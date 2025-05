Monterrubio, CEO del Córdoba CF: "Por primera vez, este año no habrá números rojos"

El Córdoba CF ha alcanzado un punto de madurez institucional que invita a la reflexión. A falta de tres jornadas para el final de una temporada en la que aún sobrevive un pequeño hilo de esperanza por engancharse a la lucha por el play off a la máxima categoría, Antonio Fernández Monterrubio ha querido detener el reloj y echar la vista atrás. Y es que se cumplen prácticamente dos años de su desembarco en la entidad, en un momento de reconstrucción absoluta. Hoy, con el equipo asentado en Segunda, la estabilidad económica en la mano y un nuevo vínculo con la afición, el CEO blanquiverde ha radiografiado el camino andado y el que está por venir.

«En los próximos días, no sé realmente cuándo, se cumplen dos años de mi llegada, cuando decidí liderar este proyecto de regreso al fútbol profesional. Es el momento de hacer un poco de balance de estas dos temporadas», comenzó reconociendo el dirigente sevillano, en una comparecencia celebrada en en el antepalco de El Arcángel.

Deportivamente, dos éxitos: ascenso y patrimonio

Para Monterrubio, el gran éxito de su mandato se resume en dos pilares clave. «El primero, lógicamente, es el deportivo. Ha habido dos claros éxitos: el ascenso a Segunda División después de cinco años fuera del fútbol profesional. También hay que destacar la creación de patrimonio. Creo que hemos creado patrimonio con activos que son, a día de hoy, atractivos. Son gente joven, con talento, y que empiezan a sonar en el mercado», subrayó.

Pero todo ello, recalcó, sin comprometer la economía del club. «Este crecimiento deportivo se ha hecho sin comprometer la parte económica», incidió, como antesala del análisis más profundo en ese sentido.

Avances en la estructura institucional

A nivel institucional, el consejero delegado no dudó en calificar algunos hitos como «históricos». El primero, la cesión del estadio, obtenida tras más de tres décadas de gestión externa. «Después de 33 años hemos conseguido tener algún papel. De alguna forma también me da un poco de, entre comillas, vergüenza destacar esto, porque no sería una cosa destacable, pero lo es como hecho histórico», afirmó.

Aunque se trata de un «convenio puente», el sevillano apuntó ya a la siguiente meta: una cesión de largo recorrido que permita al club «una explotación del estadio mucho más económicamente sostenible». Y, en paralelo, destacó otro hito relevante: el naming del estadio. «Nos permite poner la marca del Córdoba CF a nivel internacional y seguir creciendo en esta línea», explicó seguidamente.

«Hemos reconectado con la afición»

Otra de las grandes obsesiones del proyecto desde el primer día fue reforzar -o recuperar- el vínculo perdido entre el club y la grada, sensiblemente deteriorado tras la mala campaña 2022-2023 en Primera Federación. A día de hoy, el dirigente se mostró convencido de que ese objetivo está más que superado. «Creo que la gente está de nuevo con el equipo. Hace dos años veníamos de una debacle deportiva, había una desafectación clara del aficionado con el equipo. Creo que hemos conseguido que la gente se reconecte», valoró, aludiendo al crecimiento exponencial de la masa social. «Hemos batido récords. El crecimiento de abonados... ahora somos casi 17.000 de verdad», enfatizó.

Además, en cuestión de venta de merchandising del club y camisetas, los números también han logrado máximos históricos, sostuvo.

Camino de ser viable y sostenible

Por último, en el bloque económico, Monterrubio quiso detenerse en la filosofía de mercado. «Podría comentar que, como decía, todas estas decisiones que hemos tomado de atraer talento y de crear activos en el club, lo hemos hecho sin comprometer el medio y el largo plazo del club. Estamos en el camino de hacer un club sostenible económicamente», apuntó, antes de lanzar una de las afirmaciones más potentes de su intervención: «Por primera vez en la historia de esta entidad, este año no habrá números rojos en nuestras cuentas anuales».

El Córdoba CF, según dijo, está preparado para competir con recursos propios, sin hipotecarse. «El club está en el camino de ser viable, de ser sostenible y de poder funcionar y competir con garantías en la Liga con sus propios recursos», recalcó, también huyendo de otros modelos que requieran, como en algunos casos, inyecciones de capital reiteradas por parte de la propiedad. «Me han dejado trabajar con total libertad. Creo que este respaldo al proyecto en tantos años da una estabilidad que es muy importante para un club», añadió para finalizar.

