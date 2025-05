El Córdoba CF y su mercado interno: Isma Ruiz hasta 2028, Sala con contrato y Casas en el alambre

Entre otros frentes, la planificación del Córdoba CF para el curso 2025-2026 no se detiene. Aunque el desenlace competitivo del presente campeonato aún guarda un último hilo de esperanza en clave de play off, el proyecto encabezado por Antonio Fernández Monterrubio trabaja con la mirada firme puesta en el futuro. En ese horizonte, Isma Ruiz ocupa un lugar protagonista. El mediocentro granadino ha rubricado su consolidación definitiva como motor de la medular blanquiverde, y la entidad ha respondido con una apuesta clara.

«Puedo decir, a falta de firma, que Isma Ruiz estará con nosotros hasta 2028», anunció el CEO cordobesista este miércoles en El Arcángel. Un compromiso que amplía dos años más el vínculo vigente del jugador con la entidad, hasta elevarlo a un mínimo de cinco temporadas vistiendo la elástica cordobesista.

El de Gójar aterrizó en Córdoba tras finalizar su etapa en el Granada y un paso breve por el Ibiza, sin hacer demasiado ruido. Pronto, sin embargo, se ganó un sitio en el esquema de Iván Ania, primero como recurso de calidad en la temporada del ascenso y, este curso, como indiscutible. En la presente campaña ha disputado 35 de las 39 jornadas ligueras, todos ellos como titular, acumulando 2.962 minutos y anotando dos goles. Solo Christian Carracedo, con 3.025 minutos, ha estado más tiempo sobre el césped que él. Su sociedad con Álex Sala -y con Pedro Ortiz como principal añadido en esta segunda vuelta- ha sido una de las más equilibradas del centro del campo en la categoría.

Sala y Casas, incógnitas abiertas

Precisamente el futuro de Álex Sala fue otra de las cuestiones abordadas por Monterrubio. El mediocentro catalán, con contrato en vigor, ha sido vinculado en las últimas semanas a varios equipos de Primera División. Desde el club, sin embargo, no se contempla otra opción que su continuidad. «Álex Sala es jugador del Córdoba CF. Tiene contrato en vigor y esperamos que esté muchos años con nosotros», despachó el consejero delegado, sin alimentar especulaciones.

Más compleja se presenta la situación de Antonio Casas. El rambleño, referente ofensivo desde la Primera RFEF, sigue sin responder a la oferta de renovación planteada por el club. «Hicimos un gran esfuerzo por no dejarlo salir en su momento… Nos fue muy bien porque nos ayudó muchísimo a conseguir el ascenso. Este año nos está ayudando muchísimo también con sus goles, con su trabajo y con su compromiso a estar en Segunda División. No tenemos absolutamente ninguna queja de él. Llevamos un año intentando renovarlo. Le hicimos una última propuesta a su representante que no nos ha contestado», confesó Monterrubio.

Por tanto, mientras por la planta noble de El Arcángel se van afinando los planes para la temporada 2025-2026, el futuro de algunas de las piezas más relevantes del bloque se mantiene en el foco. Isma Ruiz ya ha dado el «sí». Ahora, el club espera más respuestas.

