bueno como para a veces cuando te tiene que decir algo malo. Creo que eso es bueno. Tenemos una buena relación. Él quiere lo mejor para el equipo, yo también, entonces creo que es una línea que seguimos los dos. Él es vecino incluso de algunos compañeros de la plantilla, pero no es mi caso, sería raro (ríe).

Álex Sala, junto al escudo del Córdoba CF en la zona mixta de El Arcángel. / VÍCTOR CASTRO

En un momento histórico

-Este curso ha formado una sociedad muy productiva en mediocampo con Isma Ruiz. Cada vez que ambos están disponibles, Ania no se lo piensa.

Con Isma ya estuvimos el año pasado, que es una parte fundamental del equipo. Él me hace mejor a mí y yo lo hago mejor a él, igual que los demás compañeros que también han participado. Se ha visto que cuando él no ha estado o yo no he estado, el equipo sigue rindiendo bien. Eso es porque, sinceramente, en el medio campo tenemos un pedazo de nivel. Esa competencia es buena, tanto para los que jugamos más minutos como para los que no, porque al final te hace elevar el nivel. Hace que, si tú no estás bien, pues sale el otro compañero que le aporta al equipo lo mismo o más.

-Desde el club se sigue lanzando un mensaje ambicioso en esta recta final de campeonato. ¿Cómo se vive por parte de los jugadores?

Yo personalmente creo que hasta que no haya posibilidades, no hay que quitar ese objetivo. Ahora es algo más complicado, es cierto, pero ya cumplimos nuestro primer objetivo, que era la permanencia, y ahora este es el siguiente. Entonces, cuando veamos que no es posible porque no nos dan los puntos, pues ya se verá, pero de momento estamos ahí. En Segunda División no se sabe qué pasa cada fin de semana, entonces tenemos que salir a ganar cada partido y si podemos meternos ahí…

-Se nota ese cansancio típico de los finales de temporada en la plantilla.

Sí, se nota. Creo que son muchos partidos. Muchos venimos de lo que no es la Segunda División e igual no estamos acostumbrados. Es cierto que el año pasado, con el playoff, igual acabamos jugando muy parecido… Es cierto que igual ahora, en el tramo final, está habiendo un poquito más de lesiones, o ya no lesiones, sino molestias. Igualmente, creo que tenemos una gran plantilla, que cada partido que llega, aunque haya bajas, las suple con garantías. Entonces, por eso estamos todos tranquilos en ese aspecto.

-¿Cómo calificaría la temporada del Córdoba CF? ¿Y la suya personal?

La temporada del equipo creo que ha sido excelente, aún nos quedan varios partidos, pero creo que el resumen que hacemos todos es ese, que ha sido excelente. Hemos estado a la altura de la competición y ha sido una sorpresa para mucha gente que nos ha visto. Luego, personalmente, creo que mi temporada también ha sido muy buena, me he adaptado muy bien a la categoría. Ha sido un año de aprendizaje, tanto para mí como para mis compañeros, que somos un poco menos expertos. Estoy muy contento.

-Habiendo logrado ya un ascenso, ahora una permanencia y, además, habiendo despuntado en Segunda División, ¿cuál sería su siguiente objetivo?

Obviamente miramos un poco al futuro, pero mientras las matemáticas nos digan que aún podemos quedarnos con el presente, vamos a tratar de hacerlo. Lo pensamos, pero como tal no hemos hablado nada del año que viene porque aún nos quedan partidos pendientes y estamos centrados en ellos. Nunca se sabe, somos optimistas, porque si se presenta la oportunidad, hay que estar ahí. Así que supongo que nuestro objetivo es acabar lo mejor posible esta temporada, aunque somos ambiciosos, tanto ahora como de cara a lo que venga más tarde cuando toque, eso siempre. Después, en lo personal creo que no tengo ningún objetivo fijado, al menos algo concreto. Al final, creo que el hecho de haber llegado aquí, tener un ascenso, haberlo hecho bien este año a nivel individual, ver que el equipo ha estado excelente… todo eso ya es un premio. Siendo sincero, más que pensar más allá, me trato de centrar en el presente, disfruto de haber estado aquí, de haber vivido un ascenso, que fue algo increíble. Esta temporada también la he disfrutado muchísimo. En el futuro, Dios dirá… Me quedo con el presente, porque creo que es lo que va a hacer que el día de mañana, tanto el club como los jugadores, como todos, seamos mejores.

-¿Algo que le gustaría añadir para terminar?

Sí, hablarle a la afición. Les agradezco todo el apoyo que tenemos por parte de ellos. Jugar en casa es un privilegio que tenemos, porque se siente mucho la afición, nos sentimos queridos. Yo, personalmente, también siento el apoyo de ellos. Les pido que esas ganas que tiene la afición de ver al equipo ganar, pues que siempre estén ahí, porque para el equipo es una parte imprescindible.

Álex Sala, en el túnel que da acceso al terreno de juego de El Arcángel, junto a leyendas del club. / VÍCTOR CASTRO

